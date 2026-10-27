זה היה אחד המשחקים הטובים של סט. לואיס בלוז העונה, עם שישה שערים וניצחון מוחץ על וגאס גולדן נייטס. אבל בזמן שהשחקנים נאבקו על הקרח, ביציעים בהיכל אנטרפרייז סנטר במיזורי התנהלה מחאה אנטי ישראלית.

סמוך למשטח הקרח נפרש דגל ישראל שהוכתם בצבע אדום דמוי דם, ועליו הכיתוב "ישראל הורגת". מתא צפייה פרטי הונפו כרזות שקראו "שחררו את אמריקה מישראל", עם איור של פסל החירות שדגל ישראל מכסה את פיו, ולצידו דמות נוספת של הפסל כבולה בשלשלאות. בעקבות האירוע, קבוצת ההוקי האמריקאית הודיע כי המפגינים סולקו מהאולם, "בעקבות האירוע האנטישמי".

Goddamnit, now I can’t even follow my hockey team??? https://t.co/fnv1NwqMYh — Ashley in Milwaukee (@AshleyInMKE) October 26, 2026

התקרית התרחשה ביום חמישי האחרון, במהלך משחק ביתי של הבלוז בליגת ההוקי קרח הצפון-אמריקנית, NHL, לעיני יותר מ-18 אלף צופים. השלטים הופיעו בשני מוקדים לפחות: במושבים הסמוכים למשטח הקרח ובתא פרטי המשקיף על היציעים. בתצלומים שפורסמו לאחר המשחק נראה על אחד השלטים גם מגן דוד מחוק באיקס, מוקף בכתמים אדומים. חלק מהמפגינים לבשו חולצות בצבעי הדגל הפלסטיני. אנשי אבטחה ושוטרים התערבו, החרימו את הכרזות וליוו את נושאיהן אל מחוץ לאולם.

אמש (שני) פרסם יו"ר ובעלי הקבוצה, טום סטילמן, הודעת גינוי רשמית."ארגון סנט לואיס בלוז, ואני אישית, מגנים רטוריקה אנטישמית בכל צורותיה". לדבריו, המסרים שהוצגו לזמן קצר היו "מתועבים, בלתי נסלחים ואינם מייצגים בשום אופן את אוהדי הקבוצה או את העיר. לאנטישמיות אין מקום בקהילה שלנו, ולעולם לא נאפשר אותה באולם שלנו".

מאחורי המחאה עומדת, לפי הודעתה, תנועת "Freedom Convoy USA", שיצאה באמצע החודש למסע מחאה מלוס אנג'לס לעבר וושינגטון בדרישה להפסיק את הסיוע האמריקני לישראל. פעיליה חילקו עלונים גם מחוץ לאולם ההוקי. מטרתם, "להגיע לבירה ב-26 באוקטובר ולהגיש לקונגרס עצומה הקוראת להפנות את כספי הסיוע לישראל לצרכים של אזרחי ארה"ב".

בתגובה לגינוי התעקשו אנשי השיירה כי אין מדובר באקט אנטישמי. "ביקורת על ישראל אינה אנטישמיות בשום צורה", מסרו והאשימו את סטילמן בהשתקה פוליטית. לדבריהם, אוהדי הבלוז רשאים לשאול "מדוע כספי המיסים שלהם מממנים את הצבא הישראלי בשעה שהם מתקשים לשלם על דיור, מזון, בריאות וחינוך". לטענתם, הצגת הביקורת נגד ישראל כשנאת יהודים היא בעצמה צורה של אנטישמיות.

יש לציין כי עצם המחאה עומדת בניגוד לתקנון אנטרפרייז סנטר, שקובע ששלטים חייבים להיות קשורים לאירוע המתקיים במקום בלבד, שאסור לתלות אותם על חלקי המבנה ושלהנהלה שמורה הזכות לאסור תמונות ומסרים פוגעניים.

Absolutely unacceptable. A horrific antisemitic sign reading “Israel kills” was seen in the stands at a St. Louis Blues hockey game in St. Louis, Missouri. Jewish fans should be able to enjoy a hockey game without fear. https://t.co/5oX5UpYacX — StandWithUs (@StandWithUs) October 25, 2026

בסניף האזורי של הליגה נגד השמצה (ADL) ראו במיצג הרבה מעבר למחאה פוליטית. מנהל הסניף, ג'ורדן קדוש, הסביר כי המסר שלפיו ישראל שולטת לכאורה בארה"ב מהדהד תיאוריות קונספירציה אנטישמיות ותיקות על שליטה יהודית בממשל. לדבריו, "השילוב בין מגן דוד לכתמים דמויי דם מזכיר גם את עלילות הדם ההיסטוריות נגד יהודים". קדוש, אוהד הבלוז בעצמו, אמר כי "אירועי ספורט צריכים להיות מקום שבו אוהדים מכל הרקעים יכולים להתכנס סביב אהבתם המשותפת לקבוצה".

הקשר של "הבלוז" לקהילה היהודית

המחאה מצטרפת לשורת הפגנות נגד ישראל באירועי ספורט בינלאומיים. בספטמבר אשתקד נאלצו מארגני מרוץ האופניים הספרדי וואלטה אספניה לבטל את הקטע האחרון במדריד, לאחר שמפגינים פרו-פלסטינים חסמו את המסלול במחאה על השתתפות קבוצת ישראל פרמייר טק. גם במהלך מונדיאל 2026 במקסיקו סיטי התאספו מפגינים ויצרו דגל פלסטין אנושי ענק סמוך לאירוע הפתיחה.

על הקרח, בינתיים, סיימה סנט לואיס את הערב בניצחון 6:2. המגן ג'סטין בארון רשם שער ושלושה בישולים, ודילן הולוויי כבש פעמיים והוסיף בישול. הקבוצה, שזכתה לראשונה בתולדותיה בגביע סטנלי ב-2019, מחזיקה בקשר ארוך במיוחד עם הקהילה היהודית בעיר. מי שהביאו את קבוצת ה-NHL לסנט לואיס היו אנשי העסקים היהודים, סידני סלומון הבן ובנו, סיד סלומון השלישי, שרכשו ב-1966 את הזיכיון ואת האולם שבו שיחקה. בשנת 1983 רכש איש העסקים היהודי הארי אורנסט את הקבוצה כשהייתה בקשיים כלכליים, וסייע למנוע את העברתה לעיר ססקטון שבקנדה. שני בני משפחת סלומון נבחרו ב-2023 למחזור הראשון של היכל התהילה של הבלוז.