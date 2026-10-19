עונת ה־NBA החדשה תצא הלילה לדרך עם טקס הענקת טבעות האליפות לשחקני ניו־יורק ניקס במדיסון סקוור גארדן, ואחריו משחק בין הניקס לפילדלפיה עם לברון ג'יימס.

באמת שאי־אפשר לחשוב על אירוע פתיחת עונה נוצץ יותר, וגם כזה שאולי מסמל את תחילתה של עונה מצוינת. יש הרבה סיבות לקוות שזו תהיה עונת NBA יוצאת דופן, ואחת מהן היא מספר עצום של שחקנים בעונתם השנייה או השלישית שנמצאים רגע לפני הפריצה הגדולה. לפניכם רק כמה דוגמאות.

גלריה הרגע לפרוץ. אידי ( צילום: : AP Photo/Brandon Dill )

זאק אידי (24, סנטר, ממפיס): לאידי הייתה עונת רוקי לא רעה, ועונה שנייה בה שותף רק ב־11 משחקים בגלל פציעה. נדמה שהעונה השלישית של 224 הסנטימטרים האלה היא הרגע לפרוץ. אידי מתחיל את העונה בריא, ואם הקרסול יפסיק להתעלל בו, אין סיבה שהוא לא יגיע לממוצעים של 18 נקודות, 12 ריבאונדים ושתי חסימות למשחק בקבוצה שמתחילה לגמרי מחדש, וגם הבהירה לו שהיא בונה עליו.

הזמן לממש ציפיות. הולנדר ( צילום: : AP Photo/Duane Burleson )

רון הולנד ג'וניור (21, פורוורד, דטרויט): בעונה שעברה העמיד הולנד ממוצעים של 8.2 נקודות ו־4 ריבאונדים בלבד, עם אחוזים רעים מחוץ לקשת. זה היה מאוד מאכזב עבור מי שציפו ממנו לפרוץ כבר אז, אבל בכל פעם שהולנד עושה משהו, עדיין מתקבלת התחושה שיש פער עצום בין מי שהוא עכשיו למי שאולי יהיה בעתיד. העונה השלישית בליגה זה הזמן של כדור האנרגיה הזה להתחיל לממש ציפיות לפני שהמאמינים ימשיכו הלאה.

קמאן מלואץ' ( צילום: Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

קמאן מלואץ' (20, סנטר, פיניקס): הבחירה העשירית בדראפט של 2025 לא בדיוק הצדיק את ההימור בעונת הרוקי שלו, אבל הוא נראה מצוין בליגת הקיץ וצפוי לקבל הרבה יותר דקות. שחקן הגנה אפקטיבי בגובה 2.16 מ׳, שגם מסוגל לקלוע שלשות כשהוא חופשי, זה עדיין מצרך מאוד נדיר אפילו בכדורסל של ימינו.

קרטר בראיינט ( צילום: AP Photo/Eric Gay )

קרטר בראיינט (21, פורוורד, סן־אנטוניו): קשה לזכור עוד רוקי שנראה כל כך כמו רוקי, כמו ברגע בו קרטר בראיינט הזיל דמעות מפני התינוק שלו אחרי שהמאמן מיץ׳ ג׳ונסון נזף בו על טעות. בראיינט, בחירה 14 בדראפט 2025, הוא אתלט עילית בגובה 2.03 מ׳ ועם מוטת ידיים של 2.13 מ׳, והראה פוטנציאל גדול ב־11 הדקות שקיבל כרוקי. אם סימני שיפור הקליעה שהראה בפגרה אמיתיים, השנה הוא עשוי להמריא באמת ולתת לספרס עוד אופציה בשרשרת הכשרונות העצומה שלהם.

ניצל מכת הפציעות. בלאק ( צילום: AP Photo/Matt Slocum )