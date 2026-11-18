קרלוס אלקראס (3 בעולם) המשיך הערב (רביעי) במומנטום עם ניצחון 2:6, 4:6 על דניל מדבדב (5) במשחק השני בטורניר גמר הסבב בטורינו, זאת למרות שנזקק להפסקת טיפול רפואי ואף נאלץ לחבוש את ירכו השמאלית.
הספרדי בן ה-23, שזכה בשבעה תארי גראנד סלאם, האריך את רצף הניצחונות שלו ל-11, כשהוא מקווה לרשום זכייה שלישית ברציפות בטורנירים באולמות, אחרי הזכיות בווינה ופריז.
אם פרנסס טיאפו (8) יצליח לקחת מערכה אחת לפחות מול פלאביו קובולי (6) במשחק השני בבית, איוון לנדל, אלקראס עשוי להבטיח עוד הערב את מקומו בחצי הגמר. במשחק הפתיחה בטורניר, אלקרס ניצח את טיאפו ושמט ארבעה משחקונים בלבד (2:6, 2:6).
הפסקת הטיפול הרפואי של אלקרס הגיעה בתחילת המערכה השנייה. "לא רציתי לדחוף את עצמי מעבר לגבול מבחינה פיזית. באותו שלב כבר הובלתי בשבירה, אז פשוט ניסיתי לשמור על ההגשות שלי, לשחק ברוגע, בצורה חלקה ומשוחררת ופשוט ליהנות מזה", שיתף הספרדי. "אני אדבר על זה עם הצוות שלי ונראה מה הלאה".
הרוסי בן ה-30 עדיין יכול להעפיל לחצי הגמר, לאחר שניצח במשחק הפתיחה שלו את קובולי בשתי מערכות. בבית ג'ון מקנרו, המדורג ראשון בעולם אלכסנדר זברב כבר הבטיח את מקומו בחצי הגמר לאחר שניצח ביום שלישי את בן שלטון.