מירה אנדרייבה חתמה את עונת 2026 בטניס עם ההישג הגדול בקריירה שלה: הטניסאית הרוסייה בת ה-19 ניצחה אתמול (ראשון) בגמר טורניר גמר הסבב את אלינה סביטולינה 5:7, 3:6, וזכתה בתואר כבר בהופעת הבכורה שלה בטורניר היחידות.
אנדרייבה השלימה הופעת בכורה חלומית בטורניר, עם חמישה ניצחונות רצופים וללא איבוד מערכה. היא גם הפכה לשחקנית הצעירה ביותר שזוכה בתואר מאז מריה שראפובה ב-2004, והשלישית בלבד שזוכה בטורניר כבר בהופעת הבכורה שלה.
הגמר מול סביטולינה, בת ה-32, היה צמוד בהרבה מהמפגש הקודם ביניהן בשלב הבתים, שבו ניצחה אנדרייבה 4:6, 0:6. השתיים, שביניהן פער גילאים של 12 שנים ו-229 ימים - הגדול ביותר בין שתי פיינליסטיות בטורניר מאז 1991 - הציגו טניס נהדר. אנדרייבה כבר הייתה בדרך לניצחון במערכה הראשונה, אך סביטולינה הצליחה לשבור אותה ולהשוות ל-5:5. הרוסייה לא נבהלה, שברה שוב וזכתה במערכה אחרי 55 דקות.
גם המערכה השנייה סיפקה סוג של דרמה. סביטולינה השיגה שבירה במשחקון השלישי, אחרי שהצילה שבע נקודות שבירה, ובהמשך נאבקה כדי להישאר בתמונה. במשחקון ארוך במיוחד, שנמשך יותר מעשר דקות וכלל שש פעמים שוויון, הצליחה האוקראינית לשמור על ההגשה ולצמק ל-4:3. אלא שזו הייתה הפעם האחרונה שבה חגגה משחקון. אנדרייבה שמרה על ההגשה, שברה פעם נוספת וסגרה עניין.
הרוסייה תסיים את העונה במקום השני בעולם (מעל ארינה סבאלנקה), כשהיא נמצאת פחות מ-300 נקודות מהמקום הראשון, שבו מדורגת ילנה ריבאקינה.
בטקס הענקת הגביע בחרה אנדרייבה להחמיא גם ליריבתה: "אני יודעת שקשה להפסיד בגמר, אבל עברת עונה מדהימה. יש לך בת צעירה, את אמא נהדרת. לחזור אחרי לידה ולעשות את זה - זה קשה מאוד". ואז הגיע גם רגע של פרגון עצמי: "אני רוצה להודות לעצמי על העבודה הקשה, על כך שמעולם לא ויתרתי, על האמונה בעצמי, על כך שלא לקחתי ימי חופש, על העבודה בכל יום ועל המחויבות למה שאני צריכה לעשות. פשוט תודה לעצמי, בלי שום סיבה".
אנדרייבה הוסיפה: "לפני המשחק הזה הייתה הפעם השנייה בחיי שבה חשבתי: אני פשוט מוכנה למות על המגרש. יהיו לי התכווצויות שרירים, יהיה לי כל דבר אפשרי - אבל אני לא הולכת להפסיד את המשחק הזה".
על הדרך היא גם קטפה פרס כספי של 2.55 מיליון ליש"ט (כ-3.37 מיליון דולר), 1,500 נקודות דירוג ומכונית מרצדס חדשה. אנדרייבה כבר הבהירה איך היא מתכוונת ליהנות מהפרס החדש: "אני אהיה הנסיכה שיושבת ליד הנהג, וכולם יסיעו אותי".
ההתעלמות של סביטולינה
מנגד, סביטולינה לא הזכירה אף במילה את אנדרייבה בנאום שאחרי הגמר. זאת בהתאם למדיניות שלה שלא ללחוץ ידיים ולא להצטלם לפני משחקים עם טניסאיות מרוסיה מאז הפלישה לאוקראינה לפני כארבע שנים.
"זה היה שבוע נהדר עבורי. למען האמת, אחרי המשחק הראשון לא ציפיתי להגיע לכאן לגמר. אני באמת שמחה שקיבלתי את ההזדמנות הזאת. לצערי, הפעם זה לא הסתיים לטובתי, אבל נתתי את כל כולי", אמרה האוקראינית. "אני רוצה להודות גם לאנשים באוקראינה שתומכים בי ונמצאים איתי במסע הזה".