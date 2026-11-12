דבר כזה לא רואים כל יום. עימות חריג בין שניים מהשמות הבולטים בעולם ה-MMA התרחש אתמול (רביעי) באבו דאבי - ושבר את הרשת. זאת לאחר שמרב דבאלישווילי, אלוף ה-UFC לשעבר במשקל תרנגול, ואוסמן נורמגומדוב, אלוף ה-PFL במשקל קל, היו מעורבים בתגרה פיזית שתועדה בסרטונים שהופצו במהירות ברשתות החברתיות.

דבאלישווילי, שנמצא באבו דאבי לקראת אירוע ההיאבקות שייערך בשבת, פרסם לאחר התקרית סרטון שבו נראו פניו מדממות. "איזו דרך ערמומית, חבר'ה. איזה מין לוחמים אתם? איזה מין גבר עושה דבר כזה? אם אתם רוצים לנסות, בואו נעשה את זה בדרך האמיתית", אמר, כשהוא מכנה את נורמגומדוב ואנשיו "נחשים".

דבאלישווילי, שנמצא באבו דאבי לקראת אירוע ההיאבקות שייערך בשבת, פרסם לאחר התקרית סרטון שבו נראו פניו מדממות. "איזו דרך ערמומית, חבר'ה. איזה מין לוחמים אתם? איזה מין גבר עושה דבר כזה? אם אתם רוצים לנסות, בואו נעשה את זה בדרך האמיתית", אמר, כשהוא מכנה את נורמגומדוב ואנשיו "נחשים".

דבאלישווילי, שנמצא באבו דאבי לקראת אירוע ההיאבקות שייערך בשבת, פרסם לאחר התקרית סרטון שבו נראו פניו מדממות. "איזו דרך ערמומית, חבר'ה. איזה מין לוחמים אתם? איזה מין גבר עושה דבר כזה? אם אתם רוצים לנסות, בואו נעשה את זה בדרך האמיתית", אמר, כשהוא מכנה את נורמגומדוב ואנשיו "נחשים".