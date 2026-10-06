אמש אפילו לא צפיתי במשחק של נבחרת ישראל. העדפתי ללכת לישון. נמאס לי מהקשקושים, מהניסויים ומהערבובים של המאמן הלאומי רן בן שמעון. בכל משחק משהו אחר, בכל פעם הרכב אחר, ובסוף אנחנו חוזרים לאותה נקודה.

דור פרץ הוא זה שכבש מול נבחרת אירלנד, אבל במשחק הקודם מולה הוא אפילו לא פתח בהרכב. לפעמים דברים שהקהל מבין מהבית נראים ברורים יותר ממה שמחליטים בצוות המקצועי. פרץ הוא שחקן שצריך להיות חלק משמעותי מהנבחרת הזאת, ולא צריך לחכות לשער שלו כדי להבין את זה.

איל ברקוביץ' ( צילום: עוז מועלם )

וגם הסיפור עם ירדן שועה לא ברור לי. בשביל מה לזמן אותו אם בסוף הוא כמעט לא משחק? בשביל לטייל עם הנבחרת? בשביל האווירה? אם הוא לא נמצא בכושר מספיק טוב בבית"ר ירושלים, אולי היה עדיף להשאיר אותו במועדון, לתת לו לחזור לעניינים ורק אז לקבל אותו בנבחרת כשהוא באמת יכול לתרום.

בן שמעון קיבל את התפקיד בלי הישגים יוצאי דופן שמצדיקים בעיניי את הבחירה בו. הייתה לו אליפות גדולה עם עירוני קריית שמונה, אבל גם קדנציה לא מוצלחת בנבחרת קפריסין. עכשיו גם בנבחרת ישראל קשה לראות התקדמות אמיתית, דרך ברורה או משהו שגורם לחשוב שהפעם הסיפור יהיה שונה.

גם מהשחקנים אני מצפה ליותר. אוסקר גלוך התעמת עם שחקן אירי ודיבר איתו על מי "קטן", אבל מבחינתי עדיף לדבר על המגרש. נקודה אחת בקמפיין, עם כל הרעש מסביב, היא לא משהו שאפשר להתגאות בו. גלוך מוכשר מאוד, אבל בנבחרת הוא עדיין צריך להוכיח את עצמו הרבה יותר.

וזה לא רק גלוך. חלק מהשחקנים צריכים להפסיק להתנהל כאילו הם כבר כוכבי ריאל מדריד. פחות אינסטגרם, פחות רעש ויותר עבודה על הדשא. בסוף, הקהל רוצה לראות שחקנים שנלחמים, רצים, נותנים הכל ומבינים מה המשמעות של ללבוש את חולצת הנבחרת.

גם ההתאחדות לכדורגל צריכה לחשוב אחרת. הנבחרת לא משחקת בארץ, היא איבדה הרבה מהעניין סביבה, והקהל כבר כמעט אדיש. אולי הגיע הזמן למהלך שיחזיר קצת באזז ועניין - למשל איל ברקוביץ' כמאמן, אלון מזרחי כעוזר, ולצידם איש מקצוע מנוסה שיעבוד איתם ביום-יום ובאימונים.

מה כבר יכול להיות גרוע יותר? הנבחרת נמצאת במקום שבו כמעט אין מה להפסיד. אולי דווקא מהלך אחר, מפתיע ולא שגרתי, יצליח להכניס קצת חיים למערכת. לפחות נרגיש שמנסים משהו חדש באמת, ולא ממשיכים שוב ושוב באותו מסלול שמוביל לאותו מקום.





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