הרבה אוהדי מנצ'סטר יונייטד ואנשי תקשורת בבריטניה מאמינים שמייקל קאריק צריך לסיים את תפקידו כמאמן יונייטד. אבל האם באמת הבעיה ביונייטד היא המאמנים? האם באמת 13 מאמנים ב-13 שנה היו פשוט כולם בחירות רעות? לטעמי ,הדבר האחרון שיונייטד צריכה זה לפטר את המאמן, בטח אחרי ה-2:3 על רומא. מה שיונייטד צריכה זה שכל השחקנים והאוהדים והעוקבים של הקבוצה יידעו שהמאמן ביונייטד לא הולך לשום מקום.

קבוצות גדולות שמחליפות מאמן כמו גרביים בגלל לחץ לא עושות לעצמן טובה. צריך להבין, רצף תוצאות לא טובות פוגע קשות במורל הקבוצה, המאמן מתוסכל מטעויות השחקנים ורוצה להתאמן יותר קשה ולהשליט יותר משמעת כדי להשתפר ולהימנע מטעויות במשחקים. השחקנים מצידם מתחילים להיות מתוסכלים, במיוחד אלה שמרגישים שהם לא אשמים במצב וכשלמועדון יש שם של מפטר מאמנים אז מגיע רגע שבו בתת מודע השחקנים רק רוצים שהמאמן כבר יעוף ותגיע אנרגיה חדשה. במצב הזה למאמן כבר אין את הכוח לעשות את השינוי, ולמעשה השחקנים כבר פיטרו אותו בראש שלהם והסיכוי לסובב את הספינה יורד עם כל מאמן שמוחלף.





קאריק מחבק את לייסי ( צילום: AP Photo/Jon Super )





לא סתם מאמנים שמגיעים אחרי ז'וזה מוריניו מצליחים בדרך כלל לשבור שיאי ניצחונות רצופים, האנרגיה שהוא משאיר אחריו כשלא הולך כל כך רעה שפרץ חדש של אנרגיה של מאמן חדש שווה לפחות שמונה ניצחונות רצופים. לעומת זאת, במועדונים שבהם המאמן נשאר ויהי מה,ב סוף התוצאות מסתובבות. אף שחקן אתלטיקו מדריד לא יהמר שהוא יישאר במועדון יותר מצ'ולו, בדיוק כמו ששחקני ליברפול לא דמיינו שהם יישארו יותר מקלופ וכמו שהיה ברור לשחקני סיטי שפפ לא יפוטר ויהי מה. הידיעה הזאת גורמת להם להבין שאם הם רוצים שהגיהנום ייפסק, הם חייבים לתת הכל על המגרש.

לכן אסור למועדון גדול לפטר מאמנים בגלל רצף תוצאות לא טוב. גם אם מאמן חדש יוכל להציל את העונה הוא ייכשל בדיוק באותו המקום בעונה הבאה והגלגל יחזור על עצמו. טוב יעשו ביונייטד אם לא רק ישאירו את קאריק, אלא יודיעו קבל עם ועדה - אנחנו לא מפטרים יותר את המאמן באמצע העונה,. שחקנים יבינו שאין להם ברירה אלא לעשות את השינויים הנדרשים ולהתאמץ יותר זה לא שהשחקנים רוצים להפסיד או לעשות תיקו, אבל המאמן הבא כבר בראש שלהם והם כבר לא נהנים לבוא לאימונים וזה ללא ספק משפיע.

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