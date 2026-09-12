אליפות העולם בגלישת רוח בדגם iQ פויל שנערכת באנגליה נכנסת לרגעי ההכרעה, והגולשים הישראלים נמצאים בעמדה מצוינת. בשעה זו נערכים שיוטי המדליות, כאשר מדליה אחת כבר הובטחה למשלחת הישראלית, לאור העובדה שתמר שטיינברג ושרון קנטור הבטיחו את מקומן בשיוט הגמר אחרי שסיימו במקומות 1 ו-2 במוקדמות. בגמר הן יתמודדו מול שתי גולשות נוספות על שלושת המקומות בפודיום.
בין הגולשות שמתחרות על שני המקומות הנותרים בשיוט הגמר נמצאת דניאלה פלג, שסיימה את רבע הגמר במקום השני ותתחרה בחצי הגמר. שחר טיבי, מדליסטית הכסף מאליפות אירופה, שסיימה את המוקדמות במקום השביעי, סיימה במקום האחרון בשיוט רבע הגמר ולמעשה סיימה את התחרות במקום העשירי.
בגברים, תום ראובני, האלוף האולימפי מפריז, שסיים את המוקדמות במקום השישי, ניצח בשיוט רבע הגמר ועלה לחצי הגמר, בעוד ויואב עומר (מקום שמיני) סיים במקום השלישי וסיים את דרכו באליפות במקום השמיני.
שטיינברג הייתה הסיפור הבולט של המוקדמות, מהשיוט הראשון ועד האחרון. בת ה-20, סגנית אלופת העולם המכהנת ואלופת אירופה הטרייה, פתחה את התחרות בניצחון בכל אחד מארבעת השיוטים הראשונים. מתוך 16 שיוטי המוקדמות היא ניצחה בשבעה, והובילה לאורך כל ימי התחרות בפער ניכר מהמקום השני. עם נקודת הבונוס שהיא נושאת לגמר, היא זקוקה מחר לניצחון אחד בלבד כדי לסגור את אליפות העולם עם מדליית הזהב.
קנטור, אלופת העולם ב-2024 וסגנית האלופה האולימפית, עשתה דרך הפוכה לחלוטין מזו של שטיינברג. היא פתחה את התחרות במקום ה-16, אך מאותה נקודה טיפסה יום אחרי יום - למקום השמיני, לאחר מכן לשלישי ולבסוף לשני - בזכות רצף שיוטים יציב במיוחד, כאשר 11 מתוך 16 השיוטים שלה הסתיימו בעשירייה הראשונה. גם היא מגיעה לגמר עם נקודת בונוס, בדיוק כמו שטיינברג, כך שגם לה מספיק ניצחון אחד בלבד כדי לזכות בזהב.
פורסם לראשונה: 14:01, 12.09.26