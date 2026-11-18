קרלוס אלקראס (3 בעולם) המשיך הערב (רביעי) במומנטום עם ניצחון 2:6, 4:6 על דניל מדבדב (5) במשחק השני בטורניר גמר הסבב בטורינו, זאת למרות שנזקק להפסקת טיפול רפואי ואף נאלץ לחבוש את ירכו השמאלית.

קרלוס אלקראס (3 בעולם) המשיך הערב (רביעי) במומנטום עם ניצחון 2:6, 4:6 על דניל מדבדב (5) במשחק השני בטורניר גמר הסבב בטורינו, זאת למרות שנזקק להפסקת טיפול רפואי ואף נאלץ לחבוש את ירכו השמאלית.

קרלוס אלקראס (3 בעולם) המשיך הערב (רביעי) במומנטום עם ניצחון 2:6, 4:6 על דניל מדבדב (5) במשחק השני בטורניר גמר הסבב בטורינו, זאת למרות שנזקק להפסקת טיפול רפואי ואף נאלץ לחבוש את ירכו השמאלית.

אם פרנסס טיאפו (8) יצליח לקחת מערכה אחת לפחות מול פלאביו קובולי (6) במשחק השני בבית, איוון לנדל, אלקראס עשוי להבטיח עוד הערב את מקומו בחצי הגמר. במשחק הפתיחה בטורניר, אלקרס ניצח את טיאפו ושמט ארבעה משחקונים בלבד (2:6, 2:6).

אם פרנסס טיאפו (8) יצליח לקחת מערכה אחת לפחות מול פלאביו קובולי (6) במשחק השני בבית, איוון לנדל, אלקראס עשוי להבטיח עוד הערב את מקומו בחצי הגמר. במשחק הפתיחה בטורניר, אלקרס ניצח את טיאפו ושמט ארבעה משחקונים בלבד (2:6, 2:6).

אם פרנסס טיאפו (8) יצליח לקחת מערכה אחת לפחות מול פלאביו קובולי (6) במשחק השני בבית, איוון לנדל, אלקראס עשוי להבטיח עוד הערב את מקומו בחצי הגמר. במשחק הפתיחה בטורניר, אלקרס ניצח את טיאפו ושמט ארבעה משחקונים בלבד (2:6, 2:6).