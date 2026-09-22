משרד התרבות והספורט, באמצעות מינהל הספורט, הכיר רשמית ב"ארגון לקידום ספורט העידוד" כגוף המייצג את ענף הצ'ירלידינג בישראל. במסגרת ההכרה, הארגון ירכז את פעילות הענף ויהיה אחראי על קידומו ופיתוחו.

משרד התרבות והספורט, באמצעות מינהל הספורט, הכיר רשמית ב"ארגון לקידום ספורט העידוד" כגוף המייצג את ענף הצ'ירלידינג בישראל. במסגרת ההכרה, הארגון ירכז את פעילות הענף ויהיה אחראי על קידומו ופיתוחו.

משרד התרבות והספורט, באמצעות מינהל הספורט, הכיר רשמית ב"ארגון לקידום ספורט העידוד" כגוף המייצג את ענף הצ'ירלידינג בישראל. במסגרת ההכרה, הארגון ירכז את פעילות הענף ויהיה אחראי על קידומו ופיתוחו.

גם בזירה הבינלאומית נרשמה התקדמות משמעותית. הארגון הוכר כנציגת ישראל על ידי International Cheer Union (ICU), ובהמשך הפך לחבר מלא בארגון. השנה השתתפה נבחרת ישראל באליפות העולם באורלנדו, ארה"ב, ונבחרת הנוער בקטגוריית Youth Pom רשמה הישג היסטורי כשזכתה במדליית ארד.

גם בזירה הבינלאומית נרשמה התקדמות משמעותית. הארגון הוכר כנציגת ישראל על ידי International Cheer Union (ICU), ובהמשך הפך לחבר מלא בארגון. השנה השתתפה נבחרת ישראל באליפות העולם באורלנדו, ארה"ב, ונבחרת הנוער בקטגוריית Youth Pom רשמה הישג היסטורי כשזכתה במדליית ארד.

גם בזירה הבינלאומית נרשמה התקדמות משמעותית. הארגון הוכר כנציגת ישראל על ידי International Cheer Union (ICU), ובהמשך הפך לחבר מלא בארגון. השנה השתתפה נבחרת ישראל באליפות העולם באורלנדו, ארה"ב, ונבחרת הנוער בקטגוריית Youth Pom רשמה הישג היסטורי כשזכתה במדליית ארד.