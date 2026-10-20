ריאל מדריד היא יריבתה הבאה של מכבי ת"א ביורוליג. לשתיים יש היסטוריה של משחקים מותחים ויריבות מושבעת. הן גם נפגשו בגמר 1980 בו ניצחה ריאל 85:89, ושוב במשחק מותח בגמר היורוליג של 2014, בו ידם של הצהובים הייתה על העליונה (התוצאה הייתה 86:98). והיו עוד רבים וטובים.

מאז הרבה השתנה: שיטת היורוליג , השחקנים (חוץ מסרחיו יול שממשיך בגיל קרוב ל-40 בבלאנקוס) וכמובן הצוות המקצועי. למעשה, כיום אין כמעט ספרדים בריאל מדריד. היחיד שקבוע בחמישייה הוא אלברטו אלבלדה וחיימה פרדייה מתקשה לשמור על מקום ברוטציה. יש לשים לב שריאל פתחו את העונה עם שלושה הפסדים כמו מכבי ת"א, ובהמשך כיפרו על כך בשלושה ניצחונות. מאמנם החדש הוא פדרו מרטינס, שעזב בקיץ את ולנסיה. לאחרונה נדמה שהוא מצא את הנוסחה, אחרי שבראשית העונה גישש באפלה. אנשי המפתח שלו הם תאו מלאדון הצרפתי עם 15.2 נקודות למשחק ואנדראס פליז עם 11.8. גם אדי טבארס ופקונדו קמפאסו הוותיקים ייתנו יציבות, ורסטיליות וכמו תמיד - את המהלך הנכון בדקה הנכונה.





ריאל מול הפועל ת"א ( צילום: הפועל IBI ת"א )





איך מכבי ת"א נכנסת למשוואה? המשחק בבלגרד (אחד האחרונים שם עד המעבר לקפריסין, ל"בית החדש" שלה עד להחזרה המיוחלת של משחקיה האירופאים להיכל מנורה באמצע דצמבר) הוא בהחלט משחק מפתח. למעשה כל משחק מעכשיו הוא כזה. מאבקה של מכבי הוא להשתחל לפלייאין, לא להגיע לפיינל פור. השחקנים והצוות המקצועי בראשות קטש מבינים את זה לעומק.

ומה הם צריכים לעשות? להמשיך להשקיע בהגנה ובפיזיות, לקלוע שלשות כמו משוגעים (יש ארבעה שחקנים ובהם מדר וסורקין עם 40 אחוזי קליעה ומעלה), והעיקר, להראות לריאל מדריד שיש להם יריבה. שהם לא יקחו נקודות בקלות ויצטרכו להזיע על כל מהלך. להשקיע, להעמיד פנים שאחרי המשחק כולם מקבלים הודעה שהם עפים מהקבוצה ולכן עליהם לתת את משחק חייהם. אולי זה ייתן להם תמריץ להשתדל. זה יותר אפקטיבי מכל תרגיל התקפה או הגנה מתוחכם שהמאמן ישרטט על לוח ההדגמות.

ניצחון על היריבה המושבעת עשוי להחזיר למכבי את הניצוץ של פעם, למרות הכישרון המוגבל. אולי זה המשחק שיקפיץ אותה קדימה ויהפוך אותה לקבוצה שיתחילו לפחד ממנה.

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