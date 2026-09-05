מכבי חיפה: אני יודע מה (לא) עשיתם בקיץ האחרון: לא הבאתם חלוץ 9 קלאסי. לא הבאתם כנפיים איכותיות. לא הבאתם קשר 6 גרזן. לא הבאתם מגן שמאלי טבעי. בקיצור — לא עשיתם את מה שכל אוהד עם זוג עיניים מבין שצריך לעשות. במקום לבנות סגל בצורה מקצועית, שיטתית ואחראית, הצלחתם לעשות כמעט את כל הטעויות האפשריות בבניית קבוצה. צר וכואב לי מאוד לומר זאת, אבל אני כבר לא יודע לאן נעלמה מכבי חיפה שלי - אהובת נעוריי. היכן היא?!

כמה צער ועוגמת נפש יכולה הנהלה לגרום למאות אלפי אוהדים. אוהדים שקמים בכל בוקר בתקווה שיום אחד נחזור לראות שוב ירוק בעיניים; בתקווה שמישהו שם יתעשת, ייקח אחריות ויתחיל להזיז את העניינים בצורה מקצועית, רצינית ובעיקר - שאפתנית. אתה מסתכל מסביב ועוקב אחרי קבוצות הצמרת, שלחלקן אין אפילו 70% מהתקציב שעומד לרשות מכבי חיפה, ופשוט עומד ומשתאה. כמה דריכות. כמה אמביציה. כמה רעב. ובעיקר - כמה רצון אמיתי להסב נחת לאוהדים שלהם ולבנות סגלים שירוצו על כל התארים. שבועיים-שלושה לפני סגירת חלון ההעברות, הן מסתערות על כל שחקן איכותי שעוד מסתובב בשוק. מחפשות, יוזמות, פועלות ועושות הכול כדי להשלים את החלקים החסרים בפאזל.





מכבי חיפה אחרי ההפסד למכבי ת"א ( צילום: עוז מועלם )





ואצלנו? הכל על מי מנוחות. ישנים בעמידה, כאילו הכל מושלם, כאילו אין שום בעיה, כאילו אנחנו לא רואים שנה אחרי שנה את אותה התנהלות בדיוק. וזה כבר מזמן לא מקרה חד-פעמי. שנה אחרי שנה, בניהול כושל, ללא חזון, ללא תוכנית ארוכת טווח, ללא בנייה אמיתית - שולפים מדי פעם איזה שפן מהכובע, בלי מחשבה סדורה ובלי דרך ברורה. הכול שליפות מהמותן, "יעני" כדי לרצות ולהשתיק את עשרות אלפי המנויים שמשקיעים מדי שנה ממיטב כספם, זמנם וזיעתם.

לפעמים נדמה שהפכנו מקבוצת כדורגל לקבוצת יחסי ציבור. הכל צריך להיראות טוב כלפי חוץ. העיקר שתהיה כותרת, שתהיה החתמה, שתהיה תחושה ש"עובדים". אבל בפועל? איפה התכנון? איפה המקצועיות? איפה החשיבה קדימה? מחתימים שחקנים עם רקורדים הזויים, שחקנים שחוקים, שחקנים פצועים, ולעיתים כאלה שפשוט אינם מתאימים לצרכים המקצועיים של הקבוצה. "אלה בב אללה" - מה שיצא, יצא. אז פעם בכמה שנים יש איזו הבלחה. אולי אפילו שתיים.

די. באמת, די עם זה כבר. אנחנו לא מבקשים ניסים. אנחנו מבקשים ניהול מקצועי. תביאו אנשי מקצוע אמיתיים. אנשים שיוכלו לנהל את מכבי חיפה כמו שצריך. אנשים שנוכל לסמוך עליהם בעיניים עצומות. אנשי מקצוע שיודעים לבנות קבוצה שלב אחרי שלב, עם תוכנית מסודרת, עם חזון ועם דרך. לא אנשים שפועלים רק מתוך לחץ, אילוצים וצורך של הרגע.

ובשלב הראשון - אם עדיין אפשר להציל לפחות את העונה הקרובה, ולא להתבזות פעם נוספת כפי שהתבזינו בשתי העונות האחרונות — הנהלת מכבי חיפה, בבקשה: החליפו מיד את המאמן. זה כבר לא עניין של אנטי או של ביקורת אחרי משחק כזה או אחר. מסכן הוא, ומסכנים האוהדים. אין לברק בכר שום סיכוי להצליח כאן העונה, ועמוק בפנים - נדמה לי שגם הוא יודע את זה. הוא פשוט חסר אונים, לא מצליח להתוות דרך, לא מצליח לייצר שיטת משחק, לא מצליח לגבש מערך ברור ולא מצליח לייצר שום התקדמות אמיתית.

והדבר הכואב ביותר? זה לא התחיל עכשיו. כבר שתי עונות ברציפות שאנחנו רואים את אותה תמונה. בכל משחק זה ניכר לעין. אין התקדמות, אין שיפור, אין תחושה שהקבוצה מתפתחת או מתגבשת. כל משחק מחדש הופך למריטת עצבים. חבל על הכבוד שלו, חבל על הכבוד שלכם, ובעיקר - חבל על הכבוד של האוהדים.

אנחנו לא מבקשים יותר מדי. אנחנו רק רוצים שוב להרגיש גאווה במכבי חיפה שלנו. אז בבקשה, הנהלה יקרה - תתעוררו. לפני שעוד עונה תלך לאיבוד, לפני שעוד מאות אלפי אוהדים יאבדו את התקווה, לפני שגם האהבה למועדון, אהבה שהולכת איתנו שנים, תתחיל להיסדק.

בבקשה. תרחמו עלינו.

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