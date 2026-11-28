יש קווי סיום שנראים אחרת לגמרי כשחוצים אותם. עבור דיידרה קין, בת 38 מניו יורק, קו הסיום של מרתון ניו יורק היה הפעם הרבה יותר מעוד נקודת ציון בקריירה ארוכה של ריצות. בתחילת נובמבר היא חצתה אותו לאחר 4 שעות, 6 דקות ו-55 שניות, כשהיא בשבוע ה-34 להריונה. זה היה המרתון השביעי שהשלימה במהלך ההיריון, וגם האחרון שנדרש לה כדי להשלים את שבעת המרתונים הגדולים בעולם באותה שנה.

התמונה של קין רצה ברחובות העיר, כשהבטן ההריונית כבר בולטת, הפכה לסיפור יוצא דופן בעולם הריצה. גם היא ידעה עד כמה המראה חריג. "ידעתי כמה מוזר זה לרוץ מרתון בשבוע ה-34, אבל גם ידעתי עד כמה אני בכושר ועד כמה אני מכירה את הגוף שלי בשלב הזה", סיפרה. "למרות שזה מאוד לא שגרתי, אני גם לא האישה הראשונה שעשתה את זה".

אבל ההישג לא נולד מתוך רצון לשבור שיא או להוכיח שאפשר להתעלם ממגבלות הגוף. הוא התחיל בתוכנית אחרת לגמרי: שנה אחת של הגשמת חלומות, לפני המעבר לחיים של אימהות.

אחרי שהתחתנה עם בעלה, בריאן, בשנה שעברה, השניים החלו לדבר על הקמת משפחה. קין הניחה שהכניסה להיריון עשויה לקחת זמן, ובינתיים החליטה להפוך את 2026 לשנה שתוקדש לרשימת משאלות ארוכה במיוחד. "במחשבה שלי, 2026 הייתה אמורה להיות השנה של הדברים שאני חייבת להספיק", סיפרה. "חשבתי שזאת תהיה ההרפתקה האחרונה שלי לפני שאתיישב, אהפוך להריונית ואהיה אמא".

היא לא הסתפקה באתגר אחד. קין נרשמה ל-11 אירועי סיבולת: שבעת המרתונים הגדולים בעולם - טוקיו, בוסטון, לונדון, סידני, ברלין, שיקגו וניו יורק - לצד מרתון שטח באירלנד, שני אולטרה-מרתונים ותחרות איש ברזל. אחרי יותר מ-60 מרתונים שכבר הספיקה להשלים, נדמה היה שהגוף והניסיון שלה מוכנים לעוד שנה עמוסה במיוחד.

המסע החל במרתון טוקיו במרץ. אלא שבאפריל, לקראת המרתונים בבוסטון ובלונדון, היא הבחינה שמשהו השתנה. הקצב היה איטי מהרגיל, התחושה בגוף לא הייתה מוכרת, והיא החליטה לבצע בדיקת היריון. התוצאה הייתה חיובית. התוכנית הגדולה קיבלה תפנית, אבל קין לא מיהרה למחוק את כל מה שכבר תכננה.

היא הסכימה לוותר על תחרות איש הברזל ועל האולטרה-מרתון השני, אך החליטה לבחון את המשך הדרך מרוץ אחר מרוץ. את מרתון השטח באירלנד הבטיחה לבעלה שתעשה בקצב רגוע, בלי לרדוף אחרי תוצאה. ההחלטה החשובה ביותר הייתה להפסיק להתייחס לתוכנית המקורית כאל התחייבות שאין ממנה דרך חזרה, ולהעמיד את ההיריון ואת ההקשבה לגוף לפני השעון.

הכל התחיל באבא

כדי להבין מדוע הריצה תופסת מקום כל כך מרכזי בחייה של קין, צריך לחזור הרבה לפני ההיריון ולפני עשרות המרתונים שהשלימה. אביה, ג'ון קין, היה מהגר מאירלנד וחובב מרתונים מושבע, שרץ בשנות ה-80 וה-90. הוא היה בן 47 כשאובחן כחולה בסרטן, אך גם כשהמחלה התקדמה לא ויתר על הריצה.

אחד הסיפורים שנצרבו בזיכרונה של בתו הוא המרתון האחרון שלו בניו יורק: ג'ון השלים אותו יום אחד בלבד לפני שעבר ניתוח להסרת גידול. הוא נפטר מסרטן כשדיידרה הייתה בת 13.

שנים לאחר מכן, כשהגיעה ללימודים באוניברסיטה, החליטה קין לרוץ מרתון לזכרו. היא לא רק רצתה להשלים את המרחק שאביה אהב כל כך, אלא גם להרגיש קרובה אליו. מה שהחל כמחווה אישית הפך לאהבה גדולה ולחלק מרכזי בזהות שלה.

"אהבתי מרתונים מהרגע הראשון, כי הם מראים לי למה גוף האדם מסוגל - לא רק מבחינה פיזית, אלא גם מבחינה מנטלית", סיפרה. "הבנתי כמה נחישות יש בי, ועד כמה אני מסוגלת להתגבר על דברים קשים".

הריצה הפכה עבורה למבחן מתמשך של גבולות, אבל גם למקום שבו היא יכולה למצוא את עצמה. היא למדה להכיר את הגוף, להתמודד עם כאב ועם עייפות, ובעיקר להבין שהמרחק הפיזי הוא רק חלק מהאתגר. המאבק האמיתי מתרחש לא פעם בראש, ברגעים שבהם קל יותר לעצור.

קין היא אחות מומחית ומנהלת ויועצת, שעבדה בין היתר כאחות מטפלת במרכז הסרטן ממוריאל סלואן קטרינג בניו יורק. העבודה עם חולי סרטן, וההתמודדות היומיומית עם מחלה ואובדן, גבו ממנה מחיר רגשי כבד. בתקופת הקורונה, כשהעומס בבתי החולים והבידוד החברתי הפכו לחלק בלתי נפרד מהחיים, הריצה קיבלה משמעות נוספת.

היא סיפקה לה משהו לצפות לו, מסגרת ברורה ותחושת שליטה בתקופה שבה דברים רבים היו מחוץ לשליטתה. הריצה הפכה למעין עוגן, דרך לפרוק את המתח ולהתמודד עם העומס הרגשי שהצטבר בעבודה.

ב-2023 היא החליטה לקחת את האהבה למרחקים לקצה אחר לגמרי: אתגר המרתון העולמי, שבעה מרתונים, בשבע יבשות, בתוך שבעה ימים. מדובר בכ-295 קילומטרים של ריצה, כשהמשתתפים נעים בין תנאי מזג אוויר וסביבות קיצוניות. קין לא רק השלימה את האתגר, אלא הייתה האישה המהירה ביותר באותה שנה.

עד שהגיעה לשנת 2026, היא כבר צברה יותר מ-60 מרתונים ואולטרה-מרתונים. אלא שהפעם האתגר היה שונה: לא רק מרחק, מזג אוויר או עייפות, אלא גם הצורך להתאים את הפעילות לשינויים שמתרחשים בגוף במהלך היריון.

אחרי שגילתה שהיא בהיריון, קין הייתה צריכה להתמודד גם עם החששות של בעלה. בריאן, לדבריה, היה מודאג בתחילה, והשניים לא הכירו עד הסוף את המגבלות הגופניות ואת הסיכונים הכרוכים במאמץ ממושך בתקופה הזאת.

"בריאן היה, ובצדק, ספקן ומודאג בהתחלה. אף אחד מאיתנו לא הבין לגמרי את המגבלות הפיזיות של ההיריון ואת הסיבות להן", סיפרה. "המחקר שמצאנו היה מוגבל באופן מפתיע ומתסכל. לכן החלטנו לקחת מרתון אחד בכל פעם, בלי שאדחוף את הקצב, ותוך שמירה על האפשרות לעבור להליכה".

גם מול הרופאה שלה היא חששה בתחילה לחשוף את התוכנית. היא לא ידעה כיצד תגיב לתוכנית להמשיך לרוץ מרתונים גם בשלבים מתקדמים של ההיריון. לשמחתה, קיבלה אישור להמשיך, תוך התאמות ובהתאם למצבה.

באוגוסט התייצבה למרתון סידני כשהייתה בשבוע ה-25 להריונה. כעבור כחודש רצה בברלין, בשבוע ה-29, ולאחר מכן השלימה את מרתון שיקגו בשבוע ה-31, בפחות מארבע שעות.

התחנה האחרונה הייתה ניו יורק. הפעם היא כבר הרגישה את ההיריון היטב, והחשש היה גדול יותר. "דאגתי יותר לקראת ניו יורק, כי כבר ממש ראו שאני בהיריון והתחלתי להרגיש את זה גם בגוף", סיפרה.

בעלה הגיע לנקודות שונות לאורך המסלול כדי להעביר לה מים, וחברים התמקמו לאורך הדרך כדי לעודד אותה. באחד הקטעים עברה הריצה במרחק של רחוב אחד בלבד מבית החולים וייל קורנל, שבו היא עתידה ללדת. קין סיפרה כי החברים התבדחו על האפשרות שתעצור שם כדי ללדת, או שתעמיד את צוותי הרפואה שבמסלול בפני אירוע חריג במיוחד.

היא סיימה את המרתון בזמן של 4:06:55, איטי משמעותית מהזמנים שבהם הייתה רגילה לרוץ בעבר, אבל הפעם השעון לא היה העניין. שבעת המרתונים הושלמו, והאתגר שהתחיל כרשימת משאלות אישית הפך לסיפור יוצא דופן על התמדה והתאמה למציאות חדשה.

מה סיכונים הרפואיים?

הסיפור של קין מעורר השראה, אבל הוא גם מעלה שאלה רפואית חשובה: האם ריצת מרתון בזמן היריון בטוחה? התשובה מורכבת, ובעיקר תלויה במצב הרפואי של האישה, בניסיון שלה לפני ההיריון ובאופן שבו מותאמת הפעילות למצבה.

לפי הקולג' האמריקאי למיילדות וגינקולוגיה (ACOG), פעילות גופנית במהלך היריון תקין נחשבת בדרך כלל בטוחה ואף מועילה. נשים שהתאמנו באופן קבוע לפני ההיריון עשויות להמשיך בפעילות גופנית, גם בעצימות גבוהה יותר, בכפוף להערכה ולאישור רפואי ולביצוע התאמות לפי הצורך.

עם זאת, ההמלצות הכלליות אינן אישור גורף לריצת מרתון. מאמץ ממושך ובעצימות גבוהה מציב אתגרים נוספים: הגוף זקוק ליותר חמצן, יש להקפיד במיוחד על שתייה ותזונה, וקיים סיכון להתייבשות ולהתחממות יתר. נוסף על כך, השינויים ההורמונליים בהיריון מרפים רצועות ומגבירים את הניידות של המפרקים, בעוד השינוי במרכז הכובד עלול לפגוע ביציבות ולהעלות את הסיכון לנפילות ולפציעות.

ישנם גם סימני אזהרה שמחייבים להפסיק פעילות ולפנות לבדיקה רפואית, ובהם דימום, סחרחורת או עילפון, כאבים בחזה, קוצר נשימה חריג, כאב או נפיחות בשוק, התכווצויות רחמיות כואבות או דליפת נוזלים. מומחים מדגישים כי אין להסיק מסיפור אישי של ספורטאית מנוסה מה נכון לכל אישה בהיריון. ריצת מרתון אינה פעילות שמתאימה לכל אחת, וההחלטה חייבת להתקבל באופן פרטני עם הצוות הרפואי.

גם קין לא הציגה את ההישג שלה כהמלצה לאחרות. היא הדגישה את הכושר שבנתה לאורך שנים, את ההיכרות שלה עם הגוף ואת האישור שקיבלה מהרופאה. היא גם לא ניסתה להתחרות נגד השעון: את מרתון ניו יורק השנה סיימה בזמן של 4:06:55, כשהמטרה הייתה להשלים את המרחק בצורה שתאפשר לה להרגיש טוב ובטוחה.

כעת, לאחר שהשלימה את שבעת המרתונים הגדולים בעולם בשנה אחת, קין לוקחת לעצמה זמן לעכל את שמונת החודשים האחרונים. היא כבר לא מתכננת את המרוץ הבא, אלא חושבת על הפרק החדש בחייה - האימהות. את השיעור החשוב ביותר, היא אומרת, למדה מאביה: היכולת להמשיך גם כשהדרך קשה.