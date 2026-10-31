רז הרשקו הוסיפה היום (שבת) מדליה נוספת לאוסף, כשזכתה בכסף בגראנד סלאם אבו דאבי. הישראלית, המתחרה במשקל מעל 78 ק"ג, נכנעה בגמר להלנה ווקוביץ' הקרואטית וסיימה במקום השני, כשלושה שבועות לאחר שזכתה במדליית הארד באליפות העולם.
הרשקו פתחה את הופעתה בתחרות ברבע הגמר, שם גברה בעונשים על ג'ובאנה סנטוס הברזילאית. גם בחצי הגמר, מול אריקה סימונטי האיטלקייה, הוכרע הקרב לטובתה בעונשים. שני הניצחונות העניקו לה כרטיס לגמר והבטיחו מדליה נוספת בסבב הבינלאומי, אך בקרב על הזהב הייתה זו ווקוביץ' שיצאה עם ידה על העליונה אחרי שהרשקו ספגה שלושה עונשים.
למרות ההפסד בגמר, הרשקו בת ה-28 חתמה תחרות נוספת על הפודיום. סגנית האלופה האולימפית מפריז 2024 ממשיכה לבסס את מקומה בצמרת העולמית, כשהיעד הגדול בהמשך הדרך הוא מדליה אולימפית נוספת בלוס אנג'לס 2028.
במקביל, באליפות אירופה עד גיל 23, איתי ביביטקו סיפק לנבחרת הישראלית סיבה נוספת לחגוג. הג'ודאי המתחרה במשקל עד 81 ק"ג השלים יום מושלם עם חמישה ניצחונות וזכה בזהב, יממה אחרי שיהונתן וקסלר הוכתר גם הוא לאלוף אירופה. בכך העלה ביביטקו את מאזן הנבחרת לשתי מדליות זהב בתחרות.
ביביטקו החל את דרכו עם ניצחון על איאסון קוטציגיאנידיס היווני, כששני וואזארי שהשיג הצטברו לאיפון. בשמינית הגמר גבר ביוקו על אלכסה בובאלו הסרבי, וברבע הגמר ניצח יריב סרבי נוסף, ווסיליג' גרוצ'יץ, בזכות שלושה יוקו.
בחצי הגמר המשיך ביביטקו ביכולת המרשימה והכניע באיפון את אירמן גורג'ן הטורקי. גם במעמד המכריע הוא לא השאיר מקום לספק: בתוך פחות מדקה ניצח באיפון את מרטין בריקי ג'נסין הנורבגי, חתם את יום הקרבות בסטייל וחגג את התואר האירופי.