בימים שבהם העסקנות הובילה את הכדורגל הישראלי לאירועים מביכים, ובזמן שהזירה הבינלאומית כמעט נעולה בפנינו - למעט חברותו של יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, בוועד הפועל של אופ"א - מתברר כי דווקא להפועל ת"א יש נציגות באחד הגופים היוקרתיים והמשפיעים ביותר ביבשת: ה־EFC, שבראשו עומד בעלי פריז סן־ז'רמן, איש העסקים הקטארי נאסר אל־חליפי.

מדובר בארגון מועדוני הכדורגל האירופיים הממוקם בשווייץ, שהתחזק משמעותית לאחר הניסיון הכושל להקים את הסופרליג, ומהווה את הגוף היחיד המוכר רשמית על ידי אופ"א. תחת אל־חלאיפי, ובוועדה החשובה ביותר של הארגון - קבוצת העבודה של כדורגל הגברים - מכהן נציג ישראלי אחד מתוך 28 בכירי הענף באירופה: מנכ"ל הפועל ת"א, גיא פרימור.

גלריה מתברר כי דווקא להפועל ת"א יש נציגות באחד הגופים היוקרתיים והמשפיעים ביותר ביבשת. פרימור ( צילום: יאיר שגיא )

הארגון הקים קבוצות עבודה המורכבות מנציגי מועדונים כדי לשדרג את הענף ביבשת, ופרימור נמנה על הפורום המקצועי שממליץ על רפורמות משמעותיות. בישיבות, כמו זו שנערכה לאחרונה בז'נבה, הוא יושב לצד דמויות מפתח מהמועדונים הגדולים בעולם, בהם דני סטאנוויי מליברפול, ריצ'רד גארליק מארסנל, כריסטיאנו מוז'יליו מאינטר, ושחקני העבר רוי קוסטה מבנפיקה וג'ורג'יו קייליני מיובנטוס, לצד נציגי מועדונים כמו סלטיק, נוטינגהאם פורסט, מונאקו וליון.

לצד מותגי העל האירופיים מופיע גם סמל הפועל ת"א. מלבד האימפריות, חברים בוועדה גם מועדונים בסדר גודל בינוני כמו הלסינקי, מולדה הנורווגית, לך פוזנאן, א.י.ק סולנה ורבוטניצ'קי סקופיה. פרימור נבחר לקבוצת העילית מתוך כ־900 מועדונים החברים בארגון, לאחר שהגיש עבודת סיכום מקצועית שבעקבותיה הוחלט לקלוט אותו.

רשת קשרים אסטרטגית

קבוצת העבודה, שהתכנסה בשווייץ במהלך פגרת הנבחרות האחרונה, נועדה לשפר את איכות המשחק ולייצר סטנדרטים ניהוליים ומקצועיים אחידים. בין היתר, עוסק הפורום בפורמט המפעלים האירופיים - מליגת האלופות ועד הקונפרנס ליג - כדי להגביר את העניין והתחרותיות, בגיבוש עמדת המועדונים בנוגע לעומס המשחקים בלוח השנה הבינלאומי, בתיאום חלונות הנבחרות ובהגנה על בריאות השחקנים.

גישה לידע מקצועי. הפועל ת"א ( צילום: עוז מועלם )

נוכח הפערים בין מועדוני הענק למועדונים הקטנים יותר, מתקיימת בוועדה חלוקה פנימית שמטרתה לספק פתרונות לניהול השוטף ולעצב מדיניות שתוצג בפני רגולטורים כמו אופ"א ופיפ"א. בפועל, מדובר בפורום שקובע את תנאי המשחק ביבשת - דוגמת שינוי פורמט ליגת האלופות לפני שנתיים לליגה בת 36 קבוצות, מה שהגדיל את מספר המפגשים והזניק את הכנסות השידור במיליארדי יורו, וכן גיבוש תקנות הנוגעות להעברות שחקנים ולסוכנים.

מעבר ליוקרה האישית של פרימור בארגון של אל־חלאיפי, הנוכחות בפורום מספקת להפועל ת"א רשת קשרים אסטרטגית - דווקא בתקופה שבה הכדורגל הישראלי סובל מבידוד. הקשרים הישירים וסיעור המוחות עם מנהלים מובילים מאפשרים למועדון גישה לידע מקצועי, סיוע פוטנציאלי בשוק ההעברות ואימוץ סטנדרטים בינלאומיים - נכס משמעותי עבור מועדון הנמצא תחת בעלותו של המיליארדר אדמונד ספרא, בפרט לקראת פרויקטים עתידיים כמו הקמת מתחם האימונים החדש, שדרוג המעטפת הטכנולוגית ובניית צוותים מקצועיים מתקדמים.

מספרי החוזה החדש של ברדה בהפועל ת"א

הפועל ת"א הודיעה שלשום רשמית על הארכת חוזהו של המאמן אליניב ברדה, מגמה עליה פורסם ב"ידיעות אחרונות" ו-ynet, כדי לייצר שקט תעשייתי ולהביע אמון בצוות המקצועי כבר בשלב הזה של העונה. על פי החוזה החדש לשנתיים נוספות, שכרו של ברדה ישודרג משמעותית: מ־73 אלף שקל נטו לחודש ל־81 אלף בעונה הבאה ו־90 אלף בשנה שאחריה. קצת פחות מרן קוז'וך וקני מילר שמשתכרים כ־100 אלף שקל, ויותר מאלמוג כהן שמקבל 70 אלף שקל.

לייצר שקט תעשייתי. ברדה ( צילום: עוז מועלם )

מעבר לשכר הבסיס, זכייה באליפות תזכה את ברדה ב־150 אלף שקל, בעוד זכייה בגביע או העפלה לשלב הליגה באירופה יכניסו לכיסו משכורת אחת נוספת. בנוסף, הוחלט כי החוזה לא יכלול סעיף יציאה, לא לקבוצה אחרת בארץ או בחו"ל, ואף לא לנבחרת ישראל.

בתוך כך, נתוני התקציב של האדומים חושפים את הפערים בצמרת: עלות שכר הצוות המקצועי עומדת על 4.5 מיליון שקל ותקציב שכר השחקנים מסתכם ב־30.5 מיליון מתוך תקציב כולל של 70 מיליון - פי שלושה יותר מתקופת האחים ניסנוב, אבל עדיין נמוך מזה של ארבע הגדולות האחרות.

המסר של ברק בכר: רוצה לאמן את נבחרת ישראל

בהתאחדות לכדורגל ידונו רשמית בזהות מאמן הנבחרת הבא רק לאחר הבחירות בעוד עשרה ימים, אז תוקם ועדה מקצועית חדשה, והמינוי הסופי צפוי להתבצע רק בינואר, אך מאחורי הקלעים כבר החלו הגישושים. לצד שמות ישראלים כמו רוני לוי וברק יצחקי ומאמנים זרים שהוצעו לאחרונה (בהם ז'רקו לאזטיץ'), ברק בכר מסתמן כמועמד המוביל. מי שהתפטר לאחרונה ממכבי חיפה העביר מסר חד־משמעי כי הוא מעוניין בתפקיד, זאת לאחר שבעבר סירב להצעה - מה שהוביל אז למינויו של רן בן־שמעון.

מסר חד-משמעי. בכר ( צילום: עוז מועלם )

בכר, שזכה בשש אליפויות אך חווה שלוש שנים קשות בכוכב האדום בלגרד ובמכבי חיפה, משדר ביטחון מלא ביכולתו לשקם את מעמדו במדים הלאומיים: "אני מאוד רוצה להגיע לאמן את נבחרת ישראל. הייתה אצלי תחושת מיצוי כמאמן בקבוצה, לכן בחרתי לעזוב. אני מאמין בעצמי שאחזור בכל הכוח דרך הנבחרת ואשוב להיות המאמן שהייתי בתקופות הטובות שלי. אני רעב מאוד להצליח בבמה הכי גדולה שיש, וברגע שאלך עם הדרך שלי נטו - תהיה הצלחה".

ועוד 4 קטנות

איל יוק

חרף הקמפיין התקשורתי המחודש של איל ברקוביץ' להעניק לו את תפקיד מאמן נבחרת ישראל, כאשר במקביל הוא מצהיר כי לא יגיע לדיוני הוועדה המקצועית החדשה שתקום, בהתאחדות אפילו לא חושבים לרגע להעמידו כמועמד לנבחרת והבהירו כי ברקוביץ׳ לא יאמן אותה בשום סיטואציה.

רכש זר

בהתאחדות לכדורגל משוכנעים כי אחד המהלכים שיקדמו משמעותית את הנבחרות הלאומיות הוא מינוי מנהל ביצועים זר. בימים אלה מתקיימות שיחות עם מספר מועמדים, במטרה לאתר איש מקצוע בכיר שירכז את כל ההיבטים הפיזיולוגיים של כלל הנבחרות ויוביל את שיתופי הפעולה עם המועדונים.

קפטן מוחמד

בנוסף לרעיונות שהועלו במכבי חיפה לינואר, בין היתר שחרורם של וונדרסון צונאמי ופדראו לצד צירוף בלם זר אחר, כבר מחר מול בני־סכנין בדוחא אחד השינויים יהיה הענקת סרט הקפטן לעלי מוחמד, לפחות למשחק הבכורה של רן בן־שמעון על הקווים.

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