מיקי אריסון ורענן כץ מוכרים היטב לחובבי הכדורסל בישראל. הראשון הוא הבעלים של מיאמי היט מליגת ה־NBA, והשני מחזיק בחלק ממניות הקבוצה. שניהם נולדו בישראל והעבירו את מרכז חייהם לארה"ב. אלא שהם אינם היחידים בעלי הזיקה הישראלית בצמרת הכדורסל האמריקאי. יש עוד איש עסקים שנולד כאן, מחזיק בקבוצת NBA ובנה הון של מיליארדי דולרים.

היום קוראים לו טום גורס, אבל כשנולד בנצרת ב־1964 שמו היה תאופיק ג'ורג'יוס. כיום הוא הבעלים של דטרויט פיסטונס, שמתכוננת לקיים ב־29 בנובמבר ערב מיוחד לקהילה המוסלמית. במסגרת האירוע יימכרו חבילות כרטיסים הכוללות תרומה לארגוני סיוע, ובהם ארגון הפועל בין היתר למען תושבי רצועת עזה. האירוע מעורר עניין גם בשל הרקע האישי של האיש שעומד בראש המועדון.

דני אבדיה מול שחקן דטרויט פיסטונס דנקן רובינסון ( צילום: AP Photo/Ryan Sun )

גורס נולד למשפחה נוצרית, לאב ממוצא יווני ולאם ממוצא לבנוני. כשהיה ילד קטן היגרה המשפחה לארה"ב והתיישבה במישיגן. שלושה מהבנים, אלק, סם וטום, בנו בהמשך קריירות עסקיות מצליחות. אלק התפרסם בעולם ההשקעות, סם בתעשיית הבידור, ואילו טום התמחה ברכישת חברות בעלות פוטנציאל עסקי שאינו ממומש.

לאחר שסיים את לימודיו באוניברסיטת מישיגן סטייט עבר גורס לקליפורניה. בתחילת דרכו עבד לצד אחיו הבכור אלק, ובהמשך הקים עסק עצמאי. ב־1995 ייסד את חברת ההשקעות פלאטינום אקוויטי, שהתמחתה ברכישת חברות שנקלעו לקשיים או נוהלו בצורה לא יעילה, בשיפור פעילותן ובמכירתן ברווח. לפי פורבס, הונו האישי מוערך ביותר מעשרה מיליארד דולר.

בשנת 2011 נכנס גורס גם לעולם הכדורסל המקצועני. הוא רכש את דטרויט פיסטונס ואת עסקי החברה שהחזיקה בה תמורת כ־325 מיליון דולר, מידי משפחתו של הבעלים הקודם, ביל דיווידסון. האחרון היה איש עסקים יהודי, בעל השליטה במפעלי הזכוכית פניציה בישראל, שתרם במהלך חייו סכומים גדולים למוסדות חינוך, מחקר ופרויקטים נוספים בארץ.

הרכישה התבררה כהשקעה מוצלחת במיוחד. לפי הערכת פורבס מאוקטובר 2026, שווי הפיסטונס הגיע ל־4.2 מיליארד דולר, פי כמה וכמה מהמחיר ששולם לפני 15 שנה. למרות העלייה המרשימה, דטרויט עדיין נמצאת בחלק התחתון של דירוג שווי קבוצות ה־NBA. כמובן, חלק ניכר מהעלייה בערכן של קבוצות הליגה קשור להסכמי זכויות השידור העצומים שנחתמו לאורך השנים.

אחד המהלכים המשמעותיים שביצע גורס היה החזרת הפיסטונס למרכז דטרויט. במשך שנים שיחקה הקבוצה באולם הפאלאס המיתולוגי באובורן הילס, פרבר המרוחק ממרכז העיר, שבו חגגה את האליפויות של 1989, 1990 ו־2004. בשנת 2017 עברה לליטל סיזרס ארנה, צעד שסייע לחבר אותה מחדש לעיר ולתנופת הפיתוח שלה.

פרק מעניין נוסף בסיפורו הוא שיתוף הפעולה העסקי עם דן גילברט, הבעלים של קליבלנד קאבלירס, הזכור בישראל גם כמי שהעסיק את דייויד בלאט. גילברט נולד בדטרויט ומחזיק בה אינטרסים עסקיים משמעותיים. בשנת 2016 חבר לגורס בניסיון להביא לעיר קבוצת כדורגל מליגת ה־MLS, אך בסופו של דבר היוזמה לא הבשילה לכדי קבלת זיכיון.

גם על הפרקט יש לגורס סיבות לאופטימיות. אחרי שנים ארוכות של אכזבות, דטרויט סיימה את עונת 2025/26 במקום הראשון במזרח, עם 60 ניצחונות. בפלייאוף היא עברה את אורלנדו בסיבוב הראשון, אך הפסידה לקליבלנד בחצי גמר האזורי, בתום סדרה של שבעה משחקים. העונה הנוכחית נפתחה היטב, ונכון ל־21 בנובמבר הפיסטונס מדורגים במקום השלישי במזרח, אחרי פילדלפיה ובוסטון.

כך הפך הילד מנצרת לאחד מאנשי העסקים העשירים בארה"ב ולבעלים של קבוצת NBA בעלת היסטוריה מפוארת. ספק אם רבים מחובבי הכדורסל בישראל מכירים את שמו המקורי או את סיפור משפחתו. אבל לצד אריסון וכץ, גם טום גורס הוא חלק מהקשר הישראלי המעניין לעולם הבעלות על הכדורסל האמריקאי.





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