עשרה סנטימטרים. אולי 20. מה שלא יהיה המרחק בין הקורה לכדור שבעט אסף צור על אסטר סוקלר והתגלגל לעבר השער של הפועל ת"א בתוספת הזמן של הדרבי בגמר גביע הטוטו. ככה, בדיוק ככה, הפועל הייתה קרובה אמש לחוות טראומה ספורטיבית שספק אם העלתה אפילו בדמיונה רואה השחורות. קבוצה שכבר הפסידה לעשרה שחקני מכבי ת"א כשהיא מובילה בדקה ה-90 1:2; שהייתה רחוקה פנדל מוצלח מלנצח את אותה קבוצה בשמינית גמר הגביע רק כדי להפסיד כעבור שתי בעיטות; שחטפה חמישיות, רביעיות, ש-12 שנים לא ניצחה בדרבי. היא חשבה שהיא כבר ראתה הכל, ובשל כך היא גם מחוסנת מכל צער, אבל כשהכדור שפגע בסוקלר עשה את דרכו לכיוון הכללי של השער, כל אוהד הפועל ת"א חשב שהרע עוד לפניו.

עשרה סנטימטרים. אולי 20. מה שלא יהיה המרחק בין הקורה לכדור שבעט אסף צור על אסטר סוקלר והתגלגל לעבר השער של הפועל ת"א בתוספת הזמן של הדרבי בגמר גביע הטוטו. ככה, בדיוק ככה, הפועל הייתה קרובה אמש לחוות טראומה ספורטיבית שספק אם העלתה אפילו בדמיונה רואה השחורות. קבוצה שכבר הפסידה לעשרה שחקני מכבי ת"א כשהיא מובילה בדקה ה-90 1:2; שהייתה רחוקה פנדל מוצלח מלנצח את אותה קבוצה בשמינית גמר הגביע רק כדי להפסיד כעבור שתי בעיטות; שחטפה חמישיות, רביעיות, ש-12 שנים לא ניצחה בדרבי. היא חשבה שהיא כבר ראתה הכל, ובשל כך היא גם מחוסנת מכל צער, אבל כשהכדור שפגע בסוקלר עשה את דרכו לכיוון הכללי של השער, כל אוהד הפועל ת"א חשב שהרע עוד לפניו.

עשרה סנטימטרים. אולי 20. מה שלא יהיה המרחק בין הקורה לכדור שבעט אסף צור על אסטר סוקלר והתגלגל לעבר השער של הפועל ת"א בתוספת הזמן של הדרבי בגמר גביע הטוטו. ככה, בדיוק ככה, הפועל הייתה קרובה אמש לחוות טראומה ספורטיבית שספק אם העלתה אפילו בדמיונה רואה השחורות. קבוצה שכבר הפסידה לעשרה שחקני מכבי ת"א כשהיא מובילה בדקה ה-90 1:2; שהייתה רחוקה פנדל מוצלח מלנצח את אותה קבוצה בשמינית גמר הגביע רק כדי להפסיד כעבור שתי בעיטות; שחטפה חמישיות, רביעיות, ש-12 שנים לא ניצחה בדרבי. היא חשבה שהיא כבר ראתה הכל, ובשל כך היא גם מחוסנת מכל צער, אבל כשהכדור שפגע בסוקלר עשה את דרכו לכיוון הכללי של השער, כל אוהד הפועל ת"א חשב שהרע עוד לפניו.

כמה רע יש בעולם שעוד נותר ממנו מספיק כדי שיהיה כל כך הרבה מאחוריהם ועוד לפניהם? זו הייתה מחשבה קצרה, היא ארכה כמה שניות, לא מעבר, אבל מי שחשב אותה כבר לא ישכח אותה לעולם. הסיום הזה היה כל כך דרמטי, שגם אם הוא לא הסתיים עד הסוף - שני השערים של דור פרץ היו רק הפרומו לסרט שלא הופק - הוא בכל זאת היה. בראשם של אוהדי הפועל, הכדור שפגע בסוקלר יתגלגל לנצח. למזלם, הוא גם לא יכנס לעולם. נגמר 2:3.

כמה רע יש בעולם שעוד נותר ממנו מספיק כדי שיהיה כל כך הרבה מאחוריהם ועוד לפניהם? זו הייתה מחשבה קצרה, היא ארכה כמה שניות, לא מעבר, אבל מי שחשב אותה כבר לא ישכח אותה לעולם. הסיום הזה היה כל כך דרמטי, שגם אם הוא לא הסתיים עד הסוף - שני השערים של דור פרץ היו רק הפרומו לסרט שלא הופק - הוא בכל זאת היה. בראשם של אוהדי הפועל, הכדור שפגע בסוקלר יתגלגל לנצח. למזלם, הוא גם לא יכנס לעולם. נגמר 2:3.

כמה רע יש בעולם שעוד נותר ממנו מספיק כדי שיהיה כל כך הרבה מאחוריהם ועוד לפניהם? זו הייתה מחשבה קצרה, היא ארכה כמה שניות, לא מעבר, אבל מי שחשב אותה כבר לא ישכח אותה לעולם. הסיום הזה היה כל כך דרמטי, שגם אם הוא לא הסתיים עד הסוף - שני השערים של דור פרץ היו רק הפרומו לסרט שלא הופק - הוא בכל זאת היה. בראשם של אוהדי הפועל, הכדור שפגע בסוקלר יתגלגל לנצח. למזלם, הוא גם לא יכנס לעולם. נגמר 2:3.