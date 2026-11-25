השבוע במד העצבים: סיפור אדיר סבג, הבעלים בן ה-20 של הפועל חיפה בכדורסל, מתגלה כפארסה ולא ברור איך יש מישהו שמופתע. וגם התנאים המוזרים של איל ברקוביץ' כדי לקבל את המפתחות לנבחרת ישראל והנאום ההזוי של רן בן שמעון באימון הבכורה שלו במכבי חיפה.

הכי מעצבן: בן 20 קונה קבוצה?

כמה שכולם התאהבו בסיפור על אדיר סבג, בן ה-20 שרכש את הפועל חיפה בכדורסל. זאת כותרת מדהימה וכיפית, הבעיה היא כרגיל המציאות. המשכורות לא מגיעות, וכל הדיבורים על תקציב של שניים עד חמישה מיליון דולר ירדו לטמיון. מי ראה את זה קורה? חוץ מכל אדם עם שתי אונות מתפקדות. סיפור שמתמצת את הבעיות בספורט העולמי: כשיש מספיק הבטחות, אף אחד לא בודק. ילד בן 20 יכול להיות שחקן GTA מדהים, לא לנהל קבוצת כדורסל.

גלריה כול להיות שחקן GTA מדהים, לא לנהל קבוצת כדורסל. אדיר סבג ( צילום: עוז מועלם )

מאוד מעצבן: קמפיין ברקוביץ' לנבחרת

ברור שיהיה מרגש אם איל ברקוביץ' יתמנה למאמן הנבחרת. הכותרות יהיו בכל מקום, כל המדינה תדבר, וכל מסיבת עיתונאים תהיה הצגה. ברקוביץ' גם הרוויח את הזכות להיות מועמד בלי ניסיון. יש רק בעיה אחת: איש התקשורת לא באמת נראה כמי שרוצה את התפקיד, ומציב יותר תנאים ממשא ומתן לממשלת אחדות. חוזה לארבע שנים? גם יורגן קלופ לא יקבל את זה. אחרי הפסד אחד כולם ישכחו ממה התרגשו, וגם ברקו חסר המעצורים יגיד את מילת הקסם "תהליך".

לא נראה שהוא באמת רוצה את התפקיד ומציב תנאים. ברקוביץ' ( צילום: גבריאל בהרליה )

מעצבן: נאום גטיסברג של רב"ש

רן בן שמעון חשב על נאום גטיסברג משלו במכבי חיפה, להתחיל את הקדנציה בצורה בלתי נשכחת. הוא הצליח להגיד ש"למועדון הזה יש מאות אלפי אוהדים, לחלקם אין מה לאכול אבל הם יקנו כרטיסים כדי לראות אותנו". לא מספיק שאוהדי מכבי חיפה טובעים ברחמים עצמיים, עכשיו המאמן שלהם קורא להם עניים. הכוונה כנראה הייתה להחמיא למסירות שלהם, אבל יצא עקום כמו התקופה של רב"ש בנבחרת. עדיף לדבוק בקלישאות הכי מעצבנות ולהביא ניצחונות.

יצא עקום. רן בן שמעון באימון הבכורה שלו במכבי חיפה ( צילום: אתר מכבי חיפה )

קצת מעצבן: סוף סאגת אליפות אפריקה

סנגל שוב אלופת אפריקה, אחרי שבית הדין לבוררות בספורט החזיר לה את התואר שנלקח ממנה והועבר למרוקו. היא ניצחה בגמר, הפסידה במשרדים וניצחה בערעור. מי אמר שאין מספיק משחקים בענף? הירידה של שחקניה מהמגרש במחאה הייתה מבישה, אבל הם חזרו, המשחק חודש והסתיים בניצחון שלהם. מאז האוהדים צריכים לעקוב אחרי החלטות משפטיות כדי לדעת אם החגיגות בינואר היו מוצדקות. הדבר הכי מדהים פה היא שמוסדות הכדורגל קיבלו את ההחלטה ההגיונית, אבל אי אפשר בלי לעבור טרלול בדרך.

איזה טרלול עברנו בדרך להחלטה הנכונה. סנגל אחרי הזכייה (המקורית) באליפות אפריקה ( צילום: SEBASTIEN BOZON / AFP )

לא מעצבן: ההצגות של ריאל מדריד

ריאל מדריד נותנת הצגות, וז'וזה מוריניו עושה בכל שבוע את הדבר שהוא הכי אוהב: להשתיק את המבקרים שלו. את כל מי שהרימו גבה בגלל המינוי התמוה, ובעיקר את חובבי המאמנים "מהדור החדש", אלה שנתונים סטטיסטיים מתקדמים חשובים להם יותר משערים. בסוף, בריאל מדריד צריך מאמן שראה דבר או שניים בחייו, שיודע להתמודד עם כוכבים ועם ציפיות שלא נגמרות אף פעם. זה לא המקום לעשות בו התמחות ולהסביר שהמספרים מצוינים למרות התוצאה. מוריניו יודע לאן הגיע ומה רוצים ממנו. כרגע הוא גם מספק את הסחורה.