בשנת 490 לפנה"ס, השליח היווני פידיפידס רץ מחזית הקרב המפורסם במישור מרתון – שם הדפו האתונאים את פלישת האימפריה הפרסית – ועד לאתונה. הוא הגיע, צעק להמונים "ניצחנו!" התמוטט ומת במקום מאפיסת כוחות. פידיפידס הוא "הסגן של בר כוכבא" של עולם האתלטיקה – כולם מכירים את התחרות שנולדה מהריצה שלו, אבל כמעט אף אחד לא זוכר את השם שלו. הטרגדיה האישית שלו הפכה במרוצת השנים לספורט המוני ושם נרדף לריצת סבל. כמות האנשים שבוחרים לשחזר מרצונם החופשי את הריצה הקטלנית הזו רק הולכת וגדלה, וכמות המרתונים הרשמיים בעולם שוברת שיאים.

מגמה זו, כמובן שלא פסחה על ישראל. ההכרזה האחרונה של עיריית חיפה על שדרוג "מרוץ חיפה" המסורתי למקצה מרתון בינלאומי מלא שיתקיים במהלך נובמבר 2026, הופכת את העיר לצלע השישית במועדון המרתונים הגדולים של המדינה, לצד תל אביב, ירושלים, ים המלח, אילת וטבריה. עבור העיריות, בכל העולם, לא מדובר באירוע ספורטיבי גרידא, אלא במנוע כלכלי שמשלב תיירות ספורט ומיתוג עירוני. מודל Win-Win מושלם שבו הרצים מקבלים מסלול ממותג וחשיפה חברתית, ובתי המלון והמסעדות נהנים משורות רווח משמעותית. בעולם המודרני, מטרופולין שמכבד את עצמו חייב מרתון משלו.

בעבר, המרחק של 42.195 קילומטרים היה שמור ליחידי סגולה שייצרו אגדות ספורטיביות: מאמיל זאטופק, "הקטר הצ'כי", שקטף באולימפיאדת הלסינקי 1952 זהב משולש בלתי נתפס ב-5,000, 10,000 ומרתון - הראשון שהשתתף בו, ועד אבבה ביקילה ששרף את האספלט של רומא 1960 כשהוא יחף לחלוטין ופתח את הדלת לשליטה אפריקאית בינלאומית. בעשור האחרון, המיתולוגיה הזו תורגמה לעברית עם דומיננטיות ישראלית באליפות אירופה - שלוש מדליות זהב ואחת מכסף בתחרות הקבוצתית, לצד מדליות אישיות של מארו טפרי, גשאו איילה ולונה צ'מטאי סלפטר.





גלריה לונה צ'מאטי סלפטר ( צילום: REUTERS/Dylan Martinez )





בפן התחרותי המרוץ חווה עדנה ופרסום, כאשר הרצים המקצוענים בקצה הפירמידה ניפצו לאחרונה את מה שנחשב במשך עשורים למחסום הפיזיולוגי הבלתי אפשרי של המין האנושי: "מחסום השעתיים". סבסטיאן סאווה הקנייתי חצה השנה את קו הסיום בלונדון בזמן בלתי נתפס של 1:59:30 – קצב ממוצע של פחות מ-17 שניות לכל 100 מטרים, ברציפות. בזמן שהאדם הממוצע בקושי מספיק לצפות בסרט קולנוע, לראות משחק כדורגל כולל תוספת זמן, או לעמוד בפקק שגרתי – הפנומנליים האלה גומעים בריצה סופר מהירה את המרחק שמפריד בין נצרת לחיפה.

לצד השיאים התחרותיים ואולי בזכותם, נחשף שינוי מגמה בפרופיל הרצים החובבים, ובעיקר במספרם. המרחק שנועד בעבר להעברת בשורות מלחמה או להוכחת עליונות אולימפית, והיה נחלת חלקם של ספורטאים מקצוענים או חצי מקצוענים, הופך עם השנים למוצר צריכה מבוקש ביותר של החברה המודרנית ושל הספורט החובבני, גם אצל כאלו שאין להם רקע אתלטי קודם. שינוי המגמה התפתח לאור אימוץ אורח חיים בריא, אך נלכד במהירות ב"מלכודת הדופמין". המטרה הראשונית צנועה – לרוץ 5,000 מטרים, המוח מציף בהורמוני אושר בעקבות ההצלחה, אך הגוף מסתגל. הסיפוק דועך, המוח דורש להעלות את המינון ולחוות שוב את שחרור הדופמין ואת השגת המטרה, ומכאן הדרך ל-10,000 מטרים, לחצי מרתון ולמרתון המלא היא לרוב רק שאלה של זמן. השאיפה לבריאות נדחקת הצידה לטובת התמכרות ליעד הבא. החובבן שרק רצה לשמור על כושר מוצא את עצמו מונע מדחף כימי בלתי נשלט שדורש להמשיך.





סבסטיאן סאווה ( צילום: Alex Davidson/Getty Images )





אלא שההישג האישי הזה גדול מכדי להישאר רק בין הרץ לבין עצמו. הריצה יוצאת מהמרחב הפרטי ומטפחת סמל סטטוס חברתי – מושא להערצה ולתחרות מיתוג סמויה. הרשתות החברתיות מוצפות בחובבים שמציגים "פנקס הישגים" דיגיטלי, סרטוני מסלול ואפליקציות מעקב ריצה, במרדף מתמשך אחרי שבירת שיאים – ובעיקר אחרי זמני השכן. או אחרי סימון וי יוקרתי על מרתוני הענק הגלובליים, מניו יורק ועד טוקיו. המרתון הפך לכרטיס הביקור הספורטיבי המודרני, והשאלה "כמה מרתונים רצת?" החליפה את ציוצי המקלדת היומיומיים. המדליה מקו הסיום כבר לא מספיקה; חייבת להתווסף לה מדבקת סטטוס אובלית של "42.2" על השמשה האחורית של הרכב, כדי שחלילה הנהג שנתקע מאחוריך בפקק לא יפספס את ההישג.

מתחת למעטפת המיתוג החברתית הזו, מסתתרת אמת פיזיולוגית שהרצים נוטים להדחיק: המרחקים הללו אינם מיטיבים עם הגוף. מחקרים רפואיים הוכיחו שמיד בסיום המרוץ הלב של רצי המרתון מציג מדדי נזק חריפים הדומים לאלו של אדם שעבר אירוע לבבי. תוסיפו לכך ירידה בתפקודי הכליות עקב התייבשות קיצונית, שחיקת סחוסים בלתי הפיכה ושברי מאמץ, ותקבלו מארג נזקים מצטבר. האדם המודרני לקח את הפעילות הכי טבעית, והפך אותה למנגנון של הרס עצמי מתמשך, רק כדי להוכיח שהוא יכול, ואולי כי הוא נשבה בטרנד.

ההרס המצטבר הזה אינו תיאורטי בלבד; הוא מתנקז כולו אל נקודת המשבר המפורסמת ביותר בריצה – "הקיר" הפיזי והמנטלי של הקילומטר ה-32. זהו השלב שבו מאגרי האנרגיה בשרירים מתרוקנים לחלוטין, וההרס המבוקר הופך למשבר פיזי ממשי. המוח משדר אזהרת קריסה בנוסח "אתה תסיים כמו פידיפידס", השרירים הופכים לבטון, הרצון הטבעי הוא לעצור לפני שהקיר מכה.

תחושת הדופמין הממכרת, או הסטטוס החברתי, הם אלו שמביאים את הרץ החובב אל המסלול ומנעו ממנו לוותר ברגעי השבר ולשבור את הקיר. בסופו של דבר, בתוך מלחמת ההישרדות המבודדת בתוך הראש שלו, החובבן המודרני הופך למחויב לריצה באופן טוטאלי ומציג מחויבות כמעט אפית – בדיוק כפי שפידיפידס היה מחויב להבאת בשורת הניצחון לאתונה. תהא הסיבה אשר תהא, בסוף מקבלים מדבקה.

*הכותב אינו רץ מנוסה, מעולם לא רץ מרתון, ובאופן כללי מתעייף מהרעיון להזיז את הרגליים בקצב מהיר. זוהי הערצה מרחוק. מרחוק מאוד.





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