101 אלף דולר. זה הסכום שיחכה לשחמטאי שיסיים במקום הראשון באליפות המאסטרס בירושלים בשח מהיר - הפרס הראשון הגבוה ביותר שחולק אי פעם בתחרות שחמט בישראל. מדובר בסכום יוצא דופן גם בקנה מידה בינלאומי: הוא גבוה ב-1,000 דולר מהפרס הראשון שחולק באליפות העולם בבזק שנערכה רק לאחרונה בקטאר וכך השאירו בישראל גם את המדינה העשירה מאחור.

כל זאת לא במקרה, אלא כחלק מהרצון לייצר ייחודיות, למשוך לישראל את צמרת הענף ולהעניק לאירוע ערך מוסף, במיוחד בתקופה ביטחונית מורכבת שבה עצם הבאתם של שחמטאים בכירים מרחבי העולם לישראל היא אתגר בפני עצמו. המאסטרס הירושלמי, שייערך במשך ארבעה ימים בין 23 ל-26 בנובמבר, יציע סכום פרסים כולל של 250 אלף דולר - סכום שטרם חולק בתחרות שחמט שנערכה בישראל. אבל גולת הכותרת היא כאמור הפרס למנצח והעובדה שטובי השחמטאים בעולם יגיעו לישראל.

גלריה סכום שיאבישראל ( צילום: REUTERS/Stanley Cheah/File Photo )

עוד לפני שהמאסטרס ייצא לדרך, תיערך בבירה אליפות ירושלים הפתוחה בשח מהיר, ה-Jerusalem Open, שתתקיים ב-17 וב-18 בנובמבר במלון רמדה במסגרת אירועי המכביה. גם התחרות הזו מציעה מעטפת כספית יוצאת דופן - 45 אלף אירו, סכום של יותר מ-150 אלף שקל - כאשר שני השחמטאים שיסיימו במקומות הראשונים יזכו בכרטיס חופשי למאסטרס היוקרתי. יותר מ-300 שחמטאים כבר הבטיחו את מקומם ב-Jerusalem Open, שתיערך זו השנה השלישית ברציפות בבירה. רשימת המשתתפים צפויה להפוך את ירושלים למוקד משיכה עבור צמרת השחמט העולמית, עם אלופי אירופה המכהנים רומן דכטיארוב ואנסטסיה הנאטישין, וכן אלופי אירופה עד גיל 20, יהלי סוקולובסקי הישראלי ואלין רוברס. לצדם צפויים להשתתף גם שמות מוכרים כמו רוסלן פונומריוב, אלוף העולם לשעבר של פיד"ה, איגור קובלנקו ואלכסיי סראנה.

גם דור העתיד של הענף יגיע לירושלים, עם כמה מהשחקנים הצעירים הבולטים בעולם שמחזיקים בדירוג של יותר מ-2,600 נקודות, בהם דניס לזאביק, איגור סמוננקוב ולאון לוק מנדונקה. בנוסף צפוי להשתתף ארסני נסטורוב, אלוף רוסיה לבוגרים ב-2025. רשימת הזרים הזכאים לתמיכה התמלאה בתוך שבוע בלבד, ובאיגוד השחמט בישראל ממשיכים לקבל בקשות משחקנים מחו"ל. נכון לעכשיו הבטיחו את הגעתם שחמטאים מ-30 מדינות, והצפי הוא למספר תלת-ספרתי של משתתפים מחוץ לישראל.

יו"ר איגוד השחמט צביקה ברקאי, שר הספורט מיקי זוהר והמנכ"ל גיל ברוחובסקי ( צילום: איגוד השחמט )

תחרות השח המהיר עצמה שונה מהפורמט הקלאסי של המשחק. לכל שחקן מוקצב זמן קצר משמעותית לחשיבה, ולכן הקצב גבוה יותר, המשחקים אגרסיביים והטעויות עלולות לעלות ביוקר. האירוע מתקיים בהובלת משרד התרבות והספורט והשר מיקי זוהר, עיריית ירושלים וראש העיר משה ליאון, ובשיתוף איגוד השחמט בישראל הרואים בתחרות חלק מתנופת ההתפתחות של הענף בארץ.

ד"ר צביקה ברקאי, יו"ר האיגוד הישראלי לשחמט: "רצינו לייצר בירושלים אירוע שאי אפשר להתעלם ממנו. 101 אלף דולר למנצח הם לא רק מספר - זו הצהרה על האמונה שלנו בשחמט הישראלי וביכולת שלנו לארח כאן אירוע בינלאומי ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו רוצים שהשחקנים שיגיעו לכאן ירגישו שהם חלק מאירוע יוצא דופן, ושגם העולם יסתכל על ישראל כמקום שבו מתקיים אירוע שחמט מהשורה הראשונה".