הערב (17:00) יעצור פארק הגלישה SurfPark TLV את פעילות הלגונה למשך שעה, ויכנס את קהילת הגולשים למעגל גלישה משותף במים לציון יום השנה לטבח 7 באוקטובר, לזכר חברי קהילת הגלישה שנרצחו ונפלו במתקפת הטרור ובמלחמה.

הערב (17:00) יעצור פארק הגלישה SurfPark TLV את פעילות הלגונה למשך שעה, ויכנס את קהילת הגולשים למעגל גלישה משותף במים לציון יום השנה לטבח 7 באוקטובר, לזכר חברי קהילת הגלישה שנרצחו ונפלו במתקפת הטרור ובמלחמה.

הערב (17:00) יעצור פארק הגלישה SurfPark TLV את פעילות הלגונה למשך שעה, ויכנס את קהילת הגולשים למעגל גלישה משותף במים לציון יום השנה לטבח 7 באוקטובר, לזכר חברי קהילת הגלישה שנרצחו ונפלו במתקפת הטרור ובמלחמה.