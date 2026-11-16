הגמר מול סביטולינה, בת ה-32, היה צמוד בהרבה מהמפגש הקודם ביניהן בשלב הבתים, שבו ניצחה אנדרייבה 4:6, 0:6. השתיים, שביניהן פער גילאים של 12 שנים ו-229 ימים - הגדול ביותר בין שתי פיינליסטיות בטורניר מאז 1991 - הציגו טניס נהדר. אנדרייבה כבר הייתה בדרך לניצחון במערכה הראשונה, אך סביטולינה הצליחה לשבור אותה ולהשוות ל-5:5. הרוסייה לא נבהלה, שברה שוב וזכתה במערכה אחרי 55 דקות.

הגמר מול סביטולינה, בת ה-32, היה צמוד בהרבה מהמפגש הקודם ביניהן בשלב הבתים, שבו ניצחה אנדרייבה 4:6, 0:6. השתיים, שביניהן פער גילאים של 12 שנים ו-229 ימים - הגדול ביותר בין שתי פיינליסטיות בטורניר מאז 1991 - הציגו טניס נהדר. אנדרייבה כבר הייתה בדרך לניצחון במערכה הראשונה, אך סביטולינה הצליחה לשבור אותה ולהשוות ל-5:5. הרוסייה לא נבהלה, שברה שוב וזכתה במערכה אחרי 55 דקות.

הגמר מול סביטולינה, בת ה-32, היה צמוד בהרבה מהמפגש הקודם ביניהן בשלב הבתים, שבו ניצחה אנדרייבה 4:6, 0:6. השתיים, שביניהן פער גילאים של 12 שנים ו-229 ימים - הגדול ביותר בין שתי פיינליסטיות בטורניר מאז 1991 - הציגו טניס נהדר. אנדרייבה כבר הייתה בדרך לניצחון במערכה הראשונה, אך סביטולינה הצליחה לשבור אותה ולהשוות ל-5:5. הרוסייה לא נבהלה, שברה שוב וזכתה במערכה אחרי 55 דקות.