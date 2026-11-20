כאוהד מכבי חיפה אני מכיר את התחושה הזאת היטב: השבועיים שבהם אין מאמן, היציע מחפש כיוון, וכל שם שעולה נשמע כמו פתרון עד שהוא נעלם. עכשיו, על פי הדיווחים, המועדון סיכם עקרונית עם רן בן שמעון, מאמנה היוצא של נבחרת ישראל. החתימה הרשמית עדיין ממתינה, אבל התמונה ברורה. ודווקא בגלל זה כואב. לא כי בן שמעון הוא "דמות כושלת". הוא לא. יש לו אליפות היסטורית עם עירוני קריית שמונה, ניסיון בליגה הישראלית ובחו"ל, וקריירת אימון ארוכה. אי אפשר למחוק את זה, וגם לא צריך. הביקורת היא לא על האיש. היא על ההחלטה של מכבי חיפה, ועל הדרך שבה היא התקבלה.

בן שמעון מונה למאמן הנבחרת במאי 2024, לחוזה של ארבע שנים, עם יעד מוצהר של העפלה ליורו 2028. בליגת האומות 2024/25 סיימה ישראל אחרונה בבית בדרג א' וירדה לדרג ב'. במוקדמות מונדיאל 2026 היא סיימה במקום השלישי בבית, עם 12 נקודות מארבעה ניצחונות וארבעה הפסדים, ולא העפילה. הניצחונות הגיעו מול אסטוניה ומולדובה. מול נורווגיה ואיטליה התמונה הייתה אחרת: 17 שערי חובה בארבעה משחקים, ובסך הכל 20 שערים שספגה הנבחרת בשמונה משחקי מוקדמות.





בן שמעון ( צילום: GEORG HOCHMUTH / APA / AFP )





ואז הגיע הקמפיין האחרון בליגת האומות. שישה משחקים, בלי אף ניצחון, שני הפסדים וארבע תוצאות תיקו, ומקום אחרון בבית. בסיכום כהונתו על הקווים של הנבחרת: 22 משחקים, שבעה ניצחונות, חמש תוצאות תיקו ועשרה הפסדים. ב־18 בנובמבר הוא התפטר. תוך יממה מכבי חיפה כבר הייתה בדרך לסגור איתו חוזה לעונה וחצי.

ברק בכר התפטר לפני כ־11 ימים, אחרי 4:0 ביתי למכבי נתניה. אחד־עשר ימים הם לא נצח, אבל במכבי חיפה זה היה מספיק זמן כדי להבין שהחיפוש לחוץ. לפי הדיווחים, המועדון בחן מאמנים בארץ ובחו"ל, וחלק מהאפשרויות לא הבשילו. בן שמעון לא היה המועמד המוביל כל עוד היה קשור לנבחרת. הוא הפך למועמד המוביל כשהתפנה. ומאותו רגע השידוך התקדם במהירות.

כמנהל מוצר אני מכיר את הרגע הזה מקרוב. כשפרויקט נתקע והלוח לוחץ, הכי קל לקחת את מי שהתפנה השבוע. זה ממלא את המשבצת הריקה, מרגיע את הלחץ, ומאפשר להגיד שהעניין טופל. זה לא עונה על השאלה איך מקבלים החלטות. לבחור את המועמד שנשאר זו לא אסטרטגיה. זו סגירת פינה. ואם התהליך הוא סגירת פינה, קשה לבוא אחר כך בטענות לתוצאה.

יש בסיפור גם אירוניה ישנה, ואולי בגלל זה הוא מפתה. ב־20 בנובמבר 2012 מכבי חיפה כבר הודיעה רשמית על מינויו של בן שמעון, והעסקה התפוצצה ברגע האחרון. ביום שישי ימלאו לזה בדיוק 14 שנים, והפעם הצדדים קרובים לסגור. יש משהו פואטי בלחזור לאותו מאמן 14 שנה אחרי. אבל פואטיקה היא לא תוכנית מקצועית. מועדון שרוצה לחזור להיות גדול לא ממנה מאמן כי העיתוי הסתדר, כי החוזה קצר, או כי אחרים ירדו מהפרק.

אני אאחל לבן שמעון הצלחה, כי זו הקבוצה שלי. אוהד לא יכול אחרת, וגם לא צריך. מאמן חדש מגיע לכרמל אחרי תקופה מטלטלת, והוא זכאי לקבל הזדמנות אמיתית על המגרש. אם המינוי ייסגר, משחק הבכורה צפוי כבר ב־28 בנובמבר מול בני סכנין. הזמן קצר, ולכן דווקא עכשיו חשוב שההחלטה תישען על תשובות, לא רק על זמינות. לפני שהמינוי יהפוך לרשמי, כדאי לשאול בכרמל שלוש שאלות פשוטות: למה דווקא הוא, מעבר לכך שהוא היה זמין? מה יהיה אחרת הפעם בניהול המקצועי? ואיך נדע מהר אם זה עובד?

אם התשובה היחידה היא "לא מצאנו מישהו אחר", קיבלנו את התשובה האמיתית. לא עליו. עלינו.

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