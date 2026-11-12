דבר כזה לא רואים כל יום. עימות חריג בין שניים מהשמות הבולטים בעולם ה-MMA התרחש אתמול (רביעי) באבו דאבי - ושבר את הרשת. זאת לאחר שמרב דבאלישווילי, אלוף ה-UFC לשעבר במשקל תרנגול, ואוסמן נורמגומדוב, אלוף ה-PFL במשקל קל, היו מעורבים בתגרה פיזית שתועדה בסרטונים שהופצו במהירות ברשתות החברתיות.
בסרטונים נראה נורמגומדוב מתקרב מאחור לדבאלישווילי וסוטר לו בפניו. הלוחם הגיאורגי, שנראה מופתע מהתקיפה, ניסה לרדוף אחריו ולהגיב, אלא שבתוך זמן קצר התפתח עימות המוני שבו היו מעורבים אנשי הצוות והמחנות של שני הלוחמים.
צפו בתקרית
דבאלישווילי, שנמצא באבו דאבי לקראת אירוע ההיאבקות שייערך בשבת, פרסם לאחר התקרית סרטון שבו נראו פניו מדממות. "איזו דרך ערמומית, חבר'ה. איזה מין לוחמים אתם? איזה מין גבר עושה דבר כזה? אם אתם רוצים לנסות, בואו נעשה את זה בדרך האמיתית", אמר, כשהוא מכנה את נורמגומדוב ואנשיו "נחשים".
מי ששיתף ברשת סרטון של התקרית היה איליה טופוריה, אלוף ה-UFC לשעבר במשקל קל וחברו של דבאלישווילי. העימות הוא פרק נוסף ביריבות המתמשכת בין דבאלישווילי למחנה נורמגומדוב. בינואר 2025 ניצח הגיאורגי את אומאר נורמגומדוב, אחיו של אוסמן, בקרב על חגורת אליפות ה-UFC במשקל תרנגול. עוד לפני הקרב כינה דבאלישווילי את אומאר "מפונק" והאשים אותו בחוסר כבוד. גם ביולי האחרון נרשם עימות קצר בין אנשי שני המחנות באירוע RAF שנערך בגיאורגיה.
דבאלישווילי ופניו המדממות
באופן מעניין, שני הלוחמים צפויים להשתתף באותו אירוע בשבת. דבאלישווילי יתמודד מול מרלון מוראס, שהיה בעבר מועמד לקרב על חגורת ה-UFC, בעוד נורמגומדוב יפגוש את אורייה פייבר, אלוף UFC לשעבר.