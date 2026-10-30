וקסלר, שהתחרה בקטגוריית המשקל עד 60 ק"ג, החל את יום הקרבות בסיבוב השני עם ניצחון בעונשים על אולקסנדר קליפינין האוקראיני, המשיך בניצחון ביתרון יוקו ברבע הגמר על וואה אגחסיאן הארמני, ובחצי הגמר גבר בניצחון ביתרון יוקו על לוקה גדילה הגיאורגי.

וקסלר, שהתחרה בקטגוריית המשקל עד 60 ק"ג, החל את יום הקרבות בסיבוב השני עם ניצחון בעונשים על אולקסנדר קליפינין האוקראיני, המשיך בניצחון ביתרון יוקו ברבע הגמר על וואה אגחסיאן הארמני, ובחצי הגמר גבר בניצחון ביתרון יוקו על לוקה גדילה הגיאורגי.

וקסלר, שהתחרה בקטגוריית המשקל עד 60 ק"ג, החל את יום הקרבות בסיבוב השני עם ניצחון בעונשים על אולקסנדר קליפינין האוקראיני, המשיך בניצחון ביתרון יוקו ברבע הגמר על וואה אגחסיאן הארמני, ובחצי הגמר גבר בניצחון ביתרון יוקו על לוקה גדילה הגיאורגי.

בקרב הגמר התמודד מול פיאטרו אנדריני האיטלקי, השיג וואזרי ושמר עליו עד לסיום ההתמודדות וזכה כאמור בתואר האירופאי עד גיל 23 ובמדליית הזהב היוקרתית.

בקרב הגמר התמודד מול פיאטרו אנדריני האיטלקי, השיג וואזרי ושמר עליו עד לסיום ההתמודדות וזכה כאמור בתואר האירופאי עד גיל 23 ובמדליית הזהב היוקרתית.

בקרב הגמר התמודד מול פיאטרו אנדריני האיטלקי, השיג וואזרי ושמר עליו עד לסיום ההתמודדות וזכה כאמור בתואר האירופאי עד גיל 23 ובמדליית הזהב היוקרתית.