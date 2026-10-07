הערב (17:00) יעצור פארק הגלישה SurfPark TLV את פעילות הלגונה למשך שעה, ויכנס את קהילת הגולשים למעגל גלישה משותף במים לציון יום השנה לטבח 7 באוקטובר, לזכר חברי קהילת הגלישה שנרצחו ונפלו במתקפת הטרור ובמלחמה.
תרבות הגלישה הושתתה מאז ומתמיד על קשר עמוק למים, רעות וקהילתיות. אירוע "מעגל גולשים" (Surfers' Paddle-out) הוא מסורת גלישה עולמית עתיקת יומין המציינת פרידה, זיכרון וחולק כבוד אחרון דרך התכנסות במים ברגע של שקט, אחדות וחיבור למתרחש.
ההשתתפות באירוע אינה כרוכה בעלות, אך מותנית בהרשמה מראש ומוגבלת ל-100 משתתפים על מנת לשמור על אופיו האינטימי והמכבד של המפגש.