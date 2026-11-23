תשעה ניצחונות רצופים מספרים את כל הסיפור. ריאל מדריד אולי לא תמיד משחקת מושלם, אולי לפעמים היא מסתבכת ואולי יש רגעים שבהם נדמה שהיא לא חזרה טוב מפגרת הנבחרות, אבל דבר אחד ברור: הקבוצה הזאת פשוט לא מוותרת.

תשעה ניצחונות רצופים מספרים את כל הסיפור. ריאל מדריד אולי לא תמיד משחקת מושלם, אולי לפעמים היא מסתבכת ואולי יש רגעים שבהם נדמה שהיא לא חזרה טוב מפגרת הנבחרות, אבל דבר אחד ברור: הקבוצה הזאת פשוט לא מוותרת.

תשעה ניצחונות רצופים מספרים את כל הסיפור. ריאל מדריד אולי לא תמיד משחקת מושלם, אולי לפעמים היא מסתבכת ואולי יש רגעים שבהם נדמה שהיא לא חזרה טוב מפגרת הנבחרות, אבל דבר אחד ברור: הקבוצה הזאת פשוט לא מוותרת.