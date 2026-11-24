קבוצת הרכיבה המקצוענית NSN, לשעבר ישראל פרמייר טק, פתחה היום (שלישי) את העונה במחנה אימונים באליקנטה שבספרד, כשבסגל שלה שלושה ישראלים, כולם בני 25: נדב רייסברג, עודד קוגוט ורותם טנא - זאת לאחר סיום דרכו של איתמר איינהורן, שעבר לקבוצה איטלקית־יפנית עם סיום חוזהו.
השלושה דיברו הערב עם התקשורת הישראלית, כשבין השאר התייחסו לשתי ההחתמות המשמעותיות של הקבוצה: הסלובני הענק פרימוז' רוגליץ' (37), ארבע פעמים אלוף הוואלטה ופעם אחת אלוף הג'ירו, שגם סיים במקום השני בטור דה פראנס ב־2020, והמטפס האקוודורי ריצ'רד קראפאס (33), פעמיים מלך ההרים בטור דה פראנס.
קוגוט סיפר כי שוחח ארוכות עם רוגליץ', שביקש ממנו הסברים על המצב בישראל והסכסוך במזרח התיכון: "אחת הסיבות שאני בוחר להיות רוכב היא להיות שגריר של ישראל על האופניים". קוגוט הודה כי העונה שעברה לא הייתה מוצלחת עבורו, במיוחד לאור הפציעה הקשה שסיימה אותה באפריל, וציין: "אני מוכן יותר לעונת 2027 בזכות עונת 2026. אני מרגיש שאני יכול לתת תוצאות שעוד לא הצלחתי להשיג עד היום. אני מאמין שאצליח בגדול. אין הנחות ואין הטבות בסגל. כולנו כאן שווים לרוכבים האחרים, ואין מקום לרוכבים סתם".
השלושה התייחסו גם לזהות הישראלית של הקבוצה. טנא טען כי לדעתו כבר לא מדובר בקבוצה ישראלית, אחרי ששינתה את שמה בעקבות המחאות הפרו־פלסטיניות והוסירה את דגל ישראל מהמדים, בעוד קוגוט השיב כי הוא מאמין שהזיקה הישראלית עדיין חזקה. רייסברג הוסיף: "יש כאן שלושה רוכבים ישראלים, יש ישראלים בקבוצת הפיתוח, ויש צוות ישראלי גדול – דבר כזה לא רואים בקבוצות אחרות".
רייסברג, הבכיר מבין השלושה, כבר חולם על אולימפיאדת לוס־אנג'לס 2028, אחרי האכזבה בקמפיין לפריז שבמהלכו נפצע. אם ישראל תשיג את הניקוד הדרוש, הוא צפוי להיאבק על הכרטיס עם איינהורן, אבל בינתיים יש לו משימות קרובות יותר. "לא ציפיתי לעונה כל כך טובה כמו שהייתה לי", הוא אמר והודה: "מצד שני, לעשות עונה מעולה ולא להיות חלק מהטור דה פראנס זה גם קשה. המטרה שלי העונה היא להשתתף בטור בפעם הראשונה. תוצאה אישית היא לא המטרה העיקרית; תוצאה קבוצתית בגראן טור שאני הייתי חלק ממנה – זו המטרה״".
טנא סיכם: "אין יותר בקבוצה רוכבים מוגנים בגלל הדרכון הישראלי. יש 30 מקומות בסגל, ומי שלא רלוונטי – לא נשאר".