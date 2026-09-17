כשמדברים בישראל על אלימות במגרשי הכדורגל והכדורסל, הזרקור מופנה כמעט תמיד אל היציעים: אוהדים מתפרעים, קללות, איומים, השלכת חפצים ולעיתים גם אלימות פיזית. אין ספק שמדובר בתופעה חמורה שיש להילחם בה בכל האמצעים, אבל נדמה שאנחנו מתעלמים מחלק משמעותי נוסף בבעיה.

למה שמתרחש על המגרש יש השפעה ישירה על האווירה ביציעים. האלימות אינה מסתכמת באגרופים ובעימותים פיזיים; היא מתחילה לא פעם במילים, בצעקות, בקללות, בהתגרויות ובמחוות מזלזלות. לכך מצטרפים עימותים בין שחקנים, ויכוחים קשים עם שופטים ולעיתים גם התנהגות לא ראויה מצד מאמנים ואנשי הצוות המקצועי.

( צילום: עוז מועלם )

כאשר השחקנים, גיבורי הספורט שילדים ובני נוער נושאים אליהם את עיניהם, מתנהגים כך, קשה לצפות מהקהל לשמור תמיד על איפוק. שחקן כדורגל או כדורסל אינו רק ספורטאי, אלא גם מודל לחיקוי.

ילד שיושב ביציע רואה את השחקן האהוב עליו מתווכח עם השופט, מקלל יריב, דוחף שחקן אחר או מגיב בזעם להחלטה מקצועית – ולומד מכך שיעור. לפעמים המסר הזה חזק יותר מכל דבר שיאמרו לו בבית או בבית הספר.

גם לשופטים יש תפקיד משמעותי. ברור שהם בני אדם, וגם הם עלולים לטעות או להגיב תחת לחץ, אבל השופט הוא דמות מרכזית בעיצוב האווירה במגרש. לכן נדרשים גם ממנו שיח מכבד והתנהלות שמרגיעה את הרוחות במקום ללבות אותן.

אז מה אפשר לעשות? לצד הענישה והאכיפה שכבר קיימות, הגיע הזמן להשקיע גם במניעה באמצעות חינוך והכשרה מקצועית. אני מציע לאמץ מודל שאפשר לכנות "אלימות מונעת".

כפי שנהגים נדרשים לעבור קורסי נהיגה מונעת, כך גם כל מי שנמצא בלב העשייה הספורטיבית – שחקנים, מאמנים, שופטים ואנשי צוות מקצועי – יחויב לעבור השתלמות ייעודית. ההכשרה תעסוק בתרבות ספורט, בשליטה בכעסים, בשיח מכבד, בהתמודדות עם לחץ ובהבנת ההשפעה של התנהגותם על הקהל.

לא הרצאה חד־פעמית ולא עוד סעיף בתקנון, אלא תוכנית מקצועית, מחייבת ומתמשכת. ההשתלמות יכולה להיות תנאי לקבלת רישיון, להשתתפות בליגה או להמשך הפעילות המקצועית. מי שלא יעבור אותה, לא יוכל לשחק, לאמן או לשפוט.

לחלק מהאנשים ההצעה הזאת אולי תישמע נאיבית. בעיניי, הגיע הזמן לנסות פתרון שאינו מסתכם בעוד קנס, הרחקה או עונש. אם אנחנו באמת רוצים לשנות את ההתנהגות ביציעים, כדאי להתחיל גם במקום שבו נוצרת לא פעם האווירה שמגיעה אליהם – על המגרש.

אפשר להתחיל בפיילוט בליגות המקצועניות, לבחון את תוצאותיו במשך עונה אחת ולמדוד את מספר האירועים החריגים, את כמות העימותים ואת השיח סביב המשחקים. כך ניתן יהיה לבדוק אם להכשרה יש השפעה ממשית.

הספורט אמור לחנך למשמעת, לכבוד, לעבודת צוות, להתמודדות עם ניצחון והפסד ולשליטה עצמית גם ברגעי לחץ. הערכים האלה אינם אמורים להתקיים רק מחוץ למגרש – הם צריכים להתחיל בתוכו.

מניעת אלימות אינה רק משימה של המשטרה, מנהלי הקבוצות או האוהדים. היא גם אחריותם של כל מי שעולים על המגרש. צריך לזכור ולשנן: שחקן אינו רק ספורטאי, אלא דמות שהתנהגותה משפיעה על אלפי צופים.

אם "נהיגה מונעת" נועדה ללמד אותנו כיצד להימנע מתאונה, אולי הגיע הזמן ל"אלימות מונעת", שתלמד את אנשי הספורט כיצד למנוע את ההתלקחות הבאה. כי לפעמים הדרך לעצור את האלימות ביציע מתחילה דווקא בשריקת הפתיחה על המגרש.





*הכותב שימש בשנות ה־80 כתב ספורט בעיתונים "מעריב" ו"חדשות", וכיום כותב ועורך ספרים וכתבי עת





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