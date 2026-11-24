קוגוט סיפר כי שוחח ארוכות עם רוגליץ', שביקש ממנו הסברים על המצב בישראל והסכסוך במזרח התיכון: "אחת הסיבות שאני בוחר להיות רוכב היא להיות שגריר של ישראל על האופניים". קוגוט הודה כי העונה שעברה לא הייתה מוצלחת עבורו, במיוחד לאור הפציעה הקשה שסיימה אותה באפריל, וציין: "אני מוכן יותר לעונת 2027 בזכות עונת 2026. אני מרגיש שאני יכול לתת תוצאות שעוד לא הצלחתי להשיג עד היום. אני מאמין שאצליח בגדול. אין הנחות ואין הטבות בסגל. כולנו כאן שווים לרוכבים האחרים, ואין מקום לרוכבים סתם".

קוגוט סיפר כי שוחח ארוכות עם רוגליץ', שביקש ממנו הסברים על המצב בישראל והסכסוך במזרח התיכון: "אחת הסיבות שאני בוחר להיות רוכב היא להיות שגריר של ישראל על האופניים". קוגוט הודה כי העונה שעברה לא הייתה מוצלחת עבורו, במיוחד לאור הפציעה הקשה שסיימה אותה באפריל, וציין: "אני מוכן יותר לעונת 2027 בזכות עונת 2026. אני מרגיש שאני יכול לתת תוצאות שעוד לא הצלחתי להשיג עד היום. אני מאמין שאצליח בגדול. אין הנחות ואין הטבות בסגל. כולנו כאן שווים לרוכבים האחרים, ואין מקום לרוכבים סתם".

קוגוט סיפר כי שוחח ארוכות עם רוגליץ', שביקש ממנו הסברים על המצב בישראל והסכסוך במזרח התיכון: "אחת הסיבות שאני בוחר להיות רוכב היא להיות שגריר של ישראל על האופניים". קוגוט הודה כי העונה שעברה לא הייתה מוצלחת עבורו, במיוחד לאור הפציעה הקשה שסיימה אותה באפריל, וציין: "אני מוכן יותר לעונת 2027 בזכות עונת 2026. אני מרגיש שאני יכול לתת תוצאות שעוד לא הצלחתי להשיג עד היום. אני מאמין שאצליח בגדול. אין הנחות ואין הטבות בסגל. כולנו כאן שווים לרוכבים האחרים, ואין מקום לרוכבים סתם".

השלושה התייחסו גם לזהות הישראלית של הקבוצה. טנא טען כי לדעתו כבר לא מדובר בקבוצה ישראלית, אחרי ששינתה את שמה בעקבות המחאות הפרו־פלסטיניות והוסירה את דגל ישראל מהמדים, בעוד קוגוט השיב כי הוא מאמין שהזיקה הישראלית עדיין חזקה. רייסברג הוסיף: "יש כאן שלושה רוכבים ישראלים, יש ישראלים בקבוצת הפיתוח, ויש צוות ישראלי גדול – דבר כזה לא רואים בקבוצות אחרות".

השלושה התייחסו גם לזהות הישראלית של הקבוצה. טנא טען כי לדעתו כבר לא מדובר בקבוצה ישראלית, אחרי ששינתה את שמה בעקבות המחאות הפרו־פלסטיניות והוסירה את דגל ישראל מהמדים, בעוד קוגוט השיב כי הוא מאמין שהזיקה הישראלית עדיין חזקה. רייסברג הוסיף: "יש כאן שלושה רוכבים ישראלים, יש ישראלים בקבוצת הפיתוח, ויש צוות ישראלי גדול – דבר כזה לא רואים בקבוצות אחרות".

השלושה התייחסו גם לזהות הישראלית של הקבוצה. טנא טען כי לדעתו כבר לא מדובר בקבוצה ישראלית, אחרי ששינתה את שמה בעקבות המחאות הפרו־פלסטיניות והוסירה את דגל ישראל מהמדים, בעוד קוגוט השיב כי הוא מאמין שהזיקה הישראלית עדיין חזקה. רייסברג הוסיף: "יש כאן שלושה רוכבים ישראלים, יש ישראלים בקבוצת הפיתוח, ויש צוות ישראלי גדול – דבר כזה לא רואים בקבוצות אחרות".