בשנת 2005 ילדה בהאר סומך, שחקנית קולנוע יהודיה שבגיל חמש נמלטה עם משפחתה מאיראן ללוס אנג'לס בעקבות המהפכה האיסלאמית, תינוק מתוק. האושר התחלף במהירות בשברון לב. התברר כי הוא נולד ללא ברך ועצם שוקית ברגלו השמאלית - ועם אצבע אחת בלבד ביד שמאל. הרופאים הודיעו לסומך ולבעלה, קלייטון פרץ', שהתגייר לפני שהשניים נישאו ב-2001, כי צריך לקטוע את רגלו השמאלית של התינוק. אחר כך תושתל אחת מאצבעות כף הרגל הקטועה ביד בה הייתה אצבע אחת. סומך היתה אז בשיא הקריירה, כולל השתתפות בסרט זוכה האוסקר Crash, אבל עזבה הכל כדי לסייע לילד, לו קראו ההורים 'עזרא'.

יותר מ-19 שנים לאחר מכן, בקיץ 2024, ישבה סומך באצטדיון 'סטאד דה פראנס' בפריז וצפתה בבנה, עזרא פרץ', קובע שיא פראלימפי בקפיצה לגובה - 1.94 מ' (3 ס"מ פחות מהשיא העולמי בו פרץ' מחזיק) - וזוכה במדליית זהב. זה היה הזהב השני שלו בתוך 24 שעות, אחרי שיום קודם ניצח בגמר ה-100 מטר בזמן של 12.06 שניות.

גלריה שתי מדליות זהב בתוך 24 שעות. פרץ' ( צילום: AP Photo/Aidan Conrad )

"כשאני נזכרת באותה אמא צעירה ומסתכלת על מה שהוא השיג מאז, אני מוצפת לגמרי ברגשות", אמרה אמא סומך ל'ניו יורק טיימס', "אני פשוט קורנת מגאווה. כשעזרא היה צעיר יותר, הייתי אומרת לו: 'כשאתה נכנס לכל חדר, תמיד היה גאה במי שאתה. זקוף את החזה, הרם את הראש, הבט לכל אדם בעיניים ותודיע לעולם שהנה הגעת‘. הנה הוא הגיע. הבן שלי הגיע".

מהמסלול לרחבת הריקודים

כיוון שזו בכל זאת ארה"ב, עזרא פרץ' הפך מכוכב ספורט לסלבריטאי חוצה דמוגרפיות ומגזרים אחרי שזכה בשבוע שעבר בגמר העונה ה-35 של תכנית הריאליטי 'רוקדים עם כוכבים'. הוא הספורטאי הפראלימפי הראשון והמתחרה הצעיר ביותר שזוכה בתחרות. פרץ' ובת זוגו, הרקדנית המקצועית דניאלה קראגאך, שרפו את הבמה. עזרא החל את הריקוד, במכוון, ללא הרגל התותבת שלו, אבל כשניסה להחזיר אותה למקומה, היא נפלה. הוא התאושש, וזקני התכנית טוענים כי הציג את הקטעים המדהימים בתולדותיה. אמריקה, כמו בכל הסיפורים היפים, בכתה עם פרץ' וקראגאך כשהוכרזו כמנצחים.

"הלילה שעבר היה מטורף", אמר פרץ' למחרת לתכנית 'בוקר טוב אמריקה', "העניינים יצאו קצת משליטה; לא הצלחתי לחבר את הרגל באמצעות ואקום, וידעתי שהיא לא מחוברת. לפעמים, במצבים כאלה, הוואקום נוצר מחדש, אבל הפעם זה לא קרה. היא פשוט התנתקה. בסופו של דבר הצלחנו לסיים את הריקוד".

"פשוט קורנת מגאווה". האמא, בהאר סומך, לפני שני עשורים בסמוך להשקת הסרט Crash ( צילום: AP Photo/Reed Saxo )

פרץ' לאחר שזכה בגמר 100 מ' במשחקים הפראלימפיים בפריז 2024 ( צילום: AP Photo/Aidan Conrad )

מי שמכיר את פרץ', עדיין רק בן 21 ומגיל 11 חודשים מתנייד ומתחרה בעזרת תותבת, לא הופתע. אף פעם לא היו גבולות לשאיפות שלו. הוא עסק במגוון ענפי ספורט לצד ילדים ללא מוגבלויות, ולא ראה שום בעיה עם השאיפה להיות שחקן ה-NBA הראשון עם קטיעה. קלייטון פרץ', שלקח את בנו לאירועי ספורט מותאמים כשהיה בן חמישה חודשים, הפך מומחה בתחום הספורט הפראלימפי.

עזרא היה בן 8 כשאביו לקח אותו למשחקי ה'Endeavor Games' באוקלהומה. הוא נרשם לתשעה מקצועות אתלטיקה - הריצות הקצרות וגם קפיצה לרוחק, זריקת דיסקוס, הטלת כידון והדיפת כדור ברזל - ועל הדרך הוסיפו קשתות וכדורעף בישיבה. במהלך התחרות למד עזרא גם כיצד לקפוץ לגובה, כי למה לא. עם הזמן זה הפך למקצוע העיקרי שלו, מה שלא הפריע לו להיות שיאן ארה"ב בכל תשעת המקצועות.

עם בת זוגו קראגאך ב"רוקדים עם כוכבים", ארה"ב

ב-2015, כאשר לוס אנג'לס הגישה מועמדות לאירוח משחקי 2024, השתתף עזרא בסרטון הקידום של העיר, וכשנשאל "מה תהיה ב-2024?", השיב: "אהיה מהיר יותר מאי פעם". שנה אחר כך, כשצפה באולימפיאדת ריו, הודיע עזרא להוריו כי יתחרה באולימפיאדת טוקיו. הוא היה אז בן 11.

עברו עוד שלוש שנים ופרץ' אכן השיג את הקריטריון האולימפי למשחקים בטוקיו 2020 (שהתקיימו בקיץ 2021 בגלל הקורונה). הנער בן ה-16 ויתר אז על שנת לימודים בתיכון כדי לרדוף אחרי מדליה בקפיצה לגובה, אבל לא הצליח לעבור את רף ה-1.83 מטר וסיים חמישי. "זה היה אחד הלילות הגרועים בחיי", סיפר קלייטון פרץ׳, שליווה את הנער ביפן, "הוא יצא מהאיצטדיון ממרר בבכי, צועק עליי ומסרב להקשיב. זה היה נורא".

כוכב מוכר ומחזיק גם בחוזה דוגמנות

מאוחר יותר באותו לילה מצא עזרא תמונה של שלושת הזוכים במדליות, הגדיר אותה כתמונת הרקע בטלפון שלו וכתב: Never again. ב-3 לפנות בוקר הלך להתאמן, ובמשך כל יום בשלוש השנים מאז ועד אולימפיאדת פריז, השתמש בתמונה הזו כדלק.

עוד לפני פריז, כבר הפך פרץ' לכוכב מוכר למדי, כולל חוזה דוגמנות עם חברת Hugo Boss, אבל האובססיה היחידה שלו היתה האולימפיאדה. במאה הימים האחרונים לפני שזו יצאה לדרך, פירסם פרץ' ספירה לאחור ברשתות החברתיות: "יום X מתוך 100 עד שאזכה בזהב פראלימפי“. במשך שנתיים נמנע לחלוטין מסוכר, הוא מעולם לא נגע באלכוהול - גם אם רצה, עד השנה הוא בכלל היה צעיר מדי - עשה מדיטציה וכתב ביומן מדי יום: "אני האלוף הפראלימפי". וזה אכן מה שהוא. בנוסף הוא גם אלוף העולם בקפיצה לגובה מ-2023, ועוד פעמיים מדליסט כסף. והוא גם, מסתבר, רקדן מצוין. מיליון עוקבים באינסטגרם משלימים את מעמד הכוכב.

"אחד הלילות הגרועים בחיי". פרץ' קופץ לגבוה במשחקים הפראלימפיים בטוקיו ( צילום: AP Photo/Eugene Hoshiko )