דקות ספורות אחרי התבוסה המשפילה 4:0 למכבי נתניה, נעמד ברק בכר מול המצלמות בשידור חי והודיע על התפטרותו. בתקשורת הספורט מיהרו לחגוג את האקט הזה כ"לקיחת אחריות קלאסית" של מאמן גדול, ג'נטלמן שמבין שהקבוצה שלו הגיעה למבוי סתום. אבל האמת, כשמסתכלים על התמונה הגדולה, רחוקה מאוד מהקלישאה הזו.

ההתפטרות של בכר היא לא סיפור על גבורה ספורטיבית או אחריות ציבורית שנעדרת מהזירה הפוליטית. היא הרבה יותר אקט פרטי של שחרור העצמי משלשלאות התקיעות העצמית מאשר הודעה מקצועית באיזשהו כישלון ספורטיבי. השכבה הספורטיבית היא רק קליפה. למעשה מדובר בניסיון נואש, מאוחר ומיותר, לקחת מחק גדול ולמחוק את הקשקוש המבוזבז הזה של שלוש השנים האחרונות מהחיים שלו ומההיסטוריה של המועדון.





ברק בכר ( עמרי שטיין )





כדי להבין איך הגענו לנקודת הקיצון הזו בנובמבר 2026, צריך להפסיק להסתכל על הקדנציות של בכר כמקטעים נפרדים. בפועל, למרות הפיטורים המהדהדים במאי 2025 (אחרי ה-5:1 בדרבי) והחזרה חמישה חודשים לאחר מכן במקומו של דייגו פלורס, בכר מאמן את מכבי חיפה בשנתיים האחרונות ברצף. נכון, את הסגל של העונה הקודמת הוא לא בנה, אבל הוא היה שם גם ברוחו הנעדרת. והרצף הזה חושף סיפור עמוק בהרבה מטקטיקה או מלוח התוצאות – הוא חושף כרוניקה של התנהלות כושלת של מועדון, שמאופיינת בעיקר בעקשנות, אטימות ומערכת יחסים סימביוטית ודביקה עם מאמן שכבר זמן רב לא יודע לאן מועדות פניו.

הכול התחיל בקיץ 2023, ברגע שבו בכר נטש את המועדון לטובת ההרפתקה בכוכב האדום בלגרד. הנטישה הזו הותירה בחיפה חלל עצום וטראומה מקצועית. במקום לייצר תהליך בנייה שקול וארוך טווח, המערכת נכנסה לסחרחרה מנטלית ונגררה לדינמיקה שנעה בין תלותיות הרסנית בהחלטות כושלות לבין פיצוי-יתר ברכישות של זרים בלתי מתאימים בעליל. המועדון החל לנוע כמטולטלת קיצונית: מצד אחד, בריחה מבוהלת למאמנים חסרי ניסיון ברמות האלה כמו מסאי דגו או דייגו פלורס – מעין ניסיון ילדותי של המערכת "להוכיח שהמועדון מסתכל ובונה תהליכים לטווח הארוך" – ומצד שני, ריצה מבוהלת בחזרה לזרועותיו של האקס המיתולוגי בכל פעם שנוצר משבר.

ההיאחזות הזו בבכר והבריחה ממנו למאמנים חסרי ניסיון רק כדי לשוב אליו כמושיע האולטימטיבי הן שני צדדים של אותו המטבע. זוהי מערכת יחסים תלותית שבה שני הצדדים לא מסוגלים לעזוב אחד את השני, אבל גם לא מסוגלים להפרות זה את זה פנימית יותר. מה שמחזיק אותם ביחד זה אותו הדבר שתוקע אותם במקום. הם פשוט החלישו אחד את השני, עונה אחר עונה, עד שהגענו למקום ה-5 המביש בעונה שעברה.

תוסיפו למלכודת הזו את הכישלון המהדהד של יענקל'ה שחר למכור את הקבוצה, או לפחות לבצע בעצמו איזשהו מעבר בחיים ולהעביר את השרביט הלאה, ותקבלו תמונת מצב של תקיעות מוחלטת. השמרנות של שחר, שמתחפשת כבר שנים למשפחתיות, הפכה לאטימות מערכתית שמסרבת לפתוח דף חדש באמת עם פנים ניהוליות ומקצועיות חדשות.

מכבי חיפה של שלוש השנים האחרונות היא קבוצה שאיבדה את הזהות שלה בתוך הניסיון לשחזר נוסחאות עבר שפג תוקפן. ההתפטרות של בכר היא אולי הסוף של הקשר הסימביוטי הנוכחי, אבל כל עוד המועדון לא יטפל בשורש הבעיה – בעקשנות הניהולית ובפחד מהעתיד – המאמן הבא שייכנס לקן הצרעות הזה יהיה רק עוד פלסטר על פצע מדמם.

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