שלום רומן.
לא, אנחנו לא מכירים ישירות, אך אני מכיר אותך מהיציע ומהטלוויזיה. עקבתי אחרי ההתפתחות המקצועית הנהדרת שלך מאז שעברת ממכבי חיפה למכבי תל אביב, והגעת למעמדך הנוכחי בכדורסל הישראלי בפרט והאירופאי בכלל.
השבוע שמעתי וקראתי בתקשורת ש"מקורבים" אליך סיפרו לתקשורת שאתה לא שבע רצון מהחוזה שלך במכבי תל אביב, חוזה שחתמת לפני שנתיים ונחשב אז כשיא בשכר של שחקן כדורסל ישראלי, וכי אתה או הם בשמך מצפה לפתיחת החוזה ושידרוגו. לא אתייחס לסכומי השכר שלך שמתפרסמים בתקשורת אבל הנה רעיון עבורך.
רומן, תהיה מקצוען. תחשוב ותתנהג כמו שחקן NBA. אני מציע לך להזמין השבוע את דני אבדיה לכוס קפה, מה יהיה נושא השיחה אתה שואל? לא על ההתקדמות המקצועית שלכם במכבי תל אביב. נושא השיחה יהיה פשוט מאוד – שאל אותו איך הוא, דני, מרגיש ששחקנים בקבוצה שלו מקבלים שכר פי שתיים ויותר ממנו אבל תורמים על הפרקט חצי ממנו ואפילו פחות. ומה הוא דני עושה או יכול לעשות. תשאל את דני איך מרגיש מקצוען בליגת NBA כשהוא קורא על סכומי שכר שקבוצות משלמות לשחקנים ואילו הוא משחק בשכר "מצחיק" בהשוואה לסכומים שמשלמים היום ב-NBA ועוד יש לו שנתיים לחרוק שיניים ולא לקבל תוספת של סנט.
אתא הרי יודע שבישראל בפרט ובאירופה בכלל סכומים שמתפרסמים הם נטו ללא מסים ותוספות פעוטות כמו מכונית, דירה ועוד כסף קטן. בכדורסל האמיתי. כלומר ב-NBA, יש כללים ברורים. ראשית השכר הוא ברוטו. כלל אחר קובע שחוזה הוא חוזה ולא נוגעים בו כל עוד הוא בתוקף. חוזה הולך עם השחקן גם אם וכאשר קבוצה "מחליפה" (עושה טרייד) אותו עם קבוצה אחרת כמו שהיה עם דני אבדיה. אגב – העובדה שדני שחקן "זול", פרט כמובן לכך שהוא שחקן יותר ממצוין, אבל משחק בחוזה של כסף קטן, מוסיפה לכך שהוא שחקן שהרבה קבוצות רוצות כי כפי שאתה יודע חוזה הולך עם שחקן ללא תוספות.
אני משוכנע שדני אבדיה יגיד לך: תהיה מקצוען, שחק כמקצוען ותאמר ל"מקורבים" שלא יקלקלו את התדמית שלך.
כן , ועוד נקודה – האם שמעת שקבוצה ביקשה לפתוח חוזה עם שחקן כדי להקטין את שכרו בגלל שחלה ירידה בכושרו ותרומתו לקבוצה? האם זה יעבור?
גם אתם רוצים להיות פרשנים? איך זה עובד? פשוט מאוד: כותבים ושולחים בגוף המייל או בקובץ Word לכתובת: kick@ynet.co.il, בצירוף שם מלא.
אורך הטקסט הרצוי: 250–800 מילים.
אין לצרף תמונות, טבלאות או גרפים.
אם הטקסט מתייחס לאירוע עתידי – שלחו אותו מספר ימים מראש.