"הייתי קם בשש בבוקר, ולפעמים אתה מגרד את עצמך מהמיטה ולפעמים אתה מוצא את עצמך רץ בים עם הכלב שלך, למרות שאיש לא ביקש", סיפר. "הייתי מוצא את עצמי עושה את זה, מגיע לאימון עם כולם, עושה עוד אימון אחר הצהריים ועוד ריצה, כי זה מה שאני רוצה. אז צריך לזכור מה גרם לרעב ולחזור לשם. זה מפחיד אחרי פיק גדול לא לזכור את הרעב הזה, אבל עם עבודה נכונה אתה יכול לחזור לזה".