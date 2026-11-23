תשעה ניצחונות רצופים מספרים את כל הסיפור. ריאל מדריד אולי לא תמיד משחקת מושלם, אולי לפעמים היא מסתבכת ואולי יש רגעים שבהם נדמה שהיא לא חזרה טוב מפגרת הנבחרות, אבל דבר אחד ברור: הקבוצה הזאת פשוט לא מוותרת.
גם מול סלטה ויגו זה לא התחיל בצורה אידיאלית. כבר בדקה השישית פבלו דוראן העלה את האורחת ליתרון, ובדקה ה-39 קיליאן אמבאפה החמיץ פנדל. היו מי שחשבו שריאל מדריד שוב לא במיטבה, אבל כשיש את ג’וד בלינגהאם ואת קרלוס אספי, שום דבר לא נגמר עד שריקת הסיום. האנגלי השווה בדקה ה-66, וממשיך להיות אחד השחקנים החשובים של הקבוצה, עם 16 שערים ובישולים העונה. ואז הגיע אספי. החלוץ שנכנס בדקה ה-79 שוב עשה את מה שהוא יודע הכי טוב – להכריע משחקים. בדקה ה-85 הוא כבש את שער הניצחון והעניק לריאל עוד שלוש נקודות. וזה כבר ממש לא מקרי. אספי כבש את שער הניצחון גם מול אספניול, כשמצא את הרשת בדקה ה-90 וקבע 1:2, וגם מול אלצ’ה, עם שער בדקה ה-91 שהשלים 2:3 דרמטי. בסך הכול, שלושה שערי ניצחון ב-43 דקות משחק. איזה ווינר!
ריאל מדריד נמצאת בתקופה נהדרת. מדובר בניצחון הליגה השישי ברציפות, כשהקבוצה עם 11 ניצחונות ורק שני הפסדים ב-13 מחזורים. היא נמצאת בפסגת הליגה הספרדית, עם מאזן זהה לברצלונה, וגם בלינגהאם חגג את משחקו ה-100 במדי הבלאנקוס. וכל זה גם בלי ויניסיוס, שחזר רק עכשיו מהשעיה.
אני פשוט נהנה לראות את הקבוצה הזאת. יש משהו אחר בריאל מדריד בתקופה הזו. היא נלחמת, מאמינה בעצמה, לא נשברת גם כשהיא בפיגור, ופתאום מרגישים שהכל מתחבר. ז'וזה מוריניו מצליח להחזיר את התחושה הזאת, את האופי ואת האמונה שאפשר לנצח גם כשהמשחק נראה אבוד.
תשעה ניצחונות רצופים, קאמבקים, שערים בדקות האחרונות ואווירה שמזכירה למה כל כך כיף להיות אוהד ריאל מדריד. אם הקבוצה תמשיך באותו קצב גם מול איינדהובן בליגת האלופות, אלאבס ובשאר המשחקים, אפשר בהחלט להמשיך לחלום.
תודה על הזכות להיות אוהד ריאל מדריד. איזה כיף שהמיוחד חזר!
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