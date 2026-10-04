אכזבה לישראל בפתיחת אליפות העולם בג'ודו, שנערכת בבאקו, אזרבייג'אן. יצחק אשפיז, שנחשב לאחת ההבטחות הגדולות של הענף, הפסיד כבר בקרב הראשון שלו - והודח מהמשך האליפות.

הג'ודוקא בן ה-18, שהגיע לאליפות במאזן נהדר (בתשעת החודשים הראשונים של השנה הוא רשם 22 ניצחונות מול ארבעה הפסדים בלבד, כמעט 85 אחוזי הצלחה) והיה מדורג במקום השני באליפות, קיבל הגרלה קשה במיוחד, כשהתמודד מול אלוף העולם מלפני שנתיים ואלוף אירופה מהשנה שעברה, ג'ורג'י סרדלאשוילי. כמו במפגש בין השניים לפני שנתיים, גם הפעם הגאורגי יצא עם ידו על העליונה כשהטיל את אשפיז באיפון.

גלריה הפסיד כבר בקרב הראשון שלו. יצחק אשפיז ( צילום: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP )

התקווה של הרשקו

מעבר לאשפיז, עוד עשרה ג'ודאים ישראלים יתחרו במהלך השבוע באליפות. הסיכוי הגבוה ביותר למדליה הוא של רז הרשקו, המדורגת ראשונה בעולם, שתעלה למזרן בשבת בקטגוריית המשקל מעל 78 ק"ג.

מחר תתחרה גפן פרימו במשקל עד 52 ק"ג. היא מגיעה כמדורגת בתחרות ונמצאת במגמת שיפור, אבל בקטגוריה עמוסת כישרון עדיין קשה להציב אותה בין המועמדות המובילות לפודיום. ביום מוצלח היא בהחלט יכולה להפתיע, אך לשם כך תצטרך להעלות את הרמה.

ביום שלישי יגיע תורה של הקפטנית הוותיקה תמנע נלסון לוי, שמסוגלת להגיע לאזור המדליות במשקל עד 57 ק"ג. באותה קטגוריה תתחרה גם ענבל שמש, שירדה מקטגוריית המשקל של עד 63 ק"ג. ברביעי תעלה למזרן כרם פרימו, אחותה הצעירה של גפן, במשקל עד 63 ק"ג, ובחמישי תתחרה מאיה גושן במשקל עד 70 ק"ג.

הג'ודוקא הישראלית רז הרשקו ( צילום: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP )

אצל הגברים ישתתפו גם יונתן אלבז ואוהד מוריץ במשקל עד 73 ק"ג, רוי סיון עד 90 ק"ג ויוסיף סימין עד 100 ק"ג. אף אחד מהם לא מגיע עם ציפייה ממשית להתקרב לפודיום, והפער בינם לבין אשפיז ממחיש את מצבה של הנבחרת.