הרשקו פתחה את הופעתה בתחרות ברבע הגמר, שם גברה בעונשים על ג'ובאנה סנטוס הברזילאית. גם בחצי הגמר, מול אריקה סימונטי האיטלקייה, הוכרע הקרב לטובתה בעונשים. שני הניצחונות העניקו לה כרטיס לגמר והבטיחו מדליה נוספת בסבב הבינלאומי, אך בקרב על הזהב הייתה זו ווקוביץ' שיצאה עם ידה על העליונה אחרי שהרשקו ספגה שלושה עונשים.