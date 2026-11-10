במשך שנים היה לי מנוי לשער 2 בבלומפילד. הגעתי למשחקים, עודדתי, שמחתי בניצחונות וכאבתי בהפסדים. הפועל ת"א הייתה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. ואז, אחרי כל כך הרבה אכזבות, הגיע הרגע שבו הפסקתי להגיע. לא הפסקתי לאהוב את הקבוצה, כמובן. מאהבה כזאת אי־אפשר להיפטר. פשוט כבר לא יכולתי לראות מה קורה למועדון שהיה פעם מקור לגאווה גדולה.

מי שזוכר את הימים היפים של דרור קשטן יודע על מה אני מדבר. הייתה לנו קבוצה עם אופי, שחקנים שהבינו מה משמעות החולצה האדומה ומועדון שידע לאן הוא הולך. עם השנים נדמה היה שהכל הולך לאיבוד. הניהול הכושל, השחקנים שלא תמיד נראו מחויבים והתחלופה הבלתי פוסקת הפכו את הפועל לצל של עצמה. השפל הגיע עם הירידות לליגה השנייה. למי שגדל על הפועל הגדולה, זה כאב במיוחד.

דאפה ( צילום: עוז מועלם )

ורק דבר אחד נשאר יציב בתוך כל הבלגן: הקהל. גם כשהקבוצה הידרדרה, גם כשהתקווה כמעט נעלמה, האוהדים המשיכו להגיע, למלא את היציעים ולעודד. לפעמים נדמה היה שהם היחידים שעוד מאמינים שאפשר להחזיר את המועדון הזה למקום הראוי לו.

בשנים האחרונות משהו השתנה. תחת הבעלות של אדמונד ספרא החלה הפועל להיבנות מחדש. יש בקבוצה שחקני בית, ישראלים וזרים, ולא כולם כוכבים גדולים. אבל בניגוד לעבר, היום רואים חבורה שמוכנה לעבוד, להילחם ולתת את הנשמה בשביל הסמל שעל החולצה. וזה בדיוק מה שאוהד רוצה לראות.

מעל כולם ניצב אליניב ברדה. מי שהיה שחקן מצוין מוכיח שיש לו גם הרבה מה להציע כמאמן. מעבר לידע ולניסיון, בולט במיוחד הקשר שלו עם השחקנים. רואים שהם מאמינים בו, מכבדים אותו ומוכנים לתת בשבילו הכל. יש חדר הלבשה בריא, יש דרך ויש קבוצה שמשחקת כיחידה אחת.

והתוצאות כבר מדברות בעד עצמן. הניצחון 0:1 על הפועל באר־שבע בטרנר, שהעלה את האדומים למקום הראשון בליגת העל, הוא הרבה יותר מעוד שלוש נקודות. הוא הוכחה לדרך הארוכה שעבר המועדון מאז הימים שבהם הכל נראה אבוד. ברור שעוד מוקדם לדבר על אליפות, אבל כמה טוב שאפשר שוב לחלום.

ואני? בשנתיים האחרונות חזרתי לבלומפילד. שוב מתרגש לפני משחקים, שוב נהנה מהאווירה ושוב מרגיש את החיבור שהיה חסר לי כל כך. בגילי כבר ראיתי לא מעט בכדורגל, גם רגעים גדולים וגם אכזבות קשות. לכן אני יודע להעריך את מה שקורה עכשיו.

לא יודע לאן העונה הזאת תוביל אותנו, ואם בסופה נניף צלחת. דבר אחד אני כן יודע: אחרי שנים ארוכות של תסכול, הפועל שלי שוב גורמת לי לחייך. וממרום גילי, אני יכול לומר בלב שלם שאני גאה להיות אוהד הפועל ת"א.





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