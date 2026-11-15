בעוד קבוצות רבות ב־NBA משוועות לדראפט, חיות עליו ובונות לקראתו כדי להשתדרג, פורטלנד די מיסמסה את הנושא בשנים האחרונות. הבחירה המשמעותית האחרונה הייתה ב־2024, כאשר דונובן קלינגן שנלקח שביעי הצדיק את הציפיות והפך לסנטר המוביל של הבלייזרס, שחקן שמשתפר כל הזמן. מה שקרה מאז היה קצת משונה.

באותו הדראפט, הבחירה ה־14 באב קרינגטון הפך במהירות לחלק מהטרייד שהביא את דני אבדיה לקבוצה, כאשר נשלח לוושינגטון; בחירות הסיבוב השני, אחלה שחקנים בדמות טיילר קולק ואוסו איגודארו, נשלחו לניקס ולפיניקס בהתאמה תמורת בחירות עתידיות. הקיץ, אגב, אם לא שמתם לב, לא נוסף אף רוקי לסגל של פורטלנד, פשוט כי עסקאות קודמות רוקנו אותה מבחירות ב־2026.

גלריה בחירת הדראפט המשמעותית האחרונה של פורטלנד. דונובן קלינגן חוגג עם דני אבדיה ( צילום: AP Photo/Ross D. Franklin )

אבל רגע, מה קרה באמצע, ב־2025? זו נקודה מרתקת. פורטלנד החזיקה באותו קיץ בבחירה ה־11, והסכימה לטרייד עם ממפיס: הפורוורד סדריק קאוורד הלך לגריזליס, ותמורת בחירות עתידיות – אחת בסיבוב ראשון ועוד שתיים בסיבוב השני – פורטלנד ירדה למקום ה־16 בדראפט, והפתיעה בגדול כשבחרה בענק הסיני האלמוני יאנג האנסן. בהמשך הדראפט ההוא אפשר למצוא את בן שרף ודני וולף, ועוד שחקנים ספורים שהתבררו כהברקה (כמו הצרפתי מקסים רנו שסקרמנטו בחרה במקום ה־42), אבל לא שם יוצא דופן שפורטלנד פיספסה. השאלות לא נוגעות למי שלא לקחה, אלא מתמקדות במה יצא לה מזה, לאור העובדה שקאוורד הוא צעיר איכותי מאוד, ומה הוביל לבחירה בסיני מצ'ינגדאו שלא היה מיועד להיבחר כל כך גבוה, ובינתיים לא תרם דבר בשנה וחודש בקבוצה?

ניצח את סדרת הגמר

הבלייזרס לא בחרו בשליפה, ושלחו סקאוטים לסין כדי לעקוב אחרי האנסן במשך שנים. יותר מכך, הם ספגו קנס של 100 אלף דולר מאחר שהליגה לא מרשה לעקוב אחרי שחקנים לפני שהם מגיעים לגיל דראפט. הוא כונה על ידי הפרשנים "יוקיץ' הסיני", בגלל ההבטחה שמגובה 2.16 מ' הוא מחזיק ביכולות מסירה וניהול משחק ייחודיות. בסיס היה שם, אבל אי אפשר להתחמק מההרגשה שפורטלנד הרגישה שאין נכס מקצועי אמיתי שתוכל למצוא מהעמדה שלה, ובחרה בהיבט השיווקי. את הפוטנציאל המדהים היא גילתה כבר בתקופת ההכנה שקדמה לעונה שעברה – משחקי האימון של פורטלנד בהשתתפות האנסן הטריפו את סין, וגרפו שם רייטינג גבוה יותר מאשר סדרת גמר ה־NBA שנערכה מספר חודשים לפני כן.

כידוע, הליגה שמה דגש על פעילות בשוק העצום הזה, ופורטלנד הביאה מספרים: בהשוואה לשנה שלפני כן, מכירות המרצ'נדייז של פורטלנד צמחו ב־1,091 אחוזים אחרי שהאנסן נבחר; החשבונות של הבלייזרס ברשתות החברתיות התפוצצו ממיליוני עוקבים חדשים; ומאז ועד היום, בכל משחק בית (וגם בחלק ממשחקי החוץ) אפשר לראות מספר נכבד של סינים ביציעים, שנכנסים לטירוף בכל פעם שהאנסן נוגע בכדור.

בפורטלנד עקבו אחריו במשך שנים. יאנג האנסן ( Ethan Miller / AFP )

וזה לא קורה הרבה. הוא נראה כמו שחקן תקוע. רוב הדקות שלו מגיעות ברבע האחרון במשחקים גמורים, ובחמישה מה־12 של פורטלנד הוא לא שותף בכלל. אולי יש לו חוכמת משחק ויד רכה מהקו ומבחוץ, אבל הוא סובל מ"ידי חמאה" שמתקשות לתפוס כדורים, הוא איטי, רחוק מרמת הפיזיות הנדרשת עבור התמודדות עם הגבוהים ב־NBA ובגיל 21, הפער בין מה שהוא מציג כיום לבין מה שנחוץ כדי להיות רלוונטי בליגה גדול מאוד. ברנדן קרלסון שהצטרף השנה מועדף על פניו כסנטר השלישי ברוטציה, והאנסן כבר נשלח העונה לתקופה בליגת הפיתוח.

המהלך הזה של הבלייזרס יצר משבר עם סין. המוני אוהדים סינים תקפו את הבלייזרס ב־X ובאינסטגרם על רקע הטיפול בכישרון המקומי, ובמדינה חוששים למעמדו. אחרי הכל, מדובר בשחקן הסיני השלישי בלבד בהיסטוריה שנבחר בסיבוב הראשון בדראפט (באופן מדהים, פחות ממספר הישראלים), ובסיני היחיד שמשחק כיום ב־NBA.

הקבוצה של אסיה

פורטלנד פתחה את העונה ב־3:9 (מקום רביעי במערב) ונראית נהדר, אבל ישנו סיכוי מצוין שהמחסור בגבוהים איכותיים יפגע בה בהמשך. התחזקות בשחקן NBA מוכח בעמדות 5־4, אולי אפילו שניים כאלה, היא הכרחית. מה שיש כרגע בקצה הספסל הוא האנסן, 9.3 דקות ו־4 נקודות למשחק, ולא ממש במאני טיים.

ממעט לקבל דקות, וגם כשכן - זה לא בדיוק במאני טיים. האנסן ( צילום: AP Photo/Craig Mitchelldyer )

אבל השורה התחתונה היא שקשה לראות את פורטלנד מוותרת עליו, ולא בגלל האמונה שישתדרג במהירות. על פי הדיווחים בארה"ב, כאשר טום דאנדון רכש לפני חצי שנה את הבלייזרס, הנוכחות של האנסן השפיעה על העסקה. אחד המשקיעים בקבוצה הוא אנדרו צ'רנג, איש עסקים יליד סין ואחד ממייסדי רשת המזון המהיר הסופר־מצליחה "פנדה אקספרס". כשנשאל על המעורבות שלו בקבוצת הרכישה, צ'רנג השיב: "יש לבלייזרס שחקן סיני, מה שיוצר הרבה הזדמנויות עסקיות בסין". אחד השותפים האחרים, שיל טייל שנולד למהגרים הודים, אמר בראיון נפרד כי הוא רוצה שפורטלנד תהפוך ל"קבוצה של אסיה".