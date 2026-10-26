לָארִי בִּירְד הָיָה כּוֹכָב עֲנָק גּוּפִיָּה מִסְפָּר 33 שֶׁל הַבּוֹסְטוֹן סֶלְטִיקְס הוֹדוֹת לְשׁוּרָה אֲרֻכָּה שֶׁל הֶשֵּׂגִים, תְּאָרִים, אַלִּיפוּיוֹת הוּא נִכְנַס לְהֵיכַל הַתְּהִלָּה בַּשַּׁעַר הָרָאשִׁי שֶׁאֱלוֹהִים הָיָה הַמַּפְתֵּחַ שֶׁל מַנְעוּלוֹ.
הוּא שִׂחֵק כַּדּוּרְסַל כְּמוֹ מַלְאָךְ שֶׁיֵּשׁ לוֹ רַק כָּנָף אַחַת וּבְכָל זֹאת הַכַּדּוּרְסַל שֶׁלּוֹ הָיָה שְׁמֵימִי שֶׁלֹּא לוֹמַר אֱלֹהִי.
לָארִי הָיָה אִטִּי קְצָת גַּמְלוֹנִי הָיָה לוֹ נִתּוּר שֶׁל בָּלָטָה וָחֵצִי בְּמִדָּה רַבָּה הוּא הוֹכִיחַ אֶפְשָׁר לְהַגִּיעַ לַפִּסְגָּה גַּם אִם לֹא נוֹלַדְתָּ עִם חֲפִיסַת הַקְּלָפִים הַמְּנַצְּחִים אֲשֶׁר מִתְבָּרֵר שֶׁהֵם לֹא תְּנַאי הֶכְרֵחִי.
כְּשֶׁתָּלָה אֶת הַנַּעֲלַיִם עַל וָו הַזִּכָּרוֹן וְהַגַּעֲגוּעַ הוּא הוֹכִיחַ כִּמְנַהֵל וּכְמֵנֵגֶ'ר לִפְנֵי הַטִּקְטוּק וְהַמְּסַנְגֵ'ר שֶׁאֵין קַצֶּפֶת שֶׁלֹּא נִתָּן לְהַנִּיחַ עַל פִּסְגָּתָהּ דֻּבְדְּבָן
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