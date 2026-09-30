השבוע במד העצבים: דורשים מהנבחרת לצאת לקרב, שמתנצלת ומתרפסת כשהיא מפסידה במשחק כדורגל לא הכי חשוב בעולם. בינתיים, דוחקים הצידה ספורטאי שבאמת מנצח באחד הענפים הכי יוקרתיים שיש.

הכי מעצבן: התגובות להפסד לאירלנד

המון בכי ונהי על כך ש"שחקני הנבחרת לא נלחמו מספיק" מול אירלנד, כאילו מדובר בפלוגת גולני שצריכה לכבוש כפר בדרום לבנון ולא בכדורגלנים שצריכים לשים כדור ברשת. שחקני עבר מאוכזבים שלא הפכנו את המגרש לקטטת רחוב ושהשחקנים לא אספו מספיק כרטיסים צהובים. כאילו עוד גליץ' ועוד מרפק היו סוגרים את הפער באיכות בין הנבחרות. מעולם לא היינו מומחים בשבירת רגליים, ופיזיות אף פעם לא הייתה היתרון שלנו. ואת מי בדיוק רציתם לנצח בקשיחות? את האירים, אלה שהביאו לעולם את רוי קין?

גלריה מביך. נבחרת ישראל ( צילום: REUTERS/Bernadett Szabo )

מאוד מעצבן: ההתנצלויות וההתרפסות של הנבחרת

"כל כך רצינו, מתנצלים", נכתב ברשתות החברתיות של ההתאחדות אחרי ההפסד לאירלנד, לעומת הדיווח הקורקטי: "תוצאת סיום בלינץ, 1:3 לאוסטריה". למה הפסד אחד מחייב התנצלות, ויכולת לא פחות גרועה עוברת בלי בקשת מחילה? כי האוסטרים היו נחמדים? גם הם פינקו אותנו בשלושה כדורים ברשת. רן בן־שמעון, דניאל פרץ ומנור סולומון כמעט בכו בעמדת הראיונות. אפשר לחשוב שזאת הייתה ההזדמנות האחרונה לשחק כדורגל. יש עוד ארבעה משחקים, ובהמשך גם מוקדמות יורו. תתקשרו לדולגופיאט ותבקשו טיפים לחוסן נפשי.

יכולים להתקשר אליו. דולגופיאט ( צילום: Denis Vakhrushev. התמונות באדיבות איגוד ההתעמלות בישראל )

מעצבן: פיטורי יואב זיו

יואב זיו נעדר מהמגרשים במחזורים הראשונים בגלל הרחקה שספג מההתאחדות, בעקבות מעורבות פעילה מדי בקטטה מול הפועל באר־שבע בגמר הגביע. אף אחד לא היה מופתע אילו פוטר מיד אחרי הגמר בגלל התנהגות שלא הולמת איש מקצוע בוגר. אבל עכשיו כמה אוהדים החליטו להרים מחאה למענו, להתערב בניהול ולהכניס בלגן דווקא כשמכבי ת"א בכושר מעולה. אפשר לחבב את זיו ועדיין לזכור שמנהל קבוצה אמור לעזור להרגיע קטטות. רוצים לקבוע מי יישאר ומי ילך? תקנו את הקבוצה מגולדהאר ותעשו מה שאתם רוצים.

קצת מעצבן: ההרשעה של מנצ'סטר סיטי

בעולם הכדורגל אוהבים לנסח תקנות, קצת פחות אוהבים לאכוף אותן. החשדות נגד מנצ'סטר סיטי ידועים כבר שנים. הקבוצה אפילו הורחקה מהמפעלים האירופיים, לפני שההחלטה בוטלה. מאיפה חשבתם שמגיע כל הכסף לרכש? ממכירת חולצות של ברנרדו סילבה? עכשיו יש הרשעה, אבל גם אפשרות לערעור, ושום דבר בפרשה עדיין לא נסגר. למדנו כבר שבין הודעה דרמטית לעונש ממשי יכולים להיכנס הרבה עורכי דין. אם סיטי אכן תיענש, זאת תהיה הסנסציה האמיתית.

איזה עונש הם יקבלו? נראה. הולאנד וחברים ( צילום: Carl Recine/Getty Images )

לא מעצבן: ארטיום מלך ישראל