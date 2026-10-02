קבוצות הכדורגל המובילות של ברזיל הצליחו להשאיר בצד את ההיסטוריה, השנאה והקנאות כדי לצאת בהצהרה: הכדורגל הברזילאי עומד להתפגר. הן אפילו מצאו את האשם: נשיא ברזיל, לואיז אינסיו לולה דה-סילבה. למרבה הפלא, רוב ציבור אוהדי הכדורגל בברזיל (ומי בברזיל אינו אוהד כדורגל) התאחד גם הוא. הוא תומך בנשיא לולה.

שבוע לפני סיבוב הבחירות הראשון לנשיאות ברזיל, הנשיא לולה, שמנסה להשיג קדנציה רביעית (לא רצופה), חתם על צו האוסר על הימורי ספורט וקזינו מקוונים. לולה נימק את החלטתו בכך שהימורים גורמים לפשיטות רגל, פירוק והרס משפחות, מחלות נפשיות ופיזיות וכי מדובר בתעשייה צינית המנצלת התמכרויות של אזרחים כדי להפיק רווחים.

גלריה נשיא ברזיל לולה דה-סילבה עם הצו הנשיאותי נגד הימורים מקוונים ( צילום: Evaristo Sa / AFP )

כדי שהצו ייכנס לתוקפו ויהפוך לחוק הוא מצריך אישור של הקונגרס בתוך 120 ימים, אבל למהמרים יש עד 5 באוקטובר כדי למשוך את כספי הפקדות ההימורים שלהם מהפלטפורמות השונות, לפני שאלו ייחסמו לחלוטין יום לאחר מכן. "דיברתי עם הרבה אנשים שחייהם נהרסו בגלל ההימורים המקוונים. כולל בחור שניסה להתאבד שלוש פעמים. לקחתי החלטה קשה, דרסטית ומתחייבת", הסביר הנשיא את החלטתו, "מדובר בגידול. או שאתה מסיר אותו לגמרי או שהוא הורג אותך". פלאביו בולסונרו, היריב הראשי של לולה בבחירות טען כי מדובר ב"נשיא נואש שמבצע צעד פופוליסטי ערב הבחירות", אבל רוב הסקרים בנושא מראים כי 60 אחוז מהציבור תומכים בצעד ואילו 70 אחוז תומכים בצעדים שיגבילו את ההימורים המקוונים. בבחירות הצמודות מאוד לנשיאות זה נושא שיכול להשפיע.

האמת היא שלולה מריץ את הקמפיין נגד הימורים כבר מאז אפריל, והמשיך ביתר שאת, כולל הכללה של הנושא בנאומו באו"ם לאחר משחקי הגביע העולמי שבהן פרחו הפרסומות להימורים (השידורים כללו באופן תמידי קודי סריקה לאתרי הימורים והשדרנים הציעו טיפים להימורים באופן רציף). הוא עשה זאת לאחר שיותר ויותר אנשים השקיעו כסף בהימורים ולפי מחקר של אוניברסיטת סאו פאולו, יותר משני מיליון ברזילאים מכורים להימורים.

לפי מחקר נוסף שערך המכון לחקר מדיניות בריאות בברזיל, החברה הברזילאית מפסידה יותר מ-6.5 מיליארד אירו בשנה בגלל הימורים והתופעות הנלוות אליהם, והם מהווים זרז למקרי דיכאון והתאבדות. לפי הבנק המרכזי של ברזיל, תושבי המדינה משקיעים קרוב לחמישה מיליארד אירו בחודש על הימורים.

הקהל בצד של הנשיא. אוהדי ברזיל ( צילום: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

"ההימורים ימשיכו, הכדורגל יגיע לסופו"

הימורים אינם חוקיים בברזיל, אבל ב-2018 החליטה הממשלה לאשר הימורים מקוונים. זה היה הימור נכון: הימורים התנהלו בכל מקרה, אבל כיוון שהם לא היו תחת רגולציה כלשהי, הממשלה לא נהנתה מהנתח שהיא הייתה יכולה לקבל ממיסוי התעשייה. מצד שני, חברות ויזמים רבים, ביניהם רבים מהפשע המאורגן במדינה, הבינו את הפוטנציאל הכספי הטמון בהימורי ספורט, והם הפכו למפלצת שאף אחד לא יכול באמת לשלוט בה או באפשרויות הגישה להימורים המקוונים של ילדים ונערים. כל זה קרה בעיקר בתקופת נשיאותו של ז'איר בולסונרו, אביו של פלאביו. בדצמבר 2023 חתם לולה בפעם הראשונה על חוק המסדיר וגובה מיסים מחברות הימורים. החוק הזה גרם לסגירתם של אלפי אתרים לא מורשים.

לכאורה מדובר בצעד מצוין שעשוי באמת למנוע הרס משפחות וחיי אדם, ולהפחית את הנטל הכלכלי על כלכלת ברזיל בגלל התופעות הנגרמות מהימורים, וגם להרחיק את הפשע המאורגן מהספורט (כולל אפשרות של איומים על שחקנים ושופטים במטרה להטות תוצאות משחקים), אבל הבעיה היא שהימורים הם חלק מה-DNA של הספורט העולמי. אפשר להמר על כל משחק מכל מקום דרך הטלפון הנייד, שחקנים מקדמים גופים שעוסקים בהימורים בספורט (בברזיל רונאלדו, רונאלדיניו וזיקו הם הפנים של אתרי הימורים ידועים, אבל גם שחקנים פעילים כמו ויניסיוס וניימאר), יש פרסומות בכל מקום באצטדיונים ובטלוויזיה המעודדות את הצופים להמר.

בברזיל, מדינה שבה כדורגל הוא דת, מדובר בבעיה הרבה יותר אקוטית. 13 מהמועדונים בליגה הראשונה מאומצים על ידי חברות הימורים. מדובר באחד הגורמים הראשיים למימון הקבוצות, פיתוח מחלקות הנוער שלהן, השקעות בכדורגל נשים, השקעה בתשתיות וכו'. עבור הקבוצות, הצו החדש הוא צו מוות לכדורגל, לדת של מדינה.

פרסומות לחברת ההימורים BET365 במגרש אימונים בברזיל ( צילום: AP Photo/Bruna Prado, File )

"מדובר במהלומה כבדה מאוד לספורט ולכדורגל הברזילאי", נמסר ממועדון הכדורגל פלמנגו, "קשה לדעת איך נתאושש מההחלטה הזו. לא יכול להיות שברזיל מבזבזת שנים בדיון על חקיקה של הימורי ספורט, מחוקקת חוקים בנושא שמזרזים ומעודדים חברות, יזמים ומועדונים להתחייב למשהו לפי החוק ואז, בן לילה, להכריז על רפורמה חדשה שמשנה לחלוטין את החוק, בלי לתת למעורבים להתכונן למצב החדש". פלמנגו, וסקו דה גמה, פלומיננזה ומועדונים גדולים אחרים הזהירו כי הצו החדש והחוק שיבוא אחריו יכולים לגרום לפשיטת רגל של מועדונים רבים במדינה.

"ההימורים ימשיכו, הכדורגל יגיע לסופו", הזהירו המועדונים. "בזמנים הטובים ביותר של הכדורגל הברזילאי, לא היו אתרים ואפליקציות להימורים", ענה לולה.

מהלך נחוץ או צעד קיצוני?

חברות ההימורים, שצברו הכנסות של 10 מיליארד אירו ב-2025, הזרימו כ-200 מיליון אירו לקבוצות בליגה הראשונה, 67 אחוזים יותר מאשר ב-2024. ברמת הקבוצות, השפע שהגיע מענף ההימורים (כולל אימוץ ישיר, פרסומות וחוזי שידור), סכום השווה ל-34 אחוז מסך ההכנסות שלהן, גרם לבוננזה בכדורגל הברזילאי שקבוצות שלו זכו בגביע ליברטדורס בשבע השנים האחרונות. אפילו המאמצת הרשמית של הליגה הראשונה, "בטאנו", היא חברת הימורים. כעת רוב הקבוצות לא יודעות מאיפה הן אמורות לשלם את המשכורת הבאה. תעשיית ההימורים פנתה כבר לבית המשפט כדי לבטל את הצו בטענה שהוא לא חוקי. "או שאני אגמור על ההימורים", אמר לולה, "או שההימורים יגמרו על ברזיל".

הקבוצות עצמן, וכמובן גורמים בענף ההימורים, טוענים שמדובר בצעד קיצוני מדי. הוא יגרום לדילול בהכנסות המדינה (בשנה שעברה המדינה קיבלה כספי מיסים בשיעור של 1.7 מיליארד אירו מחברות הימורים מקוונים) ויסיט מהמרים מכורים להמר במקומות נטולי רגולציה בהם הגבולות פרוצים ומעורבות הפשע המאורגן היא הרבה יותר גדולה. הממשלה, הם אומרים, הייתה אמורה להשקיע הרבה יותר בחינוך, במניעה, בהקפדה וכפייה של החוקים, בשמירה מפני הימורים של קטינים והגבלה של הפקדות.

שחקני פלמנגו חוגגים זכייה בגביע ליברטדורס ( צילום: AP Photo/Bruna Prado )

לולה, שנמצא בעיצומו של מרוץ צפוי להיות צמוד עד הסוף לנשיאות מול בולסונרו הבן, הבין שעם כל הכבוד להתערבות של ארה"ב בענייניה הפנימיים של ברזיל, סקנדלים בבית המשפט העליון וחקירות על שחיתות במיליארדים בבנקים, החלטות שלו על כדורגל עלולות להכריע את המרוץ. מה שמפתיע הוא שההחלטה של לולה בעצם מסכנת את עתיד הכדורגל במדינה, על פניו החלטה שיכלה לדחוף הרבה אזרחים להצביע נגד ההחלטה ונגדו, אבל מתברר שבעיית ההימורים בברזיל היא כה קשה שהאזרחים העדיפו טיפול דרסטי בבעיה, אפילו על חשבון הכדורגל, לפחות בעתיד הקרוב. למרות שהתעשייה במדינה מאוד צעירה, ברזיל נחשבת לאחד מחמשת השווקים הגדולים ביותר להימורי ספורט. בשנה שעברה אזרחי ברזיל הפסידו 6.2 מיליארד אירו לאתרי הימורים, ב-2024 היקף ההפסדים עמד על 3.55 מיליארד אירו.

כדורגל הוא אולי דת, אבל האמת המרה בברזיל היא שיותר מ-80 אחוז מבתי האב נמצאים בחובות, ובתי אב משלמים 30 אחוז מההכנסה שלהם למטרת כיסוי החובות. מדובר במשפחות שחייבות כספים לחברות אשראי המחייבות ריבית של מאות אחוזים למי שמפספס תשלום פעם אחת. חלק גדול מאותן משפחות לקחו הלוואות או קנו מוצרים יקרים בתשלומים, אבל יותר ויותר בתי אב בברזיל נכנסו לחובות עצומים או איבדו את כל הונם בגלל הימורים.

אם פעם עוני היה אחת הבעיות היותר חמורות בברזיל, הרי שעכשיו העניים הפכו גם לבעלי חוב. אנשים שנכנסו לחובות משום שלא עמדו בתשלומים, נכנסו לאתרי ההימורים כדי להרוויח כסף מהר, רק כדי להיכנס לחובות עוד יותר גדולים. לפי דו"ח שפורסם לאחרונה במדינה, משפחות מעוטות הכנסה הימרו בממוצע על 196 אחוז מההכנסה שלהן במהלך משחקי הגביע העולמי. בבית החולים הציבורי הגדול ביותר בסאו פאולו יש קליניקה שמטפלת רק במהמרים כפייתיים. ב-2020 אחוז אחד מהמטופלים היו מכורים להימורים מקוונים, כיום מדובר ב-67 אחוז מהמטופלים. מגיפה.

סדנאות טיפול בברזיל למהמרים כפייתיים ( צילום: AP Photo/Andre Penner )

בברזיל כדורגל הוא חלק מהחיים. כך גם הסמארטפון והשיטוט הנצחי באינטרנט. גולשים (בעיקר גברים צעירים) רואים משחקים בנייד, מקבלים הודעות פוש הקוראות להם להמר, ויכולים להציב הימור בלחיצת אצבע. אם פעם בברזיל הימורים היו חלק מתרבות הבידור, היום הם נתפסים כאסטרטגיית השקעה, ועוד במשהו שהם חושבים ומאמינים שהם מבינים בו - כדורגל. את זה הצו של לולה רוצה לעצור. יכול להיות שהכדורגל הברזילאי ימות על הדרך.