אליפות העולם בגלישת רוח בדגם iQ פויל שנערכת באנגליה נכנסת לרגעי ההכרעה, והגולשים הישראלים נמצאים בעמדה מצוינת. בשעה זו נערכים שיוטי המדליות, כאשר מדליה אחת כבר הובטחה למשלחת הישראלית, לאור העובדה שתמר שטיינברג ושרון קנטור הבטיחו את מקומן בשיוט הגמר אחרי שסיימו במקומות 1 ו-2 במוקדמות. בגמר הן יתמודדו מול שתי גולשות נוספות על שלושת המקומות בפודיום.

אליפות העולם בגלישת רוח בדגם iQ פויל שנערכת באנגליה נכנסת לרגעי ההכרעה, והגולשים הישראלים נמצאים בעמדה מצוינת. בשעה זו נערכים שיוטי המדליות, כאשר מדליה אחת כבר הובטחה למשלחת הישראלית, לאור העובדה שתמר שטיינברג ושרון קנטור הבטיחו את מקומן בשיוט הגמר אחרי שסיימו במקומות 1 ו-2 במוקדמות. בגמר הן יתמודדו מול שתי גולשות נוספות על שלושת המקומות בפודיום.

אליפות העולם בגלישת רוח בדגם iQ פויל שנערכת באנגליה נכנסת לרגעי ההכרעה, והגולשים הישראלים נמצאים בעמדה מצוינת. בשעה זו נערכים שיוטי המדליות, כאשר מדליה אחת כבר הובטחה למשלחת הישראלית, לאור העובדה שתמר שטיינברג ושרון קנטור הבטיחו את מקומן בשיוט הגמר אחרי שסיימו במקומות 1 ו-2 במוקדמות. בגמר הן יתמודדו מול שתי גולשות נוספות על שלושת המקומות בפודיום.

בין הגולשות שמתחרות על שני המקומות הנותרים בשיוט הגמר נמצאת דניאלה פלג, שסיימה את רבע הגמר במקום השני ותתחרה בחצי הגמר. שחר טיבי, מדליסטית הכסף מאליפות אירופה, שסיימה את המוקדמות במקום השביעי, סיימה במקום האחרון בשיוט רבע הגמר ולמעשה סיימה את התחרות במקום העשירי.

בין הגולשות שמתחרות על שני המקומות הנותרים בשיוט הגמר נמצאת דניאלה פלג, שסיימה את רבע הגמר במקום השני ותתחרה בחצי הגמר. שחר טיבי, מדליסטית הכסף מאליפות אירופה, שסיימה את המוקדמות במקום השביעי, סיימה במקום האחרון בשיוט רבע הגמר ולמעשה סיימה את התחרות במקום העשירי.

בין הגולשות שמתחרות על שני המקומות הנותרים בשיוט הגמר נמצאת דניאלה פלג, שסיימה את רבע הגמר במקום השני ותתחרה בחצי הגמר. שחר טיבי, מדליסטית הכסף מאליפות אירופה, שסיימה את המוקדמות במקום השביעי, סיימה במקום האחרון בשיוט רבע הגמר ולמעשה סיימה את התחרות במקום העשירי.

שטיינברג הייתה הסיפור הבולט של המוקדמות, מהשיוט הראשון ועד האחרון. בת ה-20, סגנית אלופת העולם המכהנת ואלופת אירופה הטרייה, פתחה את התחרות בניצחון בכל אחד מארבעת השיוטים הראשונים. מתוך 16 שיוטי המוקדמות היא ניצחה בשבעה, והובילה לאורך כל ימי התחרות בפער ניכר מהמקום השני. עם נקודת הבונוס שהיא נושאת לגמר, היא זקוקה מחר לניצחון אחד בלבד כדי לסגור את אליפות העולם עם מדליית הזהב.

שטיינברג הייתה הסיפור הבולט של המוקדמות, מהשיוט הראשון ועד האחרון. בת ה-20, סגנית אלופת העולם המכהנת ואלופת אירופה הטרייה, פתחה את התחרות בניצחון בכל אחד מארבעת השיוטים הראשונים. מתוך 16 שיוטי המוקדמות היא ניצחה בשבעה, והובילה לאורך כל ימי התחרות בפער ניכר מהמקום השני. עם נקודת הבונוס שהיא נושאת לגמר, היא זקוקה מחר לניצחון אחד בלבד כדי לסגור את אליפות העולם עם מדליית הזהב.

שטיינברג הייתה הסיפור הבולט של המוקדמות, מהשיוט הראשון ועד האחרון. בת ה-20, סגנית אלופת העולם המכהנת ואלופת אירופה הטרייה, פתחה את התחרות בניצחון בכל אחד מארבעת השיוטים הראשונים. מתוך 16 שיוטי המוקדמות היא ניצחה בשבעה, והובילה לאורך כל ימי התחרות בפער ניכר מהמקום השני. עם נקודת הבונוס שהיא נושאת לגמר, היא זקוקה מחר לניצחון אחד בלבד כדי לסגור את אליפות העולם עם מדליית הזהב.