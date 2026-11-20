אחרי שתי זכיות רצופות בתואר העולמי, אסף יסעור לא הצליח להשלים טרבל. לוחם הטאקוונדו הפראלימפי הישראלי סיים היום (שישי) במקום השני באליפות העולם שנערכת בדרום קוריאה, לאחר שנוצח בגמר על ידי סביר זיינלוב מאזרבייג'ן 2:1 (6:12, 6:4, 11:8), והסתפק במדליית הכסף בקטגוריית המשקל עד 58 ק"ג.

ועדיין, צריך לציין כי מדובר בהישג אדיר לטאקוונדו הישראלי. יסעור, המדורג ראשון בעולם, פתח את יום הקרבות בשמינית הגמר עם ניצחון 0:2 (4:9, 7:11) על בנהטה אל היאני הספרדי. ברבע הגמר הוא העפיל לשלב הבא ללא קרב, לאחר שיריבו האיראני, מאהר חסאנפור, לא התייצב. בחצי הגמר חיכה לו קרב דרמטי במיוחד מול לי פייוגנג המקומי, ובתום מאבק צמוד הצליח הישראלי לנצח 1:2 (4:4, 4:4, 12:13) ולהעפיל לגמר.

גלריה מדליית כסף. יסעור ( צילום: REUTERS/Maja Smiejkowska )

אלא שבקרב על מדליית הזהב נעצר רצף ההצלחות של הישראלי. זיינלוב, המדורג שני בתחרות, הצליח להתגבר עליו בקרב שנמשך שלושה סיבובים ולזכות בתואר העולמי.

עבור יסעור, האלוף הפראלימפי מפריז 2024, מדובר במדליית כסף באליפות העולם אחרי שתי זכיות רצופות בתואר, באיסטנבול ב-2021 ובווראקרוס שבמקסיקו ב-2023. הוא גם אלוף אירופה המכהן, לאחר שזכה בתואר לפני כחצי שנה.

עוד תחרות עם מקום על הפודיום. יסעור ( צילום: הוועד הפראלימפי הישראלי )

תוסיפו לזה את הזכייה לפני שנתיים במדליית זהב הפראלימפית במשחקים הראשונים בהם השתתף והעובדה שכבר למעלה משלוש שנים ברציפות הוא מדורג בפסגת הדירוג העולמי.

סיפור שריגש מדינה שלמה

סיפורו של יסעור, כפי שכולם יודעים, ריגש מדינה שלמה. הוא איבד את שתי ידיו שבוע לפני שחגג את בר המצווה כאשר התחשמל מכבל מתח גבוה בעת ששיחק עם חבריו וניסה לחלץ כדור שנתקע בחדר החשמל. לאחר מכן עבר תקופה קשה של אשפוזים בבית החולים שיבא, טיפולי פיזיותרפיה והכנה לפרוטזות. המגבלה שממנה סבל יסעור לא שינתה אפילו במעט את אהבתו לספורט. להפך.

יסעור ומדליית הזהב הפראלימפית בפריז ( צילום: Steph Chambers/Getty Images )

תחילה התאמן בהישרדות ובהגנה עצמית אצל המאמן רן שטיינברג. הוא כתב בפוסט מרגש ששאיפתו הגדולה היא להיות אלוף אולימפי. מאמן הנבחרת, יחיעם שרעבי, שקרא את הפוסט, יצר איתו קשר והזמין אותו להתאמן. גם שטיינברג המליץ ליסעור לעבור לטאקוונדו, והילד נענה להזמנה. מאז הוא, כמו שהבנתם, לא עוצר לרגע. וגם לא ממש חושב על הפציעה הקשה ההיא.