השבוע שמעתי וקראתי בתקשורת ש"מקורבים" אליך סיפרו לתקשורת שאתה לא שבע רצון מהחוזה שלך במכבי תל אביב, חוזה שחתמת לפני שנתיים ונחשב אז כשיא בשכר של שחקן כדורסל ישראלי, וכי אתה או הם בשמך מצפה לפתיחת החוזה ושידרוגו. לא אתייחס לסכומי השכר שלך שמתפרסמים בתקשורת אבל הנה רעיון עבורך.

השבוע שמעתי וקראתי בתקשורת ש"מקורבים" אליך סיפרו לתקשורת שאתה לא שבע רצון מהחוזה שלך במכבי תל אביב, חוזה שחתמת לפני שנתיים ונחשב אז כשיא בשכר של שחקן כדורסל ישראלי, וכי אתה או הם בשמך מצפה לפתיחת החוזה ושידרוגו. לא אתייחס לסכומי השכר שלך שמתפרסמים בתקשורת אבל הנה רעיון עבורך.

השבוע שמעתי וקראתי בתקשורת ש"מקורבים" אליך סיפרו לתקשורת שאתה לא שבע רצון מהחוזה שלך במכבי תל אביב, חוזה שחתמת לפני שנתיים ונחשב אז כשיא בשכר של שחקן כדורסל ישראלי, וכי אתה או הם בשמך מצפה לפתיחת החוזה ושידרוגו. לא אתייחס לסכומי השכר שלך שמתפרסמים בתקשורת אבל הנה רעיון עבורך.