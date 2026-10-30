יומה הראשון של אליפות אירופה עד גיל 23 המתקיימת בנאפולי, באיטליה, נפתח היום (שישי) בצורה מרשימה עבור הנבחרת הישראלית, שסיימה עם מדליית הזהב, בה זכה יהונתן וקסלר, ובתואר אלוף אירופה. אילי חיון זכתה במדליית הארד.
וקסלר, שהתחרה בקטגוריית המשקל עד 60 ק"ג, החל את יום הקרבות בסיבוב השני עם ניצחון בעונשים על אולקסנדר קליפינין האוקראיני, המשיך בניצחון ביתרון יוקו ברבע הגמר על וואה אגחסיאן הארמני, ובחצי הגמר גבר בניצחון ביתרון יוקו על לוקה גדילה הגיאורגי.
בקרב הגמר התמודד מול פיאטרו אנדריני האיטלקי, השיג וואזרי ושמר עליו עד לסיום ההתמודדות וזכה כאמור בתואר האירופאי עד גיל 23 ובמדליית הזהב היוקרתית.
אילי חיון שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 52 ק"ג, החלה את יום הקרבות בסיבוב השני עם ניצחון באיפון על טטיאנה לימצייאבה האוקראינית, אך נוצחה ברבע הגמר בידי בוג'אנה סאביץ' הסרבית. בעקבות ההפסד נשרה לבית הניחומים, שם גברה בניצחון באיפון על טטרישווילי הגיאורגית והעפילה לקרב על המדליה. בקרב על הארד התמודדה מול מרהריטה מירושניצ'נקו האוקראינית, עליה גברה בריתוק באיפון וזכתה כאמור במדליית הארד החשובה.
שני הרשקו, מאמן העל של נבחרת ישראל: ”הישג מצוין לנבחרת, ברכות גדולות ליונתן ואיליי ולצוותים המקצועיים של הנבחרת. יונתן וקסלר זכה בהישג איכותי ומרשים במיוחד, לאחר יום תחרות מצוין שהפגין בו יכולת מקצועית גבוהה, נחישות ובגרות תחרותית. איליי חיון הציגה סדרת קרבות איכותיים, עם ג'ודו מצוין והרבה אופי. גאים בהישגים וממשיכים לעבוד קשה לקראת האתגרים הבאים".