האצטדיון בניאום שבר את הרשת עוד לפני שהסעודים הספיקו לבנות אותו. בשנה שעברה הסתובב ברשתות סרטון של אצטדיון מואר על גג גורד שחקים, שהוצג כאחד המגרשים שיארחו את מונדיאל 2034. אפילו כלי תקשורת נפלו בפח. אפשר להבין אותם. כשמדינה מגישה לפיפ"א תוכנית אמיתית לשחק כדורגל בגובה 350 מטר, מי כבר יעצור לשאול אם המגרש שעל הגג נראה לו קצת מוגזם?

בסוף התברר שהסרטון נוצר בבינה מלאכותית. מי שהתאכזב לשמוע שהאצטדיון האמיתי ייראה קצת פחות יפה קיבל בחודש שעבר עדכון נוסף. יכול להיות שהוא בכלל לא ייבנה. למרות שההדמיה (האמיתית) נראית גם היא מדהים.

גלריה ( צילום: Cliff Hawkins/Getty Images )

לפי רויטרס, התוכנית להקים בניאום אצטדיון של 46 אלף מקומות, בעלות מוערכת של 2.5 מיליארד דולר, הוקפאה ללא הגבלת זמן. הבנייה של אזור "הקו" בתוך העיר העתידנית שבתוכה הוא אמור לקום, מתעכבת. כשברויטרס שאלו את מארגני המונדיאל מה שלום האצטדיון, הם שלחו בתגובה תמונות של אצטדיונים אחרים. נשארו לסעודים שמונה שנים למצוא תשובה קצת יותר משכנעת לפיפ"א. הבעיה הדחופה יותר שלהם, כרגע, היא להוכיח שאפשר בכלל לקיים אירועי ספורט בסעודיה.

גביע אסיה היה אמור להביא לממלכה 24 נבחרות בעוד פחות מחודשיים. באצטדיון עראמקו החדש שבח'ובר כבר הוצעו למכירה כרטיסים למשחק הראשון, ולמארגני המונדיאל הייתה הזדמנות לבדוק איך נראה אחד המתקנים החדשים שלהם, כשעשרות אלפי אנשים צריכים להגיע אליו וגם לחזור איכשהו למלון. ב־3 בנובמבר, אחרי חודשים שבהם הסעודים התעקשו שהטורניר יתקיים במועד, הודיעה התאחדות הכדורגל האסייתית על דחייה של כמעט שנה - בעקבות מתקפות החות'ים ושיבושי הטיסות שגרמה המלחמה עם איראן. בסעודיה מנסים לבנות ערים עתידניות כמו בסרטי מד"ב, אבל טילים חות'ים מזכירים להם שהם חלק מהמזרח התיכון הכאוטי.

( מתוך האינסטגרם )

המועד החדש שנבחר הוא 23 בדצמבר 2027 עד 21 בינואר 2028, בכפוף לאישור פיפ"א לשחרור השחקנים. כאן מתחיל כאב הראש הבא. למצוא חודש פנוי באצטדיון בח'ובר זה עניין אחד. לשכנע מועדון בפרמייר־ליג לוותר על שחקן נבחרת יפן דווקא במחזורי חג המולד זה כבר סיפור אחר. בענפים אחרים העדיפו לחסוך לעצמם את ההמתנה. גמר סבב הנשים בטניס, שנערך בשנתיים האחרונות בריאד, הסתיים ביום ראשון באינדיאן וולס שבקליפורניה. גם ראלי דקאר של 2027 הועבר מסעודיה. הכישלון הגדול הוא בענף שהסעודים שילמו הון עתק, גם במושגים שלהם, כדי לקנות אותו. בשבוע שעבר הם נאלצו לקפל את אחת היוזמות הכי פרועות שלהם.

ראם זה לא וודס

יומיים אחרי ההודעה על דחיית גביע אסיה, הודיעו עורכי הדין של ליגת הגולף LIV לבית משפט בניו־ג'רזי שהליגה עוברת להליכי פירוק. יותר מחמישה מיליארד דולר השקיעו הסעודים בניסיון להקים מתחרה לסבב ה־PGA האמריקאי. הם קיצרו את הטורנירים מארבעה ימים לשלושה, הוסיפו מוזיקה והעמידו 25 מיליון דולר בפרסים לכל תחרות. בעונה הראשונה אפילו לא היה להם חוזה שידור אמריקאי. כשהגיעו לבסוף לטלוויזיה, גילו שיש הבדל די גדול בין העניין שמעוררת ידיעה על שחקן גולף שהרוויח מאות מיליונים לבין העניין שמעורר אותו שחקן כשהוא משחק גולף.

קחו למשל את ג'ון ראם. הספרדי זכה במאסטרס, דורג ראשון בעולם ועזב את הסבב האמריקאי לטובת חוזה שהוערך ב־300 מיליון דולר. כל חובב גולף ידע בדיוק מי הוא. הבעיה של הסעודים הייתה עם כל השאר. טייגר וודס היה מסוגל להושיב מול הטלוויזיה גם אנשים שלא ראו גולף מאז הפעם האחרונה שטייגר וודס היה בטלוויזיה. כמה מהם יפנו את יום ראשון כדי לראות את ג'ון ראם? שאלה שכדאי לשאול לפני שמבטיחים 300 מיליון דולר.

לראם עצמו קשה לבוא בטענות. הוא זכה פעמיים ברציפות בתואר האישי של LIV והרוויח בסבב יותר מ־106 מיליון דולר בפרסים ובבונוסים בלבד. לפי "פורבס", בשנה שבה עבר לסבב הסעודי הגיעו הכנסותיו מכל המקורות ל־218 מיליון דולר בלבד.

אחרי שהסעודים החליטו להפסיק את המימון, קרן ההשקעות BC פרטנרס הציעה 300 מיליון דולר כדי להציל את הליגה, בתנאי שמספיק כוכבים יתחייבו לעונה נוספת עם פרסים קטנים יותר. כלומר, את המשכורת של ג'ון ראם. בסוף - קהל אוהדי הגולף שבאמת עוקב אחרי הטורנירים אוהב את המסורת שלו. היומרה של הסעודים לבנות ליגה מקבילה זה קצת כמו שינסו לבנות טורניר מתחרה לווימבלדון. מה גם שרק אוהדים שרופים של הענף היו יכולים להבין את השינוי בחוקים שהיו אמורים להפוך אותו לקצבי יותר ונועדו למשוך "קהל צעיר". אפילו ג'ון ראם הודה שזה "נראה כמו טורניר רגיל" - רק שלאף אחד לא היה אכפת ממנו.

נשאר היהלום שבכתר

ההחלטה לסגור את הארנק הגיעה בשנה שבה לסעודיה יש הוצאות קצת יותר דחופות מגולף. הממלכה נכנסה ל־2026 עם תחזית לגירעון גדול. בכדורגל המקומי כבר מרגישים את השינוי. שבועות אחרי שאל־נאסר זכתה באליפות, דיווח העיתון הסעודי "אל־ריאדייה" על קשיי נזילות ועיכובים בתשלום המשכורות.

בקיץ הוציאו המועדונים הסעודיים 407 מיליון דולר על העברות בינלאומיות, הסכום הנמוך ביותר מאז תחילת מסע הרכש ב־2023. זה עדיין מספיק כדי להוציא את גבריאל מרטינלי מארסנל תמורת כ־81 מיליון דולר, כפי שעשתה אל־הילאל. ההבדל הוא שהברזילאי בן 25, ואם יצליח אולי גם יהיה מי שיקנה אותו. במקביל, בניוקאסל מחפשים דרך לממן הרחבה של סנט ג'יימס פארק או בניית אצטדיון חדש. לפי רויטרס, קרן העושר הסעודית ניהלה מגעים עם משקיעים שירכשו נתח במועדון ויסייעו בהוצאות. אפילו בעיר שבה די ברור מי ימלא את היציעים, הסעודים מעדיפים שמישהו יתחלק איתם בחשבון. כשהסעודים קנו את ניוקאסל, הייתה תחושה שהם יעשו ממנה מנצ'סטר סיטי 2.0 - אבל בפועל היא מכרה את הכוכבים אלכסנדר איסאק, אנתוני גורדון וברונו גימראייש לקבוצות גדולות.