נבחרת הסנוקר של ישראל, שחר רוברג וירון בודור, זכתה במדליית הארד באליפות אירופה לזוגות לחובבים הנערכת בימים אלו בסופיה.

רוברג בן ה-32 הוא מהשחקנים ההישגיים ביותר בישראל, חמש פעמים אלוף המדינה. בודור בן ה-20 נחשב להבטחה הגדולה של הסנוקר הישראלי ובקיץ האחרון היה רחוק ניצחון אחד מהעפלה לסבב המקצועני.

גלריה קרין פולונסקי, שחר רוברג, מוניר אבו רוקן וירון בודור באליפת אירופה בסנוקר ( צילום: איספ"א )

טורניר הזוגות שוחק בפורמט מעניין שבו השחקנים מתחלפים ביניהם מדי מכה. רוברג ובודור צלחו את שלב הבתים עם ניצחונות על בולגריה ועל אירלנד והפסד לאוקראינה. בשמינית הגמר הם ניצחו 2:3 את נבחרת בולגריה 3 וברבע הגמר 0:3 את פולין 3. בחצי הגמר הפסידו הישראלים 3:2 לפולין 1 וסיימו במקום השלישי.

הצמד הישראלי הנוסף בטורניר מוניר אבו רוקן וקרין פולונסקי לא צלחו את שלב הבתים. פולונסקי התחרתה גם בטורניר היחידות לנשים אך לא עברה את שלב הבתים.

רוברג בודור עם מדליית הארד ( צילום: איספ"א )