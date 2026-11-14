"הייתי צריך לחשוב טוב יותר לפני ששיתפתי את התכנים האלה. אני מבין שהם פגעו באנשים, ואני מצטער על כך", כתב. "אני מכבד את הקהילה המוסלמית ואת הזכות של כל אדם, ללא קשר לאמונתו או לרקע שלו, לחיות בכבוד ובחופש. למדתי מהאירוע הזה ולא אקדם שנאה, אפליה או אלימות".