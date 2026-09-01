יש רגעים שבהם החיים נראים כמעט כמו תסריט שנכתב מראש. תיאה פרודין בת ה-17 מלוס אנג'לס, אולי עדיין לא יודעת לאן הקריירה שלה תוביל, אבל את אחד הסיפורים המיוחדים ביותר באליפות ארה"ב היא כבר כתבה בעצמה.

לפני חמש שנים היא הייתה ילדה מוכשרת ששיחקה טניס בקליפורניה. היום היא מתכוננת לאחד המשחקים הגדולים בחייה: הופעת הבכורה שלה בטורניר גראנד סלאם ביחידות, בניו יורק, מול לא אחרת מאשר המדורגת 2 בעולם, ילנה ריבאקינה. "עבדתי כל כך קשה כדי להגיע לרמה הזאת, וההזדמנות הזו באמת מיוחדת עבורי", אמרה פרודין לקראת המשחק.

תיאה פרודין ( צילום: Patrick Khachfe/Getty Images for LTA )

אבל הדרך שלה למגרש המרכזי של אליפות ארה"ב לא הייתה שגרתית. למעשה, במשך תקופה מסוימת בחייה, הטניס שלה הוביל אותה בכלל להוליווד. פרודין הייתה בת 10 כשנבחרה להשתתף בסרט "משפחה מנצחת", הסרט שעסק בסיפור חייהן של ונוס וסרינה וויליאמס ובאביהן, ריצ'רד. היא לא גילמה את סרינה בעצמה, אלא שימשה כפילת הגוף של דמי סינגלטון, השחקנית שגילמה את סרינה בצעירותה.

הסיבה הייתה פשוטה: פרודין הייתה טניסאית צעירה ומוכשרת, והסרט נזקק למישהי שתוכל לבצע את תנועות המשחק בצורה אמינה. כך מצאה את עצמה הילדה מלוס אנג'לס במשך שישה חודשים על סט הצילומים, לצד שורה של כוכבים ובראשם וויל סמית', שגילם את ריצ'רד וויליאמס וזכה על התפקיד בפרס האוסקר.

"זה היה ממש מגניב להיות לצד שחקנים כל כך מיוחדים וכמובן לצד וויל סמית'", סיפרה. "להיות הכפילה של מישהי שאני מעריצה ושנתנה לי השראה כל השנים היה משהו מאוד מיוחד עבורי".

In 2021, Thea Frodin played a young Serena Williams in the movie 'King Richard' 🎬



Now the teenager is making her Grand Slam debut at the US Open 🎾 pic.twitter.com/NWqz7T4Yxm — BBC Sport (@BBCSport) August 31, 2026

אלא שהחוויה לא נשארה רק מאחורי הקלעים. כדי לבצע את התפקיד, פרודין הייתה צריכה לחקות את סגנון המשחק של סרינה - את החבטות, התנועות ואת הדרך שבה היא ניגשת לכדור. היא עשתה זאת אולי קצת טוב מדי.

אחרי שהסתיימו הצילומים, גילתה פרודין שההרגלים של סרינה דבקו בה גם במגרש האמיתי. "התרגלתי להשתמש בחבטות שלה ולא הצלחתי לחזור לטכניקה שלי", סיפרה. ההורים שלה, לדבריה, אפילו נאלצו לעזור לה לחזור לסגנון המשחק המקורי שלה.

פרודין מעולם לא פגשה באופן אישי את סרינה או ונוס, אבל אין ספק שהאחיות האמריקניות השפיעו על הדרך שבה היא רואה את הטניס. והיום, כשהיא עומדת בפני הזדמנות משלה, היא כבר לא צריכה לחקות אף אחת.

Five years ago, 12 year old Thea Frodin was the stunt double for young Serena Williams in the movie King Richard.



Tomorrow, Thea makes her US Open debut after winning a wild card entry. pic.twitter.com/5CTHAlQhdp — Lancesico 🇱🇨 (@Bornakang) August 30, 2026

את הכרטיס לאליפות ארה"ב היא השיגה בזכות זכייה באליפות ארה"ב עד גיל 18. זו הייתה פריצת הדרך שהעניקה לה כרטיס חופשי לטורניר הבוגרות. בשנה שעברה היא כבר השתתפה באליפות ארה"ב בטורניר הזוגות, אבל הפעם היא מגיעה כדי להתמודד במעמד הרבה יותר גדול.

המשוכה הראשונה שלה תהיה עצומה. ריבאקינה מגיעה למשחק כאחת השחקניות הטובות בעולם, עם ניסיון של שנים במעמדים הגדולים ביותר. עבור פרודין, לעומת זאת, יהיה זה המשחק הראשון שלה בסבב ה-WTA.

הפער בניסיון ברור. אבל עבור נערה שכבר בגיל 10 מצאה את עצמה בעולם הקולנוע, למדה לחקות את אחת השחקניות הגדולות בהיסטוריה וכעת עומדת על אותו מגרש בעצמה - אולי דווקא הרגע הזה הוא המקום שבו היא יכולה להרגיש בבית.

פרודין עדיין לא יודעת מה יקרה אחרי שתסיים את התיכון: "תמיד הפוקוס הראשון שלי היה טניס. אבל תמיד הייתה לי מחשבה קטנה בראש. אני חושבת שזה יהיה מגניב אם איכשהו אוכל לשלב בין שני הדברים".