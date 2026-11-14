שחקן הבייסבול של טורונטו בלו ג'ייז, אנתוני סנטנדר, פרסם אמש (שישי) התנצלות בעקבות שני סרטונים בעלי תוכן איסלאמופובי שהעלה לסטורי באינסטגרם לפני יותר משבוע.
"הייתי צריך לחשוב טוב יותר לפני ששיתפתי את התכנים האלה. אני מבין שהם פגעו באנשים, ואני מצטער על כך", כתב. "אני מכבד את הקהילה המוסלמית ואת הזכות של כל אדם, ללא קשר לאמונתו או לרקע שלו, לחיות בכבוד ובחופש. למדתי מהאירוע הזה ולא אקדם שנאה, אפליה או אלימות".
ההתנצלות הגיעה יממה לאחר שגם המועדון פרסם הודעת התנצלות בפני הקהילה המוסלמית. הג'נרל מנג'ר רוס אטקינס גינה את הפרסומים ואמר כי הביע בפני השחקן את חששותיו: "שנאה כלפי מוסלמים היא דבר מדאיג ומאכזב. לשחקנים שלנו יש במה גדולה, וההתנהגות הזו אינה תואמת את הערכים שלנו – בייסבול לכולם".
באחד הסרטונים ששיתף סנטנדר נטען כי "כל המוסלמים הטובים מאמינים בחוקי השריעה ורוצים אותם במקום החוק האמריקאי". בסרטון השני שיתף השחקן כומר נוצרי שטען כי "אין דבר כזה מוסלמים נחמדים". שני הפרסומים הוסרו לאחר שעוררו תגובות.
כ-9.6 אחוזים מהאוכלוסייה בטורונטו הם מוסלמים, לעומת 4.9 אחוזים מתוך מכלל תושבי קנדה. לאחר עונת 2024 חתם סנטנדר בקבוצה על חוזה לחמש שנים בשווי 92.5 מיליון דולר, אך ב-2025 שיחק ב-54 משחקים בשל פציעה בכתף.