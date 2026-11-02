עולם הפורמולה 1 קיבל אלוף חדש, ושמו קימי אנטונלי. הנהג האיטלקי של מרצדס עשה הלילה (בין ראשון לשני) היסטוריה כשהבטיח את זכייתו באליפות העולם, לאחר שסיים במקום השלישי בגרנד פרי מקסיקו. בגיל 20 ו-68 ימים בלבד, הפך אנטונלי לאלוף הצעיר ביותר בתולדות הענף, שבר את השיא של סבסטיאן פטל ביותר משלוש שנים והחזיר את איטליה לפסגת עולם המרוצים אחרי המתנה של 73 שנים. הפעם האחרונה שבה נהג איטלקי זכה בתואר הייתה ב-1953, אז עשה זאת אלברטו אסקארי בפעם השנייה ברציפות.

אנטונלי הבטיח את התואר ארבעה מרוצים לפני סיום העונה, לאחר קמפיין יוצא דופן שבו הפך מנהג צעיר שספג ביקורות לאחד הכוכבים הגדולים של הפורמולה 1. השיא הקודם היה שייך לפטל, שזכה באליפות הראשונה שלו במדי רד בול ב-2010, כשהיה בן 23 ו-134 ימים.

גלריה אנטונלי על הכתפיים של חבריו ( צילום: Clive Mason/Getty Images )

מסע מופלא. אנטונלי ( צילום: Clive Mason/Getty Images )

ההישג מרשים במיוחד לנוכח סימני השאלה שליוו את אנטונלי בתחילת דרכו. בעונת הבכורה שלו, ב-2025, הוא התקשה להתמודד עם חברו לקבוצת מרצדס, ג'ורג' ראסל, שסיים לפניו באופן ברור וצבר יותר נקודות. היו מי שתהו אם הקידום של הנהג הצעיר לפורמולה 1 הגיע מוקדם מדי, אך כעבור שנה הוא סיפק תשובה חד-משמעית. אנטונלי הפך לנהג המוביל של מרצדס, בעוד ראסל נותר הרחק מאחור.

את הניצחון הראשון שלו במרוץ גרנד פרי השיג אנטונלי בסין, בסיבוב השני של העונה. משם יצא לרצף תוצאות מרשים שהפך אותו למועמד המוביל לאליפות. הניצחון התשיעי שלו העונה, בגרנד פרי ארה"ב בשבוע שעבר, קירב אותו מאוד לתואר, כאשר רק ראסל ולואיס המילטון נותרו עם סיכוי מתמטי למנוע ממנו את הזכייה.

המילטון משקה את אנטונלי בשמפנייה ( צילום: AP Photo/Fernando Llano )

במקסיקו, כשהוא יודע שגם מקום תשיעי יספיק לו כדי להבטיח את האליפות, זינק אנטונלי מהמקום הרביעי ונמנע מרוב התקריות שהפכו את המרוץ לכאוטי. לאחר חידוש המרוץ בעקבות דגל אדום, הצליח לעקוף את שארל לקלר מפרארי ולטפס למקום השלישי. את המיקום הזה שמר עד לקו הסיום, ובכך השלים את המשימה.

הרגע המרגש הגיע מיד לאחר קו הסיום, כאשר מנהל הרכב שלו, פיטר בונינגטון, בירך אותו בקשר הקבוצתי. "עשינו את זה! תודה רבה לכם", אמר אנטונלי הנרגש, שהתקשה לעצור את הדמעות. לאחר מכן הוסיף: "לא הייתי כאן בלי מרצדס, בלי המשפחה שלי, ולכן אני אסיר תודה על הרגע הזה. זה רגע שיישאר לנצח".

אנטונלי והפרס ( צילום: Chris Graythen/Getty Images )

בזמן שאנטונלי חגג, מקס ורסטאפן סיפק עוד הצגה משלו. נהג רד בול ניצח במרוץ, השלישי שלו בארבעת המרוצים האחרונים, לאחר קרב צמוד עם המילטון. הבריטי, שזינק מהפול פוזישן, איבד את ההובלה כבר בשלבי הפתיחה, כאשר מאבק בין שני נהגי פרארי סייע לוורסטאפן לתפוס את המקום הראשון.

המרוץ הופסק בעקבות תאונה קשה של ואלטרי בוטאס מקאדילאק, שנגרמה כתוצאה מכשל במתלה מכוניתו. בחידוש המרוץ נוצר מגע בין ורסטאפן להמילטון במהלך המאבק על ההובלה, אך ההולנדי שמר על היתרון והחזיק מעמד עד לסיום. הוא הקדים את המילטון ב-0.799 שניות בלבד.

האוהדים בטירוף ( צילום: CARL DE SOUZA / AFP )

לקלר סיים רביעי, לאחר שהצליח להדוף את לנדו נוריס ממקלארן, למרות קשיים משמעותיים עם הצמיגים. ראסל, מנגד, סיים יום מתסכל במקום השישי, בעוד אוסקר פיאסטרי הגיע שביעי.