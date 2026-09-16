



הלחץ סביב מכבי חיפה אף פעם לא נעלם. לפעמים הוא רק מחליף חולצה. לפני המשחק אומרים שהיא חייבת לנצח, ואחריו מסבירים שהניצחון לא היה משכנע מספיק. אם היא מנצחת בהפרש קטן, היא "לא מלהיבה"; אם היא מתקשה, היא "עדיין לא שם"; ואם היא מחברת כמה ניצחונות, מיד מתחילים לחשב כמה נקודות עליה לצבור עד ינואר.

אוהדים, פרשנים, תוכניות ספורט, רשתות חברתיות וכותרות – כולם מדברים על המשחק הבא, על האליפות, על המאמן, על ההרכב ועל מה שיקרה אם. בתוך כל הרעש הזה יש קבוצה שצריכה לעשות משהו הרבה פחות דרמטי והרבה יותר קשה: לשחק כדורגל.

אנדראה נובאקוביץ' ( צילום: עמרי שטיין )

אז איך מתמודדים עם לחץ כזה? לא מנסים להעלים אותו, משום שזה בלתי אפשרי. מכבי חיפה היא מועדון גדול, והציפיות הן חלק מהחבילה. שחקן שמגיע אליו אינו מקבל רק חולצה ירוקה ומתקן אימונים, אלא גם עשרות אלפי מאמנים ביציע, מאות אלפי פרשנים ברשת ולפחות שלושה אנשים בכל תוכנית ספורט שיודעים בוודאות מה היה עליו לעשות.

מנקודת מבטו של מאמן מנטלי, האתגר אינו להשתיק את כולם, אלא למנוע מהקולות שבחוץ להפוך לאלה שמנהלים את השחקנים מבפנים. כאן נכנסת סיסמה שנשמעת כמו הקלישאה השחוקה ביותר בכדורגל, אבל היא למעשה כלי חשוב: משחק אחרי משחק.

זו אינה דרך להתחמק משאלות על אליפות, אלא שיטה לניהול הקשב. במקום לחשוב על הטבלה בעוד חודשיים, על הביקורת של מחר או על ציפיות הקהל, השחקן מחזיר את עצמו לפעולה הבאה: סגירה נכונה, מסירה פשוטה, תנועה ללא כדור, תגובה לאיבוד ושמירה על המבנה הקבוצתי. התכנון כבר מאחור, הלחץ ניזון מהעתיד, אבל הביצוע מתרחש בהווה.

אי־אפשר לדעת מבחוץ מה קורה בחדר ההלבשה, אך ההתנהלות על הדשא יכולה ללמד כיצד הקבוצה מגיבה לרגעים קשים. האם היא מתפרקת אחרי טעות? האם השחקנים מתחילים לבצע פעולות מסוכנות רק כדי "להציל את המולדת"? האם המשחק הופך לחוץ ומבולגן, או שהקבוצה מצליחה להיצמד לתוכנית גם כשהשער לא מגיע והקהל כבר מתחיל לנוע בחוסר נוחות?

מכבי חיפה אולי עדיין אינה מלהיבה בכל משחק. הניצחונות מגיעים בקושי, הכדורגל לא תמיד זורם ויש עוד לא מעט דברים לשפר. אבל קבוצה שנמצאת בתהליך בנייה אינה חייבת להיראות מושלמת כדי להתקדם. היא צריכה לצבור נקודות, ללמוד, לתקן ולהישאר יציבה בתוך הלחץ.

בעולם ניהול הפרויקטים לא בוחנים פרויקט מורכב רק לפי התוצאה הסופית. מגדירים אבני דרך, מנהלים סיכונים, בודקים את ההתקדמות ומפיקים לקחים תוך כדי תנועה. אם בכל שבוע נשנה את התוכנית כולה בגלל תקלה אחת, לעולם לא נגיע ליעד. כך גם בכדורגל: ניצחון קשה אינו הוכחה שהכל מצוין, אבל משחק לא מרשים אינו סיבה לפרק מחדש את כל המערכת.

הניצחונות חשובים, אך אסור להפוך אותם למקור היחיד של הביטחון. ביטחון אמיתי נבנה מהידיעה שיש לי דרך, שהתכוננתי, שאני יודע כיצד להגיב לטעות ושאני מסוגל לבצע את הפעולות שלי גם כשהמשחק מסתבך.

העבודה המנטלית הנכונה עבור מכבי חיפה היא לייצר שגרה קבועה. לפני המשחק מגדירים מטרות ביצוע שנמצאות בשליטת הקבוצה, במהלכו משתמשים בפעולות קצרות כדי לחזור לריכוז, ואחריו מתחקרים בלי לחפש אשמים ובלי לבלבל בין התוצאה לבין איכות הביצוע.

ועכשיו אני מוריד לרגע את כובע המאמן המנטלי וחובש את כובע האוהד. ברור שגם אני רוצה לראות הצגות, שערים וכדורגל שירים את סמי עופר באוויר. אבל אחרי התקופה שמכבי חיפה עברה, אולי כדאי ללמוד ליהנות גם מהתקדמות שאינה מלווה בזיקוקים.

לא כל ניצחון צריך להיות הצהרה. לפעמים הוא פשוט הצעד הבא. משחק אחרי משחק, פעולה אחרי פעולה, ניצחון אחרי ניצחון. כך לא בורחים מהלחץ – כך לומדים לתפקד בתוכו.





* הכותב הוא אוהד מכבי חיפה מלידה, מאמן מנטלי לביצועי שיא, מומחה לניהול פרויקטים ופועל לפי עקרונות הפסיכולוגיה החיובית.





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