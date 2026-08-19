נבחרת דרום קוריאה התחילה את המונדיאל עם תקוות גדולות. היא שובצה לבית קל יחסית (המארחת, מקסיקו, צ'כיה ודרום אפריקה), ושלושת משחקיה בבית המוקדם שובצו במקסיקו, מדינה בה היא זוכה לפופולריות עצומה בגלל להקות קיי-פופ כמו "BTS" ו"בלאקפינק" וסדרות טלוויזיה פופולריות כמו "היורשים" ו"משחקי הדיונון", שמגיעות מדרום קוריאה.

זה נפתח עם ניצחון מבטיח על צ'כיה במשחק הראשון, אבל נמשך עם שני הפסדים, האחרון שבהם לדרום אפריקה, תוצאה שמנעה מדרום קוריאה העפלה לשלב הנוקאאוט. זה היה רחוק בהרבה מהציפיות מדור הזהב של הכדורגל הדרום קוריאני (שכולל, בין היתר, את סון יונג-מין, קים מין ג'יי ולי קאנג-אין). אוהדי הכדורגל בדרום קוריאה ציפו מהנבחרת הזו להיות הסוס השחור של הטורניר ולהעפיל עד לרבע הגמר. זה לא קרה.

גלריה דרום קוריאה לא עמדה בציפיות במונדיאל האחרון ( צילום: AP Photo/Dolores Ochoa )

נשיא המדינה, לי ג'ה-מיונג, רתח על ההדחה והורה למשרד הספורט, התרבות והתיירות להקים ועדת חקירה לבדיקת הכישלון. כמה שעות לאחר מכן הודיע המאמן, הונג מיונג-בו כי הוא לוקח אחריות ומתפטר. לאחר השמועות כי מיונג-בו (שהיה קפטן הנבחרת בטורניר המוצלח שהיא אירחה ב-2002, אבל כבר פוטר מאימון הנבחרת לאחר הכישלון במונדיאל 2014) קיבל את התפקיד בהליך לא כשר וחשד לנפוטיזם, גם יושב ראש ההתאחדות לכדורגל של דרום קוריאה פרש מתפקידו.

ההדחה ושרשרת הגילויים וההתפטרויות מיד לאחריה היוו מכה גדולה לחברה הדרום קוריאנית, שקיוותה שנבחרת הכדורגל תהווה עבורה שביל בריחה מהמתחים הביטחוניים עם השכנה מהצפון והטלטלות הפוליטיות שכללו את פיטורי הנשיא יון סוק-יאול באפריל 2025 על ידי בית המשפט החוקתי, לאחר שזה הכריז בדצמבר 2024 על ממשל צבאי במהלך משבר פוליטי חריף.

אבל מתברר שזה היה רק הקדימון. כעת פורצת בדרום קוריאה שערורייה חדשה. גם היא קשורה לכדורגל. אבל הפעם היא פוגעת באחד הדברים הקדושים ביותר של המדינה. לדרום קוריאה יש הצלחות תרבותיות וכלכליות גלובליות גדולות. יש לה מורשת וזהות אתנית משותפת וחזקה, והיא גאה בדרך שבה היא הצליחה לבנות את עצמה אחרי המלחמה. כבוד לאומי עבור דרום קוריאנים הוא כמו פרה עבור הודים. השערורייה החדשה מאיימת להכתים את קודש הקודשים הזה.

התפטר אחרי הכישלון. הונג מיונג-בו ( צילום: Ulises RUIZ / AFP )

סערת השוחד המיני

לפי דו"ח של הממשלה בדרום קוריאה, מתברר שבשנים 2011-12 חברי ההתאחדות לכדורגל של המדינה שיחדו שופטים זרים שהגיעו לשפוט משחקים של קבוצות מקומיות במסגרות בינלאומיות ושל הנבחרת הלאומית, כולל במוקדמות המשחקים האולימפיים ב-2012 ומונדיאל 2014. השוחד: ביקורים במכוני ליווי ומכוני עיסוי מפוקפקים. החשבון: אלפים רבים של דולרים. אמצעי התשלום: כרטיסי האשראי של ההתאחדות. סעיף ההוצאה כפי שהוסבר בניירת: "בידור מיני".

עדיין לא ברור אם חוק ההתיישנות בן 15 השנים חל על עבירות השוחד הללו ואם האחראים יעמדו למשפט, אבל הקלון הציבורי כבר נדבק בהם מאז שהמשטרה פשטה על משרדי ההתאחדות בשבוע שעבר וחלק מהשמות נחשפו. ביפן כבר פתחו הרשויות בחקירה נגד השופטים היפנים החשודים בלקיחת השוחד. ההתאחדות הדרום קוריאנית לא הכחישה את ההאשמות אלא רק הוציאה הודעת התנצלות והבהרה שהתופעה הזו כבר לא קיימת.

מעבר לשוחד, משפטים וסנקציות נגד המעורבים, צריך גם להכניס לקונטקסט את יחסי המגדר בדרום קוריאה ובעיקר את היחס של האוכלוסייה והחברה למין בתשלום: שירותי מין אסורים וזנות נמצאת מחוץ לחוק (קביעה שחוזקה על ידי החלטה של בית המשפט החוקתי למדינה בעקבות תביעה השנה). ההתאחדות לכדורגל מצאה אמנם שטח אפור בשימוש במכוני עיסוי שקשה להוכיח אם הם מכילים גם פעילות מינית, אבל לכולם ברור שהיא ניסתה להערים על החוק.

הפרשה עוררה סערה בחברה הדרום קוריאנית ( צילום: AP Photo/Lee Jin-man )

בדרום קוריאה מתחוללת גם מלחמה מגדרית שאין שנייה לה בעולם המערבי (דרום קוריאה שייכת גאוגרפית והיסטורית למזרח, אבל פוליטית וכלכלית ומבחינת השיוך הגלובלי שלה היא מערבית). גברים, ברובם שמרנים, מתלוננים על השירות הצבאי שלהם מצד אחד, בעוד נשים, ברובן פרוגרסיביות, מתלוננות על אפליה וחוסר שוויון במקום העבודה ועל העובדה שאם יש להן קריירה הן צריכות לשאת בעול המטלות בבית, בעוד הגבר לא נוקף אצבע. אם שיעור הילודה בעולם המערבי נמצא בסביבות 1.35, בדרום קוריאה המספר עומד על 0.7. נשים דרום קוריאניות רבות קוראות להימנע מיחסי מין עם גברים כחלק מהמלחמה הזו. על הרקע הזה, השימוש בשירותי מין בתשלום, ועוד על חשבון הציבור, מעורר סערה גדולה עוד יותר.