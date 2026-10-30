עשרה סנטימטרים. אולי 20. מה שלא יהיה המרחק בין הקורה לכדור שבעט אסף צור על אסטר סוקלר והתגלגל לעבר השער של הפועל ת"א בתוספת הזמן של הדרבי בגמר גביע הטוטו. ככה, בדיוק ככה, הפועל הייתה קרובה אמש לחוות טראומה ספורטיבית שספק אם העלתה אפילו בדמיונה רואה השחורות. קבוצה שכבר הפסידה לעשרה שחקני מכבי ת"א כשהיא מובילה בדקה ה-90 1:2; שהייתה רחוקה פנדל מוצלח מלנצח את אותה קבוצה בשמינית גמר הגביע רק כדי להפסיד כעבור שתי בעיטות; שחטפה חמישיות, רביעיות, ש-12 שנים לא ניצחה בדרבי. היא חשבה שהיא כבר ראתה הכל, ובשל כך היא גם מחוסנת מכל צער, אבל כשהכדור שפגע בסוקלר עשה את דרכו לכיוון הכללי של השער, כל אוהד הפועל ת"א חשב שהרע עוד לפניו.
כמה רע יש בעולם שעוד נותר ממנו מספיק כדי שיהיה כל כך הרבה מאחוריהם ועוד לפניהם? זו הייתה מחשבה קצרה, היא ארכה כמה שניות, לא מעבר, אבל מי שחשב אותה כבר לא ישכח אותה לעולם. הסיום הזה היה כל כך דרמטי, שגם אם הוא לא הסתיים עד הסוף - שני השערים של דור פרץ היו רק הפרומו לסרט שלא הופק - הוא בכל זאת היה. בראשם של אוהדי הפועל, הכדור שפגע בסוקלר יתגלגל לנצח. למזלם, הוא גם לא יכנס לעולם. נגמר 2:3.
מכבי ת"א היא מחזיקת גביע הטוטו של הדקות 89-92 לעונת 2026/27, בזה אין ספק. זו הייתה הופעה שראויה למתכת. השערים של דור פרץ, האחד בקיר של סוקלר, רגעים שלא יישכחו. כל היתר שייך להפועל ת"א. רק ורטיגו חסר תקדים שלה הפך מה שבדקה ה-89 היה 0:3 בואכה 0:4 היסטורי לכדורגל-קרדיולוגיה. מהרגע שהכדור של סוקלר חלף מהצד הלא נכון של הקורה מבחינתו, נשארה רק השורה התחתונה. עבור המתבונן מהצד מדובר רק בתואר השלישי בחשיבותו, אבל הפועל לא מתבוננת מהצד, ובשבילה אין "רק" כשמדובר במכבי. אין "רק" כשמדובר בתואר אחרי 14 שנה (עם כל הכבוד לגביע הטוטו של הליגה הלאומית לפני שנתיים), ובטח שאין "רק" כשמחברים בין השניים - תואר ומכבי. חודש וחצי אחרי תבוסה במסגרת הליגה, המשחק הזה לא היה "להיות או לחדול" - זה היופי בגביע הטוטו, כשמפסידים זה "רק" גביע הטוטו - אבל בסופו הפועל יוצאת עם תחושה גדולה שהיא ישנה.
את הבקיע הראשון בחומה המקצועית והמנטלית שהפרידה בינה לבין מכבי במשך יותר מעשור יצר צ'יקו בשנה שעברה. מכה נוספת, גדולה לא פחות, נתנה הפועל אמש. ייקח הרבה זמן לסלק את כל השדים שגרים לה בראש, אבל תהליך הפינוי בעיצומו. הגמר הזה הוא הצעד הראשון בנורמליזציה של ניצחונות של הפועל בדרבי. הוא מרגיל, תפישתית, את הדבר עבור השחקנים ועבור האוהדים. הדבר היחיד שיכול להיות יותר חשוב מהניצחון הראשון זה הניצחון השני. זה כבר לא אירוע של פעם בחיים. החיים חזרו למסלולם.