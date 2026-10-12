שגיא מוקי וענבר לניר הגיעו לוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות", והשתתפו בפאנל "גאווה בינלאומית: ספורטאים ישראלים", בהנחיית עיתונאי התרבות רז שכניק. השניים שוחחו על האתגרים שאחרי ההצלחות הגדולות, על החזרה לתחרויות ועל הסיכויים של נבחרת הג'ודו באולימפיאדת לוס אנג'לס 2028.
מוקי, אלוף העולם ומדליסט אולימפי, הסביר כיצד חוזרים לעבודה אחרי רגעי השיא: "יש חגיגה מסביב, אנשים מגיעים, יש כל מיני אירועים, וצריך לנחות על הקרקע ולזכור מה גרם לך לקום בשש בבוקר".
"הייתי קם בשש בבוקר, ולפעמים אתה מגרד את עצמך מהמיטה ולפעמים אתה מוצא את עצמך רץ בים עם הכלב שלך, למרות שאיש לא ביקש", סיפר. "הייתי מוצא את עצמי עושה את זה, מגיע לאימון עם כולם, עושה עוד אימון אחר הצהריים ועוד ריצה, כי זה מה שאני רוצה. אז צריך לזכור מה גרם לרעב ולחזור לשם. זה מפחיד אחרי פיק גדול לא לזכור את הרעב הזה, אבל עם עבודה נכונה אתה יכול לחזור לזה".
לניר, אלופת העולם לשנת 2023 ומדליסטית הכסף מאולימפיאדת פריז, הדגישה שההישגים הקודמים אינם מבטיחים הצלחה בתחרות הבאה: "ברגע שנגמרת התחרות, אנחנו מתחילים מאפס. כל תחרות מאפס"
כשנשאלו על הסיכויים של משלחת הג'ודו הישראלית בלוס אנג'לס ועל האפשרות לשחזר את ההישגים מפריז, השניים נמנעו מתחזיות. "קשה להגיד מה יהיה בעוד שנתיים", אמרה לניר. מוקי הוסיף: "שנתיים זה המון ויכול לקרות המון בג'ודו. יש למה לחכות, יש חבר'ה טובים שאנחנו מקווים שיצליחו".
לניר התייחסה גם להישג של רז הרשקו באליפות העולם ולצורך להמשיך להשתפר: "גם מתחרות שאתה מנצח בה לומדים. רז זכתה במדליה, אבל יש לה המון מסקנות. מכל תחרות לומדים ומשתפרים, ובעוד שנתיים היא תהיה ספורטאית עוד יותר טובה".
לקראת סיום הפאנל סיפרה לניר שהיא מתקרבת לחזרה לתחרויות, והזמינה את הקהל ללוות את הענף לאורך הדרך: "עוד מעט אני חוזרת, ויש לי את הבמה להזמין את הצופים לראות ג'ודו מעבר לאולימפיאדה. עכשיו הייתה אליפות עולם, יש פה מסע מטורף שאנחנו עוברים, ובא לנו שיהיו חלק מזה".