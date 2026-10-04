לוויקטור וומבניאמה יש חצי חיוך שכבר אפשר לזהות, ומגיע תמיד רגע לפני שהוא אומר משהו שהוא יודע שיסבך אותו עם האצולה הוותיקה, בית המלוכה ממש, של ה־NBA.

אז כאשר חייך כך כששמע בשבוע שעבר את השאלה "האם תשתף פעולה עם חברת הימורי ספורט", אפשר היה לדעת שהנה וומבי עומד להצית עוד דליקה. הוא בקלות היה יכול לענות ב"כן", ולמה לא בעצם. ה־NBA נמצאת עמוק במיטה עם חברות הימורי ספורט ומקדמת יחסי הימורים, על מסך הטלוויזיה, במהלך משחקים; שלושה מהכוכבים הגדולים של המאה ה־21, לברון ג׳יימס, קווין דוראנט ויאניס אנטטוקומפו, הם משקיעים או שגרירי מותג או גם וגם של אתרי הימורים.

גלריה הביע דעה. וומבניאמה ( צילום: AP Photo/Ross D. Franklin )

אף אחד לא היה מניד עפעף אם וומבי היה אומר שיצטרף אליהם, או מקשקש משהו על "מי יודע מה יהיה בעתיד". במקום זאת הוא חייך את חצי החיוך הזה ואמר: "לא, לעולם לא אעשה זאת. עצוב מאוד לראות שחקנים מסוימים מקדמים את זה. כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, אבל בלעדיי". לעולם לא אעשה זאת - זו חתיכת התחייבות בשביל שחקן בן 22 שצפוי לשלוט בליגה בעשור הקרוב. זה לא אמור להיראות כמו אקט רדיקלי לשמוע שחקן במעמדו של וומבי אומר ששחקנים לא צריכים לקבל כסף מחברות שמוכרות חומרים ממכרים להמונים ומכתימות את טוהר המשחק, אבל מסתבר שזה כן.

חתונה עם השטן

עד לפני שנים ספורות, ראשי הליגות המקצועניות בארה״ב אהבו לשנוא את כל מה שקשור בהימורים. רוג׳ר גודל, קומישנר ה־NFL, הגדיר פעם את הימורי הספורט כ"איום הגדול ביותר על היושרה של המשחק". כשהבינו שאין להן דרך לעצור את השטף, נזכרו הליגות שהדבר היחיד שחשוב הוא כסף, והתחתנו עם השטן. מכאן הגיעו שיתופי פעולה שמכתיבים יותר ויותר את כל צורת הסיקור של הספורט המקצועני בארה״ב, מביאים איומים גדלים והולכים על שחקנים, ונוגסים במהירות באמון הקהל במה שהוא רואה על המגרש.

גם הוא עלה על העגלה. לברון ( צילום: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

בשלב הבא החלו גם שחקנים לעלות על העגלה הזו, אבל משהו נשבר באמת כשלברון ג׳יימס - אחד הספורטאים הגדולים והמפורסמים בכל הזמנים, עם סיפור אישי מופלא של יציאה מעוני קשה לעושר גדול - החליט לשתף פעולה עם Polymarket, פלטפורמת הימורים ששוויה 20 מיליארד דולר. פולימרקט מוגדרת כ"שוק חיזוי" (Prediction Market), שזה יותר יפה מ"שוק הימורים", והיא מאפשרת לאנשים "לחזות" כל דבר. הפנטגון, למשל, חקר חיילים ש"חזו" את תוצאות המלחמה נגד איראן.

תעשיית הימורי הספורט החוקיים בארה״ב הגיעה ב־2025 לשיא הכנסות של 166.94 מיליארד דולר. יותר מ־95 אחוז מהמחזור התנהלו באינטרנט. זה סכום גבוה פי שניים מכל מה שהציבור האמריקאי הוציא על קולנוע, מוזיקה, ספרים ומוזיאונים גם יחד בשנה שעברה. מאז הפכו ההימורים האלה חוקיים ב־2018, השקיעו האמריקאים יותר מחצי טריליון דולר בהימורי ספורט.

חצי מהאמריקאים בגילאי 18 עד 34 מחזיקים חשבונות אונליין של הימורי ספורט. סקרים מעלים כי למעלה מ־52 אחוז ממהמרי דור ה־Z העבירו כספים שהיו מיועדים לחיסכון והשקעות לטובת הימורי ספורט.

הכל ציני? לא בטוח

לברון ג׳יימס - הרבה יותר מדוראנט או יאניס, שאף פעם לא התיימרו להיות מעבר לאתלטי על שיודעים לשים את הכדור בסל - לא רק מבין היטב את הסכנות ההרסניות של עולם ההימורים על צעירים שגדלים באקרון, אוהיו, הוא גם יודע היטב שמה שהוא עושה זה לא בסדר. הוא שווה 1.4 מיליארד דולר. הוא לא צריך עוד כמה מיליונים ממכירת סם התמכרות חדש לצעירים אמריקאים בתקופת ייאוש.

כסף גדול. דוראנט ( צילום: IMAGN IMAGES via Reuters Connect/ Erik Williams )

״בעבר היה מימד של כסף״, אמר וומבי, שחתם בקיץ על חוזה של 252 מיליון דולר לחמש שנים עם סן אנטוניו ספרס, ״סירבתי להרבה יותר כסף ממה שהרווחתי כי ההצעות האלה לא תאמו את הערכים שלי. עכשיו אני רוצה לקדם דברים שיש להם השפעה טובה. אנחנו מרוויחים מיליונים על מיליונים, אבל זה לא הכוח הכי גדול שלנו. הכוח הכי טוב שלנו הוא לעורר השראה״.

פעם, לא מזמן, אלה דברים שאפשר היה לצפות לשמוע מלברון ג׳יימס, אבל זה לא מזיז לו יותר. הוא יודע שהבושה מתה ושום פגיעה במוניטין של אדם מפורסם לא מחזיקה מעמד. אוהדים ושדרי פודקאסטים הגיבו בחריפות לשותפות שלו עם פולימרקט - עליה הודיע כמעט בסוד בבוקר יום שבת של אמצע סופשבוע חג בארה״ב - אבל ביום המדיה של פילדלפיה בשבוע שעבר, לא היה אפילו עיתונאי אחד שחשב לשאול אותו על כך.