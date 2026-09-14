אלכסנדר זברב חיכה כל הקריירה לרגע שבו יניף את גביע אליפות ארה"ב, אבל כשהוא סוף סוף הגיע אתמול (ראשון) – הגרמני כלל לא הבין שזה קרה. בן שלטון שלח את ההחזרה האחרונה החוצה, השופטת הכריזה על סיום המשחק והקהל באצטדיון ארתור אש קם על רגליו, בזמן שהאלוף החדש חזר באדישות אל קו הבסיס והתכונן לנקודה נוספת.

כעבור מספר שניות הבחין זברב בתגובות מהיציע ומהתא שלו, הבין שניצח והרים את ידיו. מאוחר יותר הסביר כי היה משוכנע שהתוצאה במערכה הרביעית היא 1:5, ולא 2:5. "באותו רגע הייתי עמוק מאוד בתוך המשחק", סיפר. "הייתי בתוך מנהרה ופשוט לא שמעתי שום דבר".

גלריה הרגע בו נפל האסימון. זברב ( צילום: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

זברב ניצח את שלטון 3:6, 6:7 (2), 7:5, 2:6 וזכה לראשונה באליפות ארה"ב, שש שנים לאחר אחד ההפסדים הכואבים בתולדות הטורניר. בגמר של 2020 הוא כבר הוביל 0:2 במערכות מול דומיניק תים ואף הגיש לניצחון במערכה החמישית, אך קרס ואיבד הזדמנות שנראתה במשך שנים ככזו שלא תחזור.

אלא שב-2026 הכול השתנה. אחרי שהפסיד בשלושת גמרי הגראנד סלאם הראשונים שלו, זברב פרץ את המחסום עם הזכייה ברולאן גארוס בחודש יוני. הוא המשיך לגמר ווימבלדון וכעת הוסיף תואר שני בתוך שלושה חודשים. "הצלקות מהגמר של 2020 נעלמו אחרי שזכיתי בפריז", אמר. "לפני הזכייה שם הרגשתי הרבה לחץ כל הזמן, כי תמיד הייתה השאלה: 'האם אי פעם אזכה?'. עכשיו זו יותר שמחה לשחק בגמרים כאלה".

רגע השיא בטקס הגיע כאשר זברב דיבר על אמו אירינה, טניסאית עבר בעצמה, שליוותה אותו מאז שאובחן בסוכרת מסוג 1 בגיל ארבע. לדבריו, הרופאים הזהירו את הוריו כי המחלה תגביל את חייו ואת האפשרות שלו לעסוק בספורט, אך אמו סירבה לקבל את התחזית.

אלכסנדר זברב ואמו ( צילום: Clive Brunskill/Getty Images )

"כשבנך בן הארבע מאובחן בסוכרת והרופאים אומרים לך שהחיים והספורט יהיו מוגבלים מאוד עבורו, דרושה אמא חזקה מאוד כדי לומר: 'הבן שלי יהיה כל מה שהוא ירצה להיות'", סיפר זברב. "'אם הוא ירצה להיות טניסאי, הוא יהיה טניסאי. אם ירצה לעשות משהו אחר, הוא יעשה משהו אחר – אבל המחלה הזאת לא תגדיר אותנו'".

הגרמני המשיך בדמעות: "אני שמח שעברנו את זה יחד ושאנחנו עושים היום את הדברים שאנחנו עושים. אמא שלי היא האדם החשוב והחזק ביותר שאני מכיר, כי דרושה אישה חזקה באופן בלתי רגיל כדי לעשות את מה שהיא עשתה". במהלך הגמר הוא אף נראה מטפל בעצמו באמצעות אינסולין.

זברב הודה גם לאביו אלכסנדר, לאחיו מישה ולשאר חברי הצוות: "עברנו כמעט 30 שנה בלי לזכות בגראנד סלאם, ועכשיו זכינו בשניים בתוך שלושה חודשים. אני חושב שאלוהים ראה כמה קשה עבדנו, כמה סבלנו וכמה כאב עברנו. 2026 היא התוצאה של כל השנים שקדמו לה".

זברב והגביע ( צילום: AP Photo/Frank Franklin II )

זברב סיים את עונת הגראנד סלאמים במאזן של 25 ניצחונות ושני הפסדים – חצי גמר באוסטרליה, זכייה ברולאן גארוס, גמר בווימבלדון וזכייה בניו יורק. בכך שבר את השיא הגרמני של בוריס בקר, שניצח 22 משחקי גראנד סלאם ב-1989, והפך לגבר הרביעי בעידן הפתוח שזוכה בשני תוארי המייג'ור הראשונים שלו באותה עונה.

ב-2019 זברב דורג אחרון בסבב באחוזי ההצלחה אחרי ההגשה השנייה, עם 44.3 אחוז ו-5.7 טעויות כפולות בממוצע למשחק. העונה הוא מדורג שלישי עם 57.7 אחוז ורק 2.1 טעויות כפולות למשחק. בגמר עצמו זכה ב-85 אחוז מהנקודות לאחר ההגשה הראשונה, לצד תשעה אייסים ו-35 ווינרים.