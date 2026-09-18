אחרי שהצליח בלסטר ובצ'לסי, המאמן האיטלקי קיבל את אחת המשימות הקשות בכדורגל: להחליף את האיש ששינה את מנצ'סטר סיטי. הפתיחה המושלמת והניצחון בדרבי הראו שהוא אינו מתכוון להיות פפ 2.0

אחד האתגרים הגדולים ביותר של מאמן שמגיע לקבוצה חדשה הוא להחליף אגדת מועדון. בכדורגל העולמי לא חסרות דוגמאות למינויים כאלה, ואחת המפורסמות שבהן היא הגעתו של דיוויד מויס למנצ'סטר יונייטד לאחר פרישתו של סר אלכס פרגוסון.

( רויטרס )

בקיץ האחרון התרחש מהפך דומה בצד השני של העיר: פפ גווארדיולה עזב את מנצ'סטר סיטי אחרי עשר שנים, ואת מקומו תפס אחד מתלמידיו, אנצו מארסקה. האיטלקי כבר עבד כמאמן ראשי בלסטר סיטי ובצ'לסי וזכה להצלחה בשני המועדונים, אך הפעם הוא ייבחן בזכוכית מגדלת. לא רק מפני שהוא מחליף את המאמן הגדול בתולדות סיטי, אלא גם משום ששימש בעבר כעוזרו.

בכדורגל האירופי פועלים כיום לא מעט מאמנים ששיחקו אצל גווארדיולה או עבדו לצידו. מארסקה, עם זאת, הוא הראשון מהם שנכנס ממש לנעליו וקיבל את הקבוצה שאותה עיצב במשך עשור.

האיטלקי בן ה־46 כבר צבר קרדיט רב בקרב אנשי מקצוע ושחקנים שעבדו איתו. כשגווארדיולה התבשר שעוזרו לשעבר יחליף אותו, הוא העניק לו עצה פשוטה: להיות עצמו. גם הארי ווינקס, ששיחק תחתיו בלסטר, הגדיר אותו כמאמן הטוב ביותר שהיה לו בקריירה וסיפר: "העבודה עם אנצו מארסקה גרמה לי לראות את המשחק בצורה אחרת".

אלא שלמרות המחמאות, מארסקה עדיין מתקשה להשתחרר מהצל של מורו. גם פתיחת עונה מושלמת, שכללה שלושה ניצחונות בליגה ואחד בליגת האלופות, לא הספיקה כדי לשכנע את כולם שסגנית האלופה נמצאת בידיים בטוחות. הדרך הטובה ביותר לשנות זאת היא לנצח במשחקים הגדולים, שבהם כל החלטה שלו נבחנת – והמבחן הראשון הגיע בדרבי של מנצ'סטר.

מארסקה הגיע לאולד טראפורד במאזן מושלם, שם המתינו לו מייקל קאריק והשדים האדומים. בדקה ה־23 הורחק פיל פודן והותיר את הסיטיזנס בעשרה שחקנים ליותר משעה, אבל דווקא כשנדמה היה שהכל הולך נגדם, הם שמרו על יציבות בהגנה וניצלו היטב את מעט המצבים שיצרו. בדקה ה־60 כבש ארלינג הולאנד את השער שהעניק לתכולים ניצחון 0:1 יקר.

עם שריקת הסיום רץ מארסקה לעבר אוהדי סיטי באגרופים מונפים, ולאחר מכן נכנס למגרש וחיבק את שחקניו. החגיגות המחישו כי למרות התקופה הקצרה שלו במועדון, כבר נוצר חיבור בינו לבין הקבוצה. זה עדיין לא מבטיח הצלחה ארוכת טווח, אבל הדרך החדשה של מנצ'סטר סיטי עברה את המבחן הגדול הראשון שלה.

ייתכן שהקדנציה של מארסקה לא תסתיים בשש אליפויות פרמייר־ליג ובזכייה בליגת האלופות, כפי שקרה אצל קודמו. דבר אחד כבר מתחיל להתבהר: סיטי לא קיבלה חיקוי של גווארדיולה, אלא מאמן יצירתי והתקפי שמבקש לפלס דרך משלו לצמרת הכדורגל העולמי. התלמיד קיבל את הכיתה – ועכשיו הוא רוצה להפוך לפרופסור.





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