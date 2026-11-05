קימי אנטונלי הוכתר במקסיקו לאלוף העולם, ניפץ את השיא של סבסטיאן פטל ב-3 שנים ו-66 ימים והפך בגיל 20 לאלוף העולם הצעיר בהיסטוריה, כשהוא מצטרף לרשימה של 36 נהגים שזכו בתואר הנכסף. אבל בזמן שאנטונלי חוגג, עונת הפורמולה 1 עדיין רחוקה מסיום. מקס ורסטאפן מגיע אחרי ניצחון במקסיקו, לואיס המילטון בעקבותיו על הפודיום, ומרצדס עדיין צריכה להשלים את העבודה באליפות היצרנים. ביום ראשון הקרקס נודד לברזיל, ושם, כידוע, לא תמיד הנהג המהיר ביותר הוא זה שיוצא עם היד על העליונה.

אינטרלאגוס הוא הרבה יותר מעוד מסלול בלוח השנה. היציעים הרועשים, העליות והירידות ובעיקר מזג האוויר ההפכפך הופכים אותו לאחד המקומות הכי בלתי צפויים בפורמולה 1. בסאו פאולו אפשר להתחיל עם שמש קופחת ולסיים במבול, ולפעמים כל מה שצריך כדי להפוך מרוץ שלם הוא ענן אחד לא במקום.





אלוף הפורמולה 1 הטרי קימי אנטונלי ( צילום: Rudy Carezzevoli/Getty Images )





ההיסטוריה כבר סיפקה לנו לא מעט הוכחות. ב-1991 איירטון סנה ניצח בבית למרות תקלה בתיבת ההילוכים, כשהוא מותש עד כדי כך שנזקק לעזרה כדי לצאת מהמכונית. ב-2003 הגשם והתאונות הובילו לכך שג’אנקרלו פיסיקלה הוכרז כמנצח רק ימים לאחר המרוץ. ב-2008 פליפה מאסה כבר חגג אליפות, עד שהמילטון עקף את טימו גלוק בפנייה האחרונה וגנב לו את התואר. גם פטל ב-2012 ו-ורסטאפן ב-2016 וב-2024 הוכיחו שבברזיל שום דבר לא נגמר עד הדגל המשובץ.

אבל יש סיפור אחד באינטרלאגוס שקשה להתעלם ממנו, והוא קשור למספר 44. הקפה 44, גרנד פרי ברזיל 2018. ורסטאפן מוביל ונראה בדרך לניצחון, עד שאסטבן אוקון, שניסה להחזיר לעצמו הקפה, מתנגש בו. השניים מסתחררים, ורסטאפן מאבד את ההובלה והמילטון, במכונית מספר 44, עובר לניצחון. אחרי המרוץ ורסטאפן הזועם אף דאג לסגור חשבון עם אוקון בדרך לשקילה. שש שנים לאחר מכן, ב-2024, אוקון שוב מצא את עצמו במרכזו של סיפור ברזילאי גשום. הפעם הוא הוביל את המרוץ, עד שוורסטאפן עקף אותו בהקפה 43. אוקון הסתפק במקום השני לצד חברו גאסלי, והמילטון סיים עשירי במרוץ האחרון שלו בברזיל במדי מרצדס. כנראה שבאינטרלאגוס המספר 44, אוקון ו-ורסטאפן פשוט לא מצליחים להיפרד.

עבור המילטון, ברזיל היא הרבה מעבר לעוד תחנה בלוח השנה. הקשר לקהל המקומי, ההערצה לסנה והזיכרונות מהאליפות הדרמטית ב-2008 הפכו את המסלול לאחד המקומות המיוחדים בקריירה שלו. הפעם הוא חוזר במדי פרארי, בתקווה להוסיף עוד פרק לסיפור הברזילאי שלו.

מאבק הנהגים כבר הוכרע, אבל אליפות היצרנים עדיין פתוחה, והגשם עשוי לטרוף שוב את הקלפים. אנטונלי מגיע כאלוף, ורסטאפן עם מומנטום, פרארי עם לא מעט מה להוכיח, ואנחנו עם ציפיות לסוף שבוע שלא ישאיר אותנו יבשים. אז תכינו את הקפה, תלבשו צהוב-ירוק ותתכוננו לסמבה. ואם הגשם יגיע, אל תדאגו – לפחות הפעם לא יהיה צריך לדחוף את אוקון כדי לקבל את תשומת הלב.

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