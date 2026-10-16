אז נכון, מכבי חיפה ניצחה באופן משכנע בטדי את הפועל ירושלים, הציגה כדורגל שוטף, פעולות התקפיות נהדרות וקיבלה הצגה של הזרים. עם עוד קצת מזל המשחק גם היה יכול להסתיים ב-6 או 7 שערים ברשת הירושלמית. אבל אל לנו לשכוח: רק לפני הפגרה הקבוצה התקשתה מאוד מול יריבות כמו הפועל פתח תקווה ועירוני טבריה. בנוסף, חשוב לזכור שההגנה של הפועל ירושלים היא מהחלשות בליגה (אם לא החלשה שבהן, עם 12 ספיגות ערב המשחק), כמו כן, מי שינתח לעומק את ארבעת השערים יראה גם שהם נבעו מטעויות קשות של הגנת הפועל ירושלים. מול קבוצות הצמרת זו ממש לא תהיה אותה התמונה – ואת זה כבר הרגשנו היטב על בשרנו מול מכבי תל אביב בבלומפילד.