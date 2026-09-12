מבצר לא נבנה ביום אחד. כדי להגן על האנשים שבתוכו נדרשים יסודות חזקים, חומות עבות וגבוהות, מגדלי שמירה ושערים שכמעט בלתי אפשרי לפרוץ. על התכנון והבנייה הופקדו לאורך ההיסטוריה בעלי מקצוע שהתמחו בהנדסה – המקבילים לאדריכלים ולמהנדסים של ימינו.

במשך שנים היה כמעט בלתי אפשרי להלביש את המטאפורה הזאת על בלומפילד של הפועל תל אביב. בעשור האחרון ירדו האדומים פעמיים לליגה הלאומית, ב־2017 וב־2024, והאצטדיון הביתי כבר מזמן לא היה מקום שהיריבות חששו להגיע אליו.

אוהדי הפועל תל אביב ( צילום: עוז מועלם )

כל זה החל להשתנות ב־10 בדצמבר 2024, היום שבו מונה אליניב ברדה למאמן הפועל תל אביב. כבר מההתחלה היה נדמה כי הוא מצליח לתקן את הבסיס, לחזק את היסודות ולבנות מחדש את המבצר שנפרץ פעם אחר פעם.

בעונתו הראשונה, בליגה הלאומית, שיחקה הפועל 13 משחקי בית וניצחה ב־12 מהם – 92.3 אחוזי הצלחה – עם מאזן שערים מדהים של 31:3. ואם הנתון הזה נראה לכם מרשים פחות משום שהושג בליגת המשנה, אפשר לעלות קומה.

בעונה שעברה, בליגת העל, קיימו האדומים 18 משחקים בבלומפילד. אחד מהם לא הושלם – הדרבי שפוצץ והוביל להפסד טכני. ב־17 ההתמודדויות הנותרות הם ניצחו 14 פעמים, 82.3 אחוזי הצלחה והמאזן הטוב בליגה. יחס השערים עמד על 33:10.

גם את העונה הנוכחית פתחה הפועל עם שני ניצחונות ביתיים ומאזן שערים מושלם של 7:0, כולל 0:4 מהדהד אמש על הפועל רמת גן.

כשמחברים את כל הנתונים, מתקבלת תמונה שקשה להתווכח איתה: תחת ברדה שיחקה הפועל תל אביב 32 פעמים בבית, ניצחה ב־28 מהן – 87.5 אחוזי הצלחה – וכבשה 71 שערים לעומת 13 בלבד שספגה. המספרים אדירים ומדברים בעד עצמם.

אבל אולי הנתון החשוב ביותר כלל אינו מופיע בטבלה. בית חזק הוא לא רק המקום שבו צוברים נקודות, אלא גם זה שמעניק ביטחון, שקט ואמונה. זהו העוגן שאליו חוזרים אחרי משחק חוץ קשה, בידיעה שתמיד אפשר להתחיל ממנו מחדש.

בלומפילד שוב הפך למקום שהאדומים יכולים להישען עליו, שהיריבות צריכות לחשוש ממנו ושיש בו יסודות חזקים ויציבים. ברדה לא רק החזיר להפועל את כוח ההרתעה הביתי – הוא העניק לה בחזרה את התחושה שאפשר לנצח כל קבוצה.

ומבצר טוב לא נועד רק להגן על מי שנמצא בתוכו. הוא מעניק לו את הביטחון לצאת החוצה, אל המקומות שבהם צריך להתמודד, לנצח ולבסוף לעשות את הצעד האחרון – בדרך לאליפות ראשונה אחרי 17 שנה.





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