משרד התרבות והספורט, באמצעות מינהל הספורט, הכיר רשמית ב"ארגון לקידום ספורט העידוד" כגוף המייצג את ענף הצ'ירלידינג בישראל. במסגרת ההכרה, הארגון ירכז את פעילות הענף ויהיה אחראי על קידומו ופיתוחו.
ההכרה מגיעה כשלוש שנים בלבד לאחר שהענף החל לפעול במתכונתו הנוכחית בישראל. בתקופה הזו הוקמו כ-15 מועדוני צ'ירלידינג ובהם מאות ספורטאיות, לצד הכשרת מאמנים ומדריכים, פיתוח תחרויות והקמת נבחרות לאומיות.
גם בזירה הבינלאומית נרשמה התקדמות משמעותית. הארגון הוכר כנציגת ישראל על ידי International Cheer Union (ICU), ובהמשך הפך לחבר מלא בארגון. השנה השתתפה נבחרת ישראל באליפות העולם באורלנדו, ארה"ב, ונבחרת הנוער בקטגוריית Youth Pom רשמה הישג היסטורי כשזכתה במדליית ארד.
לודמילה יאסינסקיה דמרי, נשיאת ומייסדת הארגון: "זה רגע היסטורי עבור הצ'ירלידינג בישראל. לפני שלוש שנים התחלנו כמעט מאפס, והיום אנחנו עם ענף שבנה תשתית מקצועית, הקים מועדונים, הצמיח מאות ספורטאיות והגיע להישגים משמעותיים, ובהם מדליה היסטורית באליפות העולם. קיבלנו הכרה רשמית – ועכשיו אנחנו ממשיכים קדימה, עם הרבה מטרות ועם חזון גדול לעתיד".