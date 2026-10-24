זה היה באוויר, והפך לאירוע רשמי: אריאל בית הלחמי הודיע ליו"ר האיגוד עמוס פרישמן כי בתום קמפיין מוקדמות אליפות העולם הוא מניח את המפתחות. ארבע שנים על הכיסא הכי חם בכדורסל הישראלי יגיעו לסיומן.

כשמסתכלים לאחור על הקדנציה של בית הלחמי, קשה שלא להעריך לטובה. הוא לקח נבחרת בתקופת חילופי דורות מאתגרת, ניווט אותה עד לשמינית גמר יורובאסקט 2025 עם ניצחונות מרשימים בשלב הבתים על צרפת, איסלנד ובלגיה, ונעצר רק מול יוון. הוא עשה את זה בשקט, בעבודה קשה ובלי לחפש כותרות. אבל בכדורסל הנבחרות של היום – שקט ועבודה קשה הם כבר לא פריבילגיה, הם תנאי סף.





בית הלחמי עם סורקין ומדר ( צילום: עמית ברמן, איגוד הכדורסל )





השם שסומן כמעט מיידית להחליפו הוא ננו גינזבורג. המאמן בן ה-63, שמחזיק ברזומה אירופי עשיר ובמניות זהב בצ'כיה (כולל הגעה מדהימה לרבע גמר גביע העולם ולמשחקים האולימפיים), מביא אתו בדיוק את מה שנבחרת ישראל צריכה כרגע: ניסיון בינלאומי מוכח ועור של פיל. הדיווחים על כך שסירב להצעה מהפועל העמק כדי להתמקד בנבחרת רק מראים עד כמה המשרה הזו עדיין נחשבת לפסגת השאיפות עבורו. הניסיון שלו בפרומיתיי האוקראינית ובאנקוויל ולוצלאווק הפולנית הוכיח שהוא יודע להפיק את המרב מסגלים דינמיים, וזו בדיוק המיומנות שתהיה קריטית במשימה הראשונה שלו שהיא : טרום מוקדמות האולימפיאדה.

אבל בואו לא נשלה את עצמנו: למאמן הבא, לא משנה אם זה יהיה גינזבורג או כל סופרסטאר אחר על הקווים, תהיה עבודה מורכבת מאין כמוה. ליגת ה-NBA חזרה, ועימה המציאות הכואבת של הכדורסל האירופי והישראלי. כשדני אבדיה ובן שרף חורכים את הפרקטים בליגה הטובה בעולם, הנבחרת תצטרך ללמוד לחיות בלעדיהם ברוב שלבי השנה. בחלונות המשחקים של פיב"א, אבדיה ושרף יהיו רחוקים מאות קילומטרים משם, והעול ייפול כולו על הכתפיים של שחקני הליגה המקומית.

האתגר האמיתי של המאמן הנכנס לא יהיה רק טקטי, אלא מנטלי: לבנות שלד מקומי חזק, מחויב ומלוכד שיידע לנצח משחקים גורליים גם בלי "כוכבי העל" שפותחים בחמישיות בארה"ב.

אנחנו, הקהל הישראלי, נצטרך לעשות את מה שאנחנו הכי גרועים בו: להתאזר בסבלנות. בנייה מחדש לוקחת זמן, וחילופי המשמרות על הקווים הם הזדמנות לאתחול מחדש, אם נדע לתת למאמן הבא את השקט לייצר לכידות מהסגל המקומי, אולי עוד נראה את הנבחרת הזו פורחת מחדש ומגיעה לפסגות שעוד לא הכרנו.

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