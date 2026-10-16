אני לא אוהב "להשבית שמחות", אבל אחרי מה שראיתי ברשתות החברתיות בימים האחרונים – מישהו חייב להרגיע קצת את הרוחות ולהכניס את כולנו לפרופורציות. חלק גדול מאוהדי מכבי חיפה נמצא באופוריה, כאילו הירוקים גברו על אחת מאריות הליגה, ויש אפילו מי שרץ לעשות השוואות לעונות האליפות.
אז נכון, מכבי חיפה ניצחה באופן משכנע בטדי את הפועל ירושלים, הציגה כדורגל שוטף, פעולות התקפיות נהדרות וקיבלה הצגה של הזרים. עם עוד קצת מזל המשחק גם היה יכול להסתיים ב-6 או 7 שערים ברשת הירושלמית. אבל אל לנו לשכוח: רק לפני הפגרה הקבוצה התקשתה מאוד מול יריבות כמו הפועל פתח תקווה ועירוני טבריה. בנוסף, חשוב לזכור שההגנה של הפועל ירושלים היא מהחלשות בליגה (אם לא החלשה שבהן, עם 12 ספיגות ערב המשחק), כמו כן, מי שינתח לעומק את ארבעת השערים יראה גם שהם נבעו מטעויות קשות של הגנת הפועל ירושלים. מול קבוצות הצמרת זו ממש לא תהיה אותה התמונה – ואת זה כבר הרגשנו היטב על בשרנו מול מכבי תל אביב בבלומפילד.
זה לא אומר שאין נקודות אור. להפך, יש המון דברים חיוביים לקחת מהמשחק הזה, ובאמת שלא חווינו תחושה כזו כבר כמה עונות. ניכר שהקבוצה מתחברת בהדרגה – הן בפן המקצועי והן בפן החברתי. עושה רושם שחדר ההלבשה בריא והאווירה מצוינת. אם מוסיפים לכך את האיכות ההתקפית ואת התפוקה של הזרים, נראה שליאור רפאלוב והצוות המקצועי פגעו בינגו ומגיע להם כל הקרדיט. לפי היכולת שהציגו עד כה, הזרים הללו בהחלט מציגים ערך מוסף מעל הליגה.
ובכל זאת, כדאי שנמתין בסבלנות לפני שנצא בהצהרות חגיגיות. המבחן האמיתי יגיע רק מול האדומות של הליגה – הפועל באר שבע והפועל תל אביב. אם הירוקים יעמדו במבחן הזה בכבוד, יוציאו נקודות מול היריבות הישירות ויציגו כדורגל אטרקטיבי לצד הגנה יציבה – רק אז אפשר יהיה להתחיל לדבר בכובד ראש על מאבק האליפות.
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